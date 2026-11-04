Xem nhanh 20h ngày 4.11: Giá điện giờ cao điểm không áp dụng với hộ sinh hoạt | Điều tra vụ tiền đạo Tây Ban Nha tử vong

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Giá điện giờ cao điểm không áp dụng với hộ sinh hoạt

Chia sẻ thông tin tại cuộc họp đánh giá tác động giảm giá điện bán lẻ bình quân và áp dụng biểu giá điện 5 bậc từ ngày 1.11, ông Nguyễn Đình Phước, Phó tổng giám đốc EVN cho rằng, đây "tác động kép" ảnh hưởng đến hoạt động tập đoàn nhưng cũng là sự đồng hành, chia sẻ giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Đình Phước cho biết, theo tính toán của EVN, doanh thu hàng tháng giảm khoảng 1.531 tỉ đồng. Ở chiều ngược lại, đây chính là số tiền mà các hộ tiêu thụ mua điện trên cả nước được giảm trực tiếp vào chi phí năng lượng hàng tháng.

Cũng theo ông Phước giá điện bán lẻ bình quân giảm và biểu giá điện 5 bậc là bước cải tiến nhằm gia tăng tính an sinh xã hội. Cụ thể, biểu giá mới kết hợp cùng chính sách giảm giá điện, có đến 94% số hộ sử dụng điện sinh hoạt có tiền điện giảm so với trước đây.

Khi áp dụng mức giảm mới từ ngày 1.11, tất cả các hộ gia đình có mức tiêu thụ dưới 900 kWh/tháng được hưởng lợi (chiếm tỷ lệ 98,23% tổng số hộ); chỉ có khoảng 6% số hộ sử dụng điện sinh hoạt bị tăng tiền điện.

Giá điện giờ cao điểm không áp dụng với hộ sinh hoạt

Chỉ có nhóm bị tăng chi phí là các hộ sử dụng điện ở mức cao từ 900 kWh/tháng trở lên, chiếm tỷ lệ khoảng 1,77%. Cơ cấu này hướng đến việc khuyến khích tiết kiệm điện đối với các nhóm có năng lực chi trả cao.

Bên cạnh đó, cơ cấu biểu giá điện mới đã gộp các cấp điện áp từ nhiều mức phức tạp trước đây xuống còn 3 cấp chính gồm: cao áp, trung áp và hạ áp nhằm đơn giản hóa việc quản lý và tính toán.

Trong đó, giá điện theo khung giờ cao điểm, bình thường và thấp điểm mới cũng bắt đầu có hiệu lực, tuy nhiên quy định này chỉ áp dụng cho nhóm khách hàng mua điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và dịch vụ không áp dụng đối với các hộ tiêu thụ sinh hoạt.

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Theo The Sun, giới chức tư pháp Tây Ban Nha xác nhận một thẩm phán sẽ mở cuộc điều tra liên quan đến cái chết của tiền đạo Tenerife. Hiện chưa có thông tin về kết luận điều tra hay trách nhiệm pháp lý của các cá nhân liên quan. Việc thủ môn Owono nhận thẻ đỏ trong trận đấu cũng không đồng nghĩa anh đã bị xác định có trách nhiệm hình sự đối với sự việc.

Jesus de Miguel sinh ra tại Madrid, trưởng thành từ các học viện bóng đá Lugo, Fuenlabrada và Leganes. Anh bắt đầu thi đấu ở cấp độ đội một vào năm 2015 trong màu áo đội B của Leganes.

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Sau đó, tiền đạo người Tây Ban Nha lần lượt khoác áo Internacional Madrid, Fuenlabrada, Union Adarve và Navalcarnero. Giai đoạn 2019-2021, De Miguel ghi 15 bàn sau 44 trận cho Navalcarnero, góp công giúp đội bóng giành quyền thăng hạng lên giải hạng ba Tây Ban Nha.

Sau thời gian thi đấu cho Unionistas tại Salamanca, anh chuyển đến Castellon và có bước tiến đáng chú ý trong sự nghiệp. Ở mùa giải 2023-2024, De Miguel ghi 16 bàn, trở thành chân sút hàng đầu của Castellon và góp phần giúp CLB thăng hạng lên giải hạng nhì Tây Ban Nha.

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