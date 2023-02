Xem nhanh 12h: Diễn biến 2 vụ án Đỗ Hữu Ca, Võ Minh Điền | Xử lý vụ mặc bikini 'rửa ô tô'

Khởi tố, bắt giam YouTuber Võ Minh Điền

Ngày 22.2.2023, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Minh Điền (37 tuổi, được biết đến với vai trò là YouTuber quản trị kênh Điền Đồ Cổ). Võ Minh Điền bị bắt để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Khởi tố, bắt giam YouTuber Võ Minh Điền

Đây là thời điểm lực lượng công an đang tổ chức khám nhà của YouTuber này trên đường Bình Thành, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM, vào tối 22.2.

Khoảng 19 giờ, rất đông lực lượng chức năng có mặt tại căn nhà để khám xét. Một phần con hẻm bị phong tỏa, không để người lạ lại gần khu vực. Người dân cũng được yêu cầu không quay phim, chụp ảnh.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, công tác khám xét tại căn nhà đã hoàn tất.

Võ Minh Điền được cho là có liên quan trực tiếp đến vụ ẩu đả, gây rối trật tự công cộng ngay gần nhà của bị can này trên đường Bình Thành vào tối 17.2.2023.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do Võ Minh Điền có xích mích với Lâm Duy Bảo Sơn (còn gọi là Sơn “mặt quỷ”, cũng là một YouTuber) và một YouTuber khác ở Nha Trang. Đôi bên hòa giải bất thành dẫn đến việc hẹn đánh nhau.

Vụ ẩu đả khiến hai người bị thương và nhóm của Võ Minh Điền đã đập phá chiếc xe ô tô KIA Sorento. Qua giám định, công an xác định tổng tài sản bị hư hỏng của ô tô là hơn 91 triệu đồng.

Khởi tố, tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca về tội lừa đảo

Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, ngày hôm qua, 22.2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca (65 tuổi, trú xã Kênh Giang, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng), cựu Giám đốc Công an TP.Hải Phòng, để điều tra về hành vi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản', quy định tại điều 174 bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh đã được Viện KSND tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn.

Khởi tố, tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca về tội lừa đảo

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, bị can Đỗ Hữu Ca bị tạm giam để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cụ thể, ông Ca bị cáo buộc đã nhận số tiền hàng chục tỉ đồng để "chạy án" cho một số người liên quan vụ án hình sự "trốn thuế", "mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khám xét nơi ở của bị can Đỗ Hữu Ca và thu được nhiều tài liệu quan trọng.

Quá trình điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một nhóm người thành lập các công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ, khởi tố, tạm giam các bị can Trương Xuân Đước (52 tuổi); Nguyễn Thị Ngọc Anh (43 tuổi, là vợ của bị can Đước) và Trương Văn Nam (33 tuổi) đều trú TP.Hải Phòng để điều tra về hành vi "mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước".

Ngoài ra, Công an tỉnh Quảng Ninh còn khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can khác về tội "trốn thuế".

Nguồn tin của Thanh Niên cho biết trong quá trình điều tra vụ án "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ" và "vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty nhiệt điện Đông Triều (Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam), Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát hiện đường dây "mua bán trái phép hóa đơn" nhằm mục đích "trốn thuế" xảy ra tại Hải Phòng và Quảng Ninh nên đã mở rộng điều tra. Qua đó đã ra lệnh khởi tố bị can Đỗ Hữu Ca cùng các đối tượng nêu trên.

Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Khởi tố, tạm giam người phụ nữ chửi rủa CSGT ở Thanh Hóa

Liên quan vụ việc bà Nguyễn Thị Ngân được gọi là Ngân “gà” 44 tuổi ngụ ở huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa chửi bới, nằng nặc đòi hôn cảnh sát giao thông cho đến chết gây xôn xao dư luận vài ngày qua, trong diễn biến mới của vụ việc, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết ngày 22.2.2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bá Thước đã ra quyết định khởi tố bà này để điều tra về hành vi "chống người thi hành công vụ".

Cũng theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, sau khi khởi tố về tội "chống người thi hành công vụ", Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bá Thước đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để điều tra, truy tố về hành vi "làm nhục người khác" và "cố ý làm hư hỏng tài sản" đối với bị can này.

