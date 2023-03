Xem nhanh 20h: Bà Hàn Ni bị đình chỉ tư cách luật sư | Đập ATM trộm tiền trả nợ

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 26.3 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Tạm đình chỉ tư cách hành nghề luật sư đối với bà Đặng Thị Hàn Ni

Chiều 26.3, xác nhận với Thanh Niên, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết, Đoàn luật sư TP.HCM đã thông qua và có quyết định tạm đình chỉ hành nghề luật sư đối với bà Đặng Thị Hàn Ni (46 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) theo Điều 32, Quy chế 203 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Theo luật sư Hậu, khi luật sư bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thì Đoàn luật sư TP.HCM sẽ tạm đình chỉ hoạt động hành nghề đối với luật sư đó cho đến khi có quyết định chính thức của cơ quan tố tụng.

Bà Đặng Thị Hàn Ni là một trong 9 người bị hại trong vụ án Nguyễn Phương Hằng sử dụng mạng xã hội để livestream xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự.

Liên quan vụ án này, ngày 24.2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Đặng Thị Hàn Ni. Đến tối 25.2, Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Sỹ (luật sư).

Cả 2 bị can này đều bị bắt để điều tra về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" quy định tại Điều 331 bộ luật Hình sự.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp nhận, thụ lý xác minh tố giác của ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo bà Đặng Thị Hàn Ni và ông Trần Văn Sỹ (và một số cá nhân khác) đã đăng tải các đoạn ghi hình với nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của ông Huỳnh Uy Dũng, bà Nguyễn Phương Hằng, xâm phạm lợi ích hợp pháp của Công ty CP Đại Nam (Bình Dương) và Quỹ từ thiện Hằng Hữu.

Quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định: bị can Đặng Thị Hàn Ni và bị can Trần Văn Sỹ đã cố ý đăng tải nhiều đoạn ghi hình trên kênh YouTube, với các nội dung chưa được kiểm chứng, những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư. Các nội dung đăng tải trên đã thu hút hàng trăm ngàn lượt xem và bình luận; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền cơ bản của công dân.

Đập phá máy ATM, trộm 175 triệu đồng để trả nợ thua lỗ tiền ảo

Tối 25.3, Công an Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Nhựt (36 tuổi, ngụ P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) về tội trộm cắp tài sản.



Theo khai nhận, Nhựt vay mượn tiền của nhiều người để đầu tư tiền ảo. Do thua lỗ 150 triệu đồng, Nhựt vỡ nợ, mất khả năng chi trả nên nảy sinh ý định đập phá máy ATM để trộm tiền.

Lúc 0 giờ ngày 23.3, Nhựt dùng máy cắt, xà beng để đập phá máy ATM trên đường Lê Duẩn (Q.Hải Châu), cạy két sắt chứa tiền và trộm 175 triệu đồng trong máy để mang đi trả nợ.



Chiều 23.3, Nhựt quay lại hiện trường máy ATM để dò la thì thấy Công an Q.Hải Châu đã vào cuộc điều tra.

Nhựt sợ bị bắt nên đến cầu Đỏ (QL1 đoạn qua P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) tạo hiện trường giả vụ nhảy cầu rồi bỏ đi, sau đó đón xe khách di chuyển vào phía nam bỏ trốn.

Nhận tin báo, Công an Q.Hải Châu truy xét, đến trưa ngày 24.3 xác định nghi phạm là Nguyễn Quốc Nhựt.



Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Q.Hải Châu phối hợp Công an tỉnh Phú Yên bắt Nhựt tại TP.Tuy Hòa vào tối 24.3 và di lý về TP.Đà Nẵng. Tang vật thu giữ gồm xà beng, máy cắt dùng để đập phá máy ATM.

Trung Quốc được lợi ra sao khi phương Tây cấm vận Nga?

Cuộc xung đột ở Ukraine đã khiến xuất nhập khẩu năng lượng Nga bị EU cấm vận. Điều này làm ảnh hưởng thị trường khí tự nhiên hóa lỏng và buộc Nga phải bán nguồn năng lượng dư thừa.

Trung Quốc đã xuất hiện. Trung Quốc đã mua dầu và than Nga với giá rẻ, không chỉ tiết kiệm được hàng tỉ USD mà còn kiếm lợi khi bán bớt nguồn cung dư thừa. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết Bắc Kinh muốn có quan hệ đối tác chặt chẽ hơn với Moscow để duy trì an ninh năng lượng và chuỗi cung ứng quốc tế.

