Bản tin Xem nhanh 20h ngày 29.4 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Bán ô tô rồi sai em trai đi trộm lại

Ngày 29.4, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an TP.Vinh (Nghệ An) vừa bắt giữ Nguyễn Tư Tuấn (42 tuổi, ngụ P.Bến Thủy, TP.Vinh) và Nguyễn Tư Dũng (37 tuổi, ngụ xã Thanh Hương, H.Thanh Chương, Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Xe ô tô tang vật C.A

Trước đó, theo trình báo của anh T.Đ.H (ngụ P.Hưng Phúc, TP.Vinh), ngày 22.2, anh H. mua xe ô tô hiệu Vios của Nguyễn Tư Tuấn với giá 340 triệu đồng. Đến sáng 9.3, anh H. phát hiện xe bị mất trộm khi đậu ở con hẻm gần nhà.

Qua điều tra, công an xác định, sau khi bán xe ô tô nói trên, Nguyễn Tư Tuấn đã giữ lại một bộ chìa khóa. Do nợ nần, người này nảy sinh ý định trộm xe ô tô để bán trả nợ.

Để thực hiện ý định trên, ngày 8.3, phát hiện xe ô tô đang đậu ở con hẻm thuộc P.Hưng Phúc (TP.Vinh), Tuấn đã đưa chìa khóa và bàn bạc với em trai là Nguyễn Tư Dũng lấy trộm chiếc xe này.

Xem nhanh 20h ngày 29.4: Độc lạ quán ăn trên mặt nước ở TP.HCM | Bán ô tô rồi sai em đi trộm lại

Sau khi lấy trộm được xe, Nguyễn Tư Dũng lái xe đến Trạm Y tế xã Thanh Chi (H.Thanh Chương, cách nơi trộm khoảng 50 km) dùng bạt trùm kín rồi gửi xe lại.

6 ngày sau, nhân viên Trạm Y tế xã Thanh Chi đọc thông tin trên mạng xã hội, biết được vụ việc mất trộm xe ô tô, nên nghi ngờ, mở bạt xe kiểm tra thì phát hiện biển số xe trùng với chiếc xe bị báo mất. Vụ việc sau đó được trình báo với cơ quan công an.

Biết vụ trộm bị vỡ lở, Nguyễn Tư Dũng bỏ trốn khỏi địa phương và bị công an bắt giữ khi Dũng đang lẩn trốn tại H.Hóc Môn, TP.HCM.

Độc lạ quán ăn TP.HCM mùa nắng nóng: Khách vừa ăn vừa… bì bõm lội nước

Không phải bị ngập lụt, đây là ý tưởng kinh doanh độc lạ tái hiện mùa nước nổi miền Tây ngay tại TP.HCM giữa những ngày nắng nóng kỷ lục. Dù chỉ mới mở được 3 tuần nhưng quán đã thu hút rất nhiều thực khách.

Quán ăn “ngập nước” này là của gia đình anh Lê Hoàng Khiêm, nằm trên đường Lê Thị Riêng (thuộc quận 12), cách trung tâm TP.HCM không quá xa. Vượt qua cái nắng nóng hầm hập ngoài đường, phóng viên Báo Thanh Niên đã đến quán và bất ngờ khi đã 13 giờ hơn mà quán vẫn đông đúc khách ghé ăn.

Độc lạ quán ăn TP.HCM mùa nắng nóng: Khách vừa ăn vừa… bì bõm lội nước

Theo quan sát của phóng viên, không gian quán rộng rãi kiểu sân vườn, nép mình dưới bóng mát của những tán cây xanh. Bên cạnh khu vực cho khách ngồi ăn như bình thường, tâm điểm của quán là khu vực sàn được xây kín để chứa nước. Đây là nơi để khách vừa ăn uống, vừa để chân dưới dòng nước mát ngập chưa tới đầu gối. Để bước vào đây, khách gửi dép lên kệ, nhiều người phải xắn ống quần cao qua gối để tránh bị ướt. Trong quán còn có chiếc hồ nước mát mẻ, cho khách được trải nghiệm bơi xuồng nếu có nhu cầu.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.