Khởi tố, tạm giam người phụ nữ chửi rủa CSGT ở Thanh Hóa

Trước đó, ngày 19.2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bá Thước đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Ngân "gà" chính là người phụ nữ bị còng tay vẫn liên tục chửi rủa cảnh sát giao thông Công an huyện Bá Thước, gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Theo nội dung clip ghi lại sự việc, bà Ngân có nhiều lời lẽ rất thô tục chửi bới, nhục mạ cảnh sát giao thông.

Trước đó, khoảng 11 giờ 20 ngày 16.2.2023, khi tổ công tác của cảnh sát giao thông Công an huyện Bá Thước đang lập biên bản vi phạm hành chính đối với con dâu bị can Ngân do không đội mũ bảo hiểm khi chạy xe máy, thì bị can Ngân đến xin tổ công tác bỏ qua lỗi, không lập biên bản.

Tuy nhiên, khi tổ công tác không đồng ý thì bị can Ngân bất ngờ xông đến và giật, vò tờ biên bản vi phạm hành chính. Tiếp đó, bà này liên tục dùng lời lẽ thô tục chửi bới lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

Trước tình huống này, tổ công tác của Công an huyện Bá Thước đã khống chế, dùng còng số 8 còng tay bị can Ngân, đồng thời báo cho Công an thị trấn Cành Nàng đến giải quyết, xử lý theo quy định.

Đáng nói, theo thông tin từ Công an huyện Cẩm Thủy (cũng tại tỉnh Thanh Hóa), tháng 11.2021, cũng chính bị can Ngân đã dẫn theo nhiều thanh niên đến chi nhánh của một công ty ở huyện Cẩm Thủy (giáp ranh với huyện Bá Thước) để chửi bới, đe dọa và hành hung một người phụ nữ.

Sau khi điều tra, làm rõ, đầu năm 2022 bà này đã bị Công an huyện Cẩm Thủy phạt hành chính số tiền 2,5 triệu đồng về hành vi xâm hại sức khỏe người khác.

Cô gái mặc bikini 'rửa ô tô' để chụp hình, quản lý tiệm bị nhắc nhở

Ngày 22..20232, UBND phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu (tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã mời một người đàn ông (26 tuổi, ngụ thành phố Vũng Tàu) lên trụ sở làm bản tường trình vì để cô gái mặc bikini tạo dáng "rửa ô tô" để thợ chụp hình tại tiệm rửa xe do mình quản lý.

Cô gái mặc bikini 'rửa ô tô' để chụp hình, quản lý tiệm bị nhắc nhở

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, người này cho biết ngày 21.2, một nhóm khách đi ô tô tới tiệm rửa xe, thay nhớt trên đường Bình Giã, phường Rạch Dừa do anh làm quản lý xin mượn địa điểm chụp hình.

Người quản lý cho biết sau đó có một cô gái trên xe đã vào tiệm thay đồ, mặc bikini cho 2 người thợ chụp hình.

Vụ việc cô gái mặc bikini tạo dáng "rửa ô tô" để thợ chụp hình được người dân quay clip đưa lên các trang mạng xã hội. Sau khi phát hiện vụ việc, ngày 22.2, UBND phường Rạch Dừa đã mời người quản lý tiệm rửa xe lên làm việc, viết tường trình cam kết không tái phạm.

Theo đoạn clip dài 27 giây, cô gái mặc bikini cầm một cái khăn đang "rửa ô tô". Một người thợ chụp hình giúp cô gái tạo dáng, làm các động tác "rửa ô tô". Sau đó người thợ này cùng một người thợ khác chụp hình cô gái.

Người quản lý cho biết anh không quen biết những người này, sau khi mượn địa điểm rửa xe của anh để cô gái mặc bikini tạo dáng "rửa ô tô" chụp hình khoảng 30 phút thì họ rời đi.

Nga thông qua luật hoãn thi hành hiệp ước hạt nhân

Hãng TASS đưa tin Hội đồng Liên bang Nga (thượng viện) ngày 22.2 thông qua dự luật hoãn thi hành hiệp ước hạt nhân New START.

Việc Nga đình chỉ hiệp ước New START nhằm dụng ý gì?

Dự luật được Tổng thống Vladimir Putin trình lên Duma Quốc gia (hạ viện) và được cơ quan này nhất trí thông qua trước đó, cùng ngày 22.2. Như vậy, hiệp ước sẽ tạm thời không có hiệu lực và việc khôi phục tùy thuộc quyết định của Tổng thống Nga.

