Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 29.5 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Nhiều cảnh sát kiểm tra xe mô tô trong giải đua ở Đại Nam

Nhiều giờ qua, mạng xã hội nhiều đoạn video clip với tựa đề “Đại Nam thất thủ”. Thông tin được chia sẻ rộng rãi khiến nhiều người hoang mang vì người đăng không nói rõ nội dung, bên trong trường đua lại xuất hiện rất nhiều cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động.

Ngày 29.5.2023, trao đổi với phóng viên, thượng tá Hà Minh Thắng, là Trưởng công an thành phố Thủ Dầu Một (tại tỉnh Bình Dương), cho biết việc trường đua Đại Nam xuất hiện nhiều cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động là do thời điểm này, các lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra 103 xe mô tô tham gia giải đua xe được thuê địa điểm tổ chức tại trường đua Đại Nam.

Xem nhanh 20h ngày 29.5: Thực hư tin đồn ‘Đại Nam thất thủ’ | Đường dây ghép hình thờ để đòi nợ

Thượng tá Hà Minh Thắng cho biết giải đua "Offline Tay ga HNracing Shop lần II năm 2023" đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương cấp phép.

Còn trường đua Đại Nam chỉ là nơi được giải đua này thuê địa điểm để tổ chức. Trước khi giải diễn ra, đơn vị tổ chức và khu du lịch Đại Nam đã thông báo cho Công an thành phố Thủ Dầu Một đến phối hợp để kiểm tra 103 xe mô tô tham gia giải đua.

Bắt 11 bị can trong đường dây chuyên ghép hình thờ, uy hiếp để thu hồi nợ

Ngày 29.5.2023, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02, Công an TP.HCM cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 11 bị can để xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trong số này có Nguyễn Mạnh Hải, 30 tuổi, ở tỉnh Khánh Hòa, là Giám đốc Công ty thu hồi nợ Tiếng Nói Hay; Vũ Ngọc Minh Khánh, 28 tuổi, ở tỉnh Khánh Hòa là trưởng nhóm; Nguyễn Thị Thùy Vân, 28 tuổi, ở quận 7; Trần Thị Mai, 27 tuổi, ở TP.Thủ Đức là quản lý của khoảng 21 ứng dụng cho vay. Ngoài ra còn có một số bị can khác là nhân viên các công ty quản lý các ứng dụng cho vay trên mạng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, các Cục nghiệp vụ Bộ Công an cùng Công an TP.Cần Thơ đã xác minh, thu thập tài liệu và xác định hơn 32 ứng dụng cho vay tiền trực tuyến. Theo điều tra, Nguyễn Mạnh Hải là Giám đốc Công ty Tiếng Nói Hay; nhân viên có Khánh và Vân. Khánh quản lý 10 nhân viên chuyên thực hiện nhiệm vụ thu hồi nợ khách vay trễ hạn trong vòng 15 ngày. Nhóm này sẽ nhắn tin, gọi điện cho khách vay, người thân của họ để đe dọa, uy hiếp tinh thần nhằm mục đích để khách vay và người thân trả tiền cho công ty.

Bắt 11 bị can trong đường dây chuyên ghép hình thờ, uy hiếp để thu hồi nợ

Mỗi ngày, từng thành viên nhận khoảng 10 hồ sơ khách vay trễ hạn để thu hồi nợ và được hưởng 50.000 đồng/3 hồ sơ đầu tiên và 50.000 đồng cho mỗi hồ sơ tất toán tiếp theo. Việc đòi nợ sẽ tính chỉ tiêu và sẽ được công ty thưởng từ 3 đến 3,5 triệu đồng khi đạt chi tiêu. Để thực hiện việc đòi nợ, Hải cấp điện thoại, sim và mẫu tin nhắn với nội dung tục tĩu, vu khống để các thành viên trong nhóm sử dụng đe dọa khách vay và người thân.

Công an xác định, mỗi ứng dụng vay sẽ tạo một nhóm trên mạng xã hội để điều hành và chia cấp từ S0, tức là nhân viên mới đến S2 là nhân viên đòi nợ có thâm niên từ 8 đến 30 ngày. Trường hợp khách hàng không trả, nhóm này cũng nhắn tin, đe dọa sẽ ghép ảnh vợ con của người vay đăng lên trang mạng với nội dung mua bán dâm, ghép hình thờ, đăng lên mạng xã hội hoặc dán vào cột điện.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.