Xem nhanh 12h: Lộ diện đồng phạm của bà Đặng Thị Hàn Ni | Siêu xe không giấy tờ “lạc” vào cao tốc

Tối hôm qua (ngày 25.2), thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết cơ quan này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với tiến sĩ luật Đặng Anh Quân là giảng viên Trường đại học Luật TP.HCM; nhà báo, luật sư Đặng Thị Hàn Ni. Ngoài ra còn có một bị can khác, được xác định cùng thực hiện những hành vi vi phạm với bà Hàn Ni, đó là luật sư Trần Văn Sỹ.

Tại sao nhà báo Đặng Thị Hàn Ni và đồng phạm bị bắt tạm giam?

Nhiều máy móc ở Bệnh viện Chợ Rẫy “đắp chiếu” vì vướng quy định đấu thầu

Vì vướng quy định mà nhiều máy móc, thiết bị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đang rơi vào tình trạng “đắp chiếu” do không thể sửa chữa. Theo tâm sự của các bác sĩ, chưa bao giờ họ chứng kiến tình trạng này, còn người thiệt thòi nhất vì chuyện này chắc chắn là các bệnh nhân

Trong một báo cáo mới đây gửi Bộ Y tế, lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy nhấn mạnh việc bệnh viện không thể mua được trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, hóa chất do vướng luật. Điều này ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến chất lượng khám chữa bệnh cho bệnh nhân.

Rừng Kông Chro lại "chảy máu"

Cơ quan chức năng H.Kông Chro (Gia Lai) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng lớn tại tiểu khu 792, lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kông H'de, thuộc địa phận xã Sró, H.Kông Chro.

Theo đó, qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định, tại tiểu khu 792 có 125 cây gỗ bị cưa hạ trái phép với tổng khối lượng gỗ thiệt hại theo thống kê ban đầu là hơn 30 mét khối. Số gỗ này gồm các chủng loại căm xe, bằng lăng, xương cá. Phần lớn gỗ đã bị cưa, xẻ đưa ra khỏi rừng. Đáng chú ý, hiện trạng phá rừng này đã diễn ra trong thời gian dài mà không có sự ngăn chặn kịp thời của cơ quan chức năng địa phương.

20 siêu xe chạy vào cao tốc dù nhiều chiếc không giấy tờ

Tối 25.2, đại diện Cục CSGT Bộ Công an cho biết, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6, thuộc Cục CSGT) đang phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai xử lý một nhóm siêu xe vi phạm nhiều lỗi, có dấu hiệu gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội và an toàn giao thông.

Đoàn 20 xe thể thao, xe sang bị đưa về chốt kiểm tra ANH TUÂN

Ngay lập tức, Đội 6 đã huy động toàn lực lượng, phương tiện và phối hợp với Công an H.Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai), Trạm CSGT Suối Tre (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) tổ chức ngăn chặn, kiểm tra tại khu vực Trạm thu phí Dầu Giây (H.Thống Nhất).



Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ô tô nhãn hiệu Ferrari mang biển số 51H-488.XX vi phạm lỗi chạy quá tốc độ, điều khiển xe không gắn đủ biển số. Ô tô nhãn hiệu Mercedes G63 mang biển số 62A-283.XX vi phạm lỗi không có đăng ký xe. Chiếc Mercedes G63 khác mang biển số 60K- 260.XX cũng không có đăng ký xe. Ô tô nhãn hiệu McLaren mang biển số 51H-663.XX vi phạm lỗi hết hạn đăng kiểm từ 1 tháng trở lên. Xe Mercedes mang biển số 51K-245.XX vi phạm 2 lần lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ.

Chiếc ô tô sang mang biển số 41-XXX-CV-09 vi phạm lỗi điều khiển xe không có đăng ký, không có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Xe mang biển số 51H- 642.XX vi phạm lỗi chạy quá tốc độ ở mức trên 35 km/giờ. Xe mang biển số 51H- 938.XX cũng vi phạm chạy quá tốc độ ở mức từ 20 - 35 km/giờ, điều khiển xe không gắn đủ biển số.



Cục CSGT cùng Công an Phan Thiết kiểm tra nồng độ cồn

Đêm 24.2.2023, một tổ công tác của Cục CSGT Bộ Công an đã phối hợp với lực lượng CSGT-TT Công an TP.Phan Thiết tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế tại Bình Thuận. Tuy nhiên, lực lượng không mất nhiều thời gian với một phương pháp kiểm tra nồng độ cồn đặc biệt.

HLV Philippe Troussier đã đến Hà Nội

Liên quan đến việc người đàn ông có biệt danh “phù thủy trắng” Philippe Troussier chính thức trở thành huấn luyện trưởng đội tuyển bóng đá nam Việt Nam thì 6 giờ 15 phút sáng nay 26.2, huấn luyện viên người Pháp này cùng với trợ lý đặt chân đến sân bay Nội Bài để chuẩn bị cho đợt tập trung đội tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam đầu tháng 3.

TP.HCM chỉ đạo khẩn phòng chống bệnh cúm A/H5N1

Các tổ chức y tế thế giới và trong nước những ngày qua nhắc nhiều hơn về cúm A/H5N1 sau ca tử vong của hai cha con ở tỉnh Prey Veng (Campuchia, đây là một tỉnh có biên giới giáp với Việt Nam).

Trước tình hình này, các tỉnh thành phía nam, trong đó có TP.HCM đã cảnh giác và lên kế hoạch ứng phó.

Triều Tiên sẽ sử dụng Thái Bình Dương để thử nghiệm tên lửa ra sao?

Em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, bà Kim Yo-jong đã từng cảnh báo Triều Tiên có thể biến Thái Bình Dương thành một "trường bắn".

Tuyên bố của bà Kim Yo-jong nhằm cảnh báo quân đội Mỹ nên dừng các cuộc tập trận, sau khi vừa tổ chức hai cuộc tập trận chung với Hàn Quốc và Nhật Bản ở vùng biển quốc tế phía Đông Bán đảo Triều Tiên.

Vậy đối với lời răn đe này, Triều Tiên đã chuẩn bị như thế nào và những cuộc thử nghiệm tên lửa ở Thái Bình Dương ra sao?

Ukraine nhận 4 xe tăng Leopard 2, nhưng có thể lỡ hẹn M1 Abrams

Truyền thông Đức cho biết Ba Lan đã xác nhận chuyển giao những chiếc xe tăng Leopard đầu tiên cho Ukraine giữa thời điểm Thủ tướng Mateusz Morawiecki của Ba Lan đến thăm Kyiv để đánh dấu 1 năm ngày Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Trong khi đó, Bộ trưởng Lục quân Mỹ, ông Christine Wormuth thì thông tin rằng xe tăng M1 Abrams có thể không đến được Ukraine trong năm nay.