Hiệp ước New START được Mỹ và Nga ký tại Prague (Cộng hòa Czech) vào ngày 8.4.2010 và có hiệu lực vào năm 2011. Theo đó, hai bên cam kết hạn chế số đầu đạn hạt nhân được triển khai ở mức tối đa là 1.550, giảm gần 30% so với giới hạn được đặt ra vào năm 2002.

Ngày 21.2, Tổng thống Putin thông báo quyết định tạm ngừng thi hành hiệp ước. Trước đó, Nga cáo buộc Mỹ cản trở các cuộc thanh sát tại các địa điểm quân sự theo New START, cáo buộc bị Washington bác bỏ.

Trong bài phát biểu ngày 21.2, Tổng thống Putin cáo buộc Mỹ "đang phát triển các loại vũ khí hạt nhân mới", đồng thời cảnh báo rằng nếu Washington tiến hành các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân mới thì Moscow cũng sẽ làm như thế.

Bình luận về quyết định của Nga, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 22.2 gọi đó là "sai lầm lớn". Câu trả lời được đưa ra khi ông Biden chuẩn bị gặp lãnh đạo một số đồng minh NATO tại thủ đô Warsaw của Ba Lan, theo AFP.

Trong khi đó, Tổng thống Putin ngày 22.2 có bài phát biểu ngắn trong sự kiện tại sân vận động Luzhniki ở Moscow, nói rằng Nga đang chiến đấu vì "vùng đất lịch sử tại Ukraine". AFP đưa tin hàng chục ngàn người đã có mặt tại sự kiện giữa thời tiết âm 15 độ C.

"Tôi vừa nghe giới lãnh đạo quân sự nói rằng cuộc chiến đang diễn ra ngay lúc này, vì mảnh đất lịch sử, vì nhân dân của chúng ta", ông Putin phát biểu trước đám đông vẫy cờ Nga trên các khán đài. Nhà lãnh đạo ca ngợi quân nhân Nga tại Ukraine vì đã chiến đấu một cách "dũng cảm, anh hùng" và nói "chúng ta tự hào về họ".

Sự kiện được tổ chức nhân Ngày bảo vệ tổ quốc của Nga (23.2) và dịp tròn một năm từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự tại Ukraine (24.2).

Tình báo Nga nói Moscow không đảm bảo an ninh khi ông Biden thăm Ukraine

Người đứng đầu FSB, ông Alexander Bortnikov, tiết lộ thông tin trên, dù thừa nhận phía Mỹ đã thông báo trước với Nga về chuyến đi của ông Biden.

Trước đó, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã nói về "những đảm bảo an ninh" cho nhà lãnh đạo Mỹ, khi bình luận về chuyến thăm, nhưng không nói rõ bên nào đảm bảo.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đi dạo cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà thờ Mái vòm Vàng St. Michael ở Kyiv, ngày 20.2.2023

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Washington đã thông báo trước với Moscow "vì mục đích giảm xung đột", nhưng không đề cập phản hồi từ Nga.

Theo ông Bonitkov, Mỹ đã báo với Nga thông qua kênh ngoại giao, trong khi Moscow không cung cấp bất cứ sự đảm bảo an ninh nào.

Ông cho biết hai bên vẫn tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực an ninh và chủ yếu liên lạc về lĩnh vực chống khủng bố. Tuy nhiên, việc hợp tác này cũng không còn nhiều như trước, dù không bên nào có lợi trong sự xuống cấp về liên lạc, và mọi người đều muốn duy trì sự liên lạc này.

Theo CNN, chuyến thăm Ukraine của Tổng thống Biden diễn ra một cách bí mật. Chiếc chuyên cơ Không lực Một cất cánh từ căn cứ hỗn hợp Andrews (Maryland) vào 4 giờ 15 rạng sáng 19.2 (giờ địa phương). Khi máy bay rời đi trong cảnh đêm tối, các phóng viên tháp tùng không được phép mang theo thiết bị.

Lịch trình chính thức của ông Biden không hiển thị thông tin chuyến thăm, và các quan chức Mỹ tuần trước liên tục khẳng định Ukraine không phải là điểm đến được dự kiến hoặc được Nhà Trắng chuẩn bị.

Ukraine hiện là vùng chiến sự và là nơi quân đội Mỹ không có quyền kiểm soát, nên chuyến thăm này trở nên khác biệt so với các lịch trình công du chính thức khác ở Iraq hoặc Afghanistan.

Tháp tùng Tổng thống Biden chỉ có một số người thân cận, bao gồm Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan, Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Jen O'Malley Dillon và trợ lý tổng thống Annie Tomasini.

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 24.2.2023 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.