Xem nhanh 20h ngày 3.5: Kịch tính vây bắt shipper chở ma túy bằng xe máy | Tai nạn giảm kỳ nghỉ lễ

Kịch tính cảnh truy bắt nghi phạm chạy xe máy chở hơn 32.000 viên ma túy

Ngày 3.5, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết trước đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện Nguyễn Thành Luân (37 tuổi, ở phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) có móc nối với một số người Lào để vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. Sau khi đưa ma túy qua tỉnh Hà Tĩnh, nghi phạm Luân tiếp tục đưa ra các tỉnh phía bắc để tiêu thụ.

Sau thời gian mật phục theo dõi, tối 1.5, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện nghi phạm Luân chạy xe máy lên khu vực rừng ven Quốc lộ 8A đoạn qua xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh nghi để nhận ma túy. Công an tỉnh Hà Tĩnh đã cử một tổ trinh sát mặc thường phục bám theo.

Đến rạng sáng 2.5, xác định Luân đang vận chuyển số lượng lớn ma túy, Công an tỉnh Hà Tĩnh bố trí lực lượng để chặn bắt trên Quốc lộ 8A, đoạn qua địa phận xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 32.000 viên thuốc lắc và 800 viên hồng phiến.

Bước đầu, nghi phạm Nguyễn Thành Luân khai nhận vận chuyển thuê số ma túy này cho các đối tượng người Lào với tiền công 20 triệu đồng. Khi chưa kịp đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ thì nghi phạm Luân đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

157 người thương vong vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (tức C08) Bộ Công an, trong 5 ngày nghỉ lễ (từ 29.4 đến 3.5) toàn quốc xảy ra 129 vụ tai nạn giao thông, làm 67 người chết và 90 người bị thương. So với 5 ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm ngoái, tai nạn giao thông giảm 9 vụ, giảm 5 người chết và giảm 16 người bị thương.

Trong các vụ tai nạn, đường bộ xảy ra 125 vụ, làm chết 64 người, bị thương 90 người. Đường sắt xảy ra 4 vụ, làm chết 3 người.

Trung bình, mỗi ngày nghỉ lễ năm nay có khoảng 26 vụ, 13 người chết và 18 người bị thương vì tai nạn giao thông.

Còn với những ngày bình thường, số liệu trung bình của cả năm 2022 cho thấy trung bình mỗi ngày Việt Nam ghi nhận 31 vụ, 17 người chết và 21 người bị thương vì tai nạn giao thông. Như vậy là so với cả cùng kỳ năm ngoái và số liệu trung bình mỗi ngày bình thường, số vụ, số người chết và cả số người bị thương vì tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ lễ năm nay đều giảm.

Novaland, Cenland, Danh Khôi... đồng loạt báo lỗ nặng khi bất động sản ảm đạm

Thị trường bất động sản trong nước trong quý 1/2023 tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó khăn và các yếu tố không thuận lợi xuất hiện từ năm 2022 khiến các công ty trong lĩnh vực này đồng loạt báo lỗ.

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (hay CenLand – có mã chứng khoán là CRE) báo cáo trong kỳ, doanh thu thuần đạt hơn 53 tỉ đồng, sụt giảm mạnh so với con số hơn 1.942 tỉ đồng của quý 1/2022. Trong đó, công ty chỉ ghi nhận hơn 69 tỉ đồng doanh thu từ hoạt động môi giới và hơn 22 tỉ đồng doanh thu đầu tư bất động sản. Riêng chi phí lãi vay trong kỳ này giảm nhẹ còn gần 11 tỉ đồng trong khi cùng kỳ năm trước công ty trả hơn 13,3 tỉ đồng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (hay Novaland – có mã chứng khoán là NVL) báo lỗ sau thuế hơn 410 tỉ đồng trong quý 1/2023, trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 1.045 tỉ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do doanh thu sụt giảm mạnh gần 70% so với quý 1/2022. Đây cũng là quý đầu tiên công ty báo lỗ kể từ khi niêm yết vào năm 2016 đến nay.

