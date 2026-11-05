Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Một người tử vong trong vụ cháy tại Trường THCS Kim Liên

Chiều 5.11, Công an TP.Hà Nội cho biết, trong vụ cháy tại Trường THCS Kim Liên (mới), ở địa chỉ số 1 Hoàng Tích Trí (P.Kim Liên), lực lượng chức năng phát hiện một người đã tử vong.

Trước đó, khoảng 12 giờ 18 cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo xảy ra cháy tại Trường THCS Kim Liên nên huy động 8 xe chữa cháy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Tham gia phối hợp chữa cháy tại hiện trường có lực lượng Đội Phòng hóa - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Qua công tác trinh sát khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định khu vực xảy ra cháy tại khu nhà 1 tầng và có người mắc kẹt bên trong.

Ngay sau đó, chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng phương tiện chuyên dụng, tiếp cận sâu vào các khu vực để tìm kiếm người bị nạn; đồng thời triển khai chữa cháy, tập trung khống chế ngọn lửa, ngăn không để cháy lan sang các công trình lân cận.

Xem nhanh 20h ngày 5.11:Vì sao nhiều nước khuyên dân trữ đồ sinh tồn? | Cháy lớn tại trường học ở Hà Nội, 1 người tử vong



Việt Nam lên tiếng về việc các nước khuyến cáo người dân trữ đồ sinh tồn

Chiều 5.11, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả câu hỏi của phóng viên về việc truyền thông quốc tế gần đây đưa tin về cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống tủ lạnh siêu thị trên khắp châu Âu, trong khi đó, một số quốc gia đã và đang khuyến khích người dân chuẩn bị nhu yếu phẩm nhằm ứng phó với các tình huống khẩn cấp như căng thẳng, thiên tai hoặc đe dọa an ninh mạng, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: "Đây là vấn đề dư luận hiện nay trên thế giới và ở Việt Nam rất quan tâm. Chúng tôi đang theo dõi sát những diễn biến liên quan".

Việt Nam lên tiếng về việc các nước khuyến cáo người dân trữ đồ sinh tồn

Các vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống tủ lạnh tại siêu thị ở châu Âu cho thấy nguy cơ an ninh mạng ngày càng mở rộng và không chỉ tác động đến dữ liệu, đến hệ thống thông tin mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, chuỗi cung ứng và đời sống của người dân.

"Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành vi tấn công mạng, đe dọa an ninh mạng dưới bất cứ hình thức nào. Chúng tôi cho rằng bảo đảm an ninh mạng đối với các hệ thống thiết yếu như năng lượng, viễn thông, tài chính, y tế, giao thông và cung ứng hàng hóa là yêu cầu đặc biệt quan trọng và cần được chủ động thực hiện từ sớm và từ xa", bà Phạm Thu Hằng khẳng định.

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