Xem nhanh 20h ngày 30.4: Mức nhiệt độ kỷ lục ở TP.HCM | Trường học nhiều nơi đóng cửa vì nắng nóng

Choáng khi xe báo nhiệt độ TP.HCM lên tới 47 độ C, ngày 1.5 có thể xuất hiện mưa

Anh Nguyễn Văn Hùng, ngụ Tân Bình cho biết: 11 giờ 30 ngày 29.4 khi di chuyển trên đường anh thật sự bất ngờ khi hệ thống cảm biến nhiệt độ của xe thông báo nhiệt độ ngoài trời lên tới 44 độ C. Sau đó khoảng 5 phút, xe di chuyển đến đoạn đường không có cây xanh thì nhiệt độ tăng vọt tới 47 độ C. "Nắng nóng chưa từng thấy", anh Hùng than thở.

Nhiệt độ ngoài trời lên tới 47 độ C vào ngày 29.4 NVCC

Đặt mức nhiệt này lên bàn Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn, bà Lan cho biết: Ngày 29.4, nhiệt độ cao nhất tại trạm Tân Sơn Nhất ở TP.HCM ghi nhận mức nhiệt là 39,2 độ C; gần bằng mức kỷ lục 39,6 độ C vào tháng 4.1998 cũng tại trạm này. "Tuy El Nino không mạnh bằng năm 1997 - 1998 nhưng do tác động của tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng nên năm nay số ngày nắng nóng liên tục kéo dài lâu hơn, phạm vi nắng nóng mở rộng và cường độ bức xạ, tia UV mạnh hơn. Chỉ số tia UV nhiều nơi thường xuyên ở mức 9 tương đương với mức có hại đến 12 mức rất có hại", bà Lan cảnh báo.



Đối với thời tiết Nam bộ, áp cao cận nhiệt đới tây Thái Bình Dương đang rút chậm dần về phía đông. Bên cạnh đó, rãnh thấp xích đạo từ phía nam di chuyển lên mang theo mây ẩm bao trùm một phần bán đảo Cà Mau. Trong giai đoạn này, nắng nóng và không khí có độ ẩm cao nên rất oi bức khó chịu.

Trùm kín mít ngay cả trong nhà, người dân xóm đạo Hồi tìm cách chống nóng

TP.HCM vẫn đang trong những ngày ngột ngạt, bức bối với cái nắng điên đầu. Thông thường nếu không phải ra ngoài đường, nhiều người sẽ chọn áo quần ngắn, mỏng để dễ thoát mồ hôi. Nhìn vào bộ trang phục dài và trùm khăn kín mặt như thế này sẽ không khỏi cảm giác nóng nực, đặc biệt là dưới thời tiết gay gắt.

Đây là những người dân thuộc xóm đạo Hồi ở hẻm 157, đường Dương Bá Trạc, quận 8, TP.HCM trong bộ trang phục truyền thống. SẦM ÁNH

Chị Sakina đứng bán đồ ăn trưa tại đây cho biết, do phải đứng ngoài trời nên chị cũng đã lựa chọn cho mình những loại vải lụa và mát mẻ để tránh nóng. Đồng thời, do bên ngoài nhiệt độ khá cao đặc biệt là vào buổi trưa, nên để bảo quản đồ ăn, chị thường xuyên phải hâm lại chúng.



Chị Sakina đứng bán đồ ăn trưa tại đây nên phải chọn các loại vải lụa và mát mẻ để mặc. SẦM ÁNH

Ngoài việc chọn mặc những bộ đồ có chất liệu vải mỏng và mát mẻ, hầu như gia đình nào cũng đều sử dụng quạt và máy lạnh để tránh nóng. Chị Rubiah luôn phải bật quạt và uống nước liên tục để giải nhiệt. Với chị, không thể thiếu quạt điện hoặc máy lạnh vào mùa nắng nóng cao điểm tại TP.HCM.

