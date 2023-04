Xem nhanh 20h ngày 6.4: Phút cuối trên chiếc trực thăng rơi | Tạm giam bà Phương Hằng thêm 19 ngày

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 6.4 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:



Đã tìm thấy hộp đen của máy bay trực thăng du lịch ngắm cảnh Bell 505

Liên quan đến vụ trực thăng gặp nạn trên vịnh Hạ Long vào ngày 5.4.2023. Ngày 6.4, đại diện lãnh đạo UBND H.Cát Hải, TP.Hải Phòng cho biết, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng cùng 2 tỉnh thành phố Hải Phòng và Quảng Ninh đã đưa thi thể nạn nhân thứ 4 cùng xác máy bay trực thăng BELL 505 gặp nạn lên tàu chuyển vào đất liền.

Cũng theo đại diện lãnh đạo UBND H.Cát Hải, hộp đen của máy bay cũng đã được tìm thấy và đã bàn giao cho Bộ Quốc phòng quản lý, phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân máy bay rơi. Đến 15 giờ chiều ngày 6.4, việc tìm kiếm cứu nạn cơ bản đã hoàn tất, một số phương tiện cùng lực lượng chức năng đã rời hiện trường, trở về căn cứ. Công việc tìm kiếm nạn nhân thứ 5 vẫn đang được một số đơn vị chức năng tập trung thực hiện với hy vọng sẽ tìm thấy trước thời điểm không khí lạnh tràn về vào chiều tối.

Thảm kịch rơi trực thăng ngắm cảnh vịnh Hạ Long: 3 người trong gia đình gặp nạn

Sáng 6.4.2023, tại nhà ông Hồ Tá Lực (59 tuổi, tại quận cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng), là nạn nhân trong vụ rơi máy bay trực thăng ngắm cảnh vịnh Hạ Long, phóng viên Báo Thanh Niên đã ghi nhận có rất đông họ hàng, hàng xóm tập trung tại đây để chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Theo bà Lê Thị Ánh Tuyết, Bí thư Chi bộ Khu dân cư nơi gia đình nạn nhân đang sinh sống, các nạn nhân trong cùng gia đình gặp nạn trong vụ việc là ông Hồ Tá Lực, bà Nguyễn Thị Hội ( là vợ ông Lực) và bà Hồ Thị Oanh (là em gái ông).

Bà Lê Thị Ánh Tuyết thông tin thêm khi nắm được thông tin các nạn nhân gặp nạn, địa phương đã bố trí cán bộ, các hội, đoàn thể đến động viên, hỗ trợ gia đình chuẩn bị lo hậu sự cho các nạn nhân.

Đề nghị truy tố Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương) và 4 đồng phạm về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo điều 331 bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Phương Hằng và 3 đồng phạm Nguyễn Thị Mai Nhi (ngồi bên trái), Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân CACC

4 đồng phạm của Nguyễn Phương Hằng, với vai trò giúp sức, gồm: tiến sĩ luật Đặng Anh Quân (giảng viên Trường đại học Luật TP.HCM), Nguyễn Thị Mai Nhi (40 tuổi, trợ lý của Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (31 tuổi, nhân viên Công ty CP Ðại Nam), Huỳnh Công Tân (29 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Ðại Nam).

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định bị can Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng, sử dụng 12 kênh mạng xã hội livestream xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự của 9 cá nhân: ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Ðặng Thị Hàn Ni (nhà báo, thạc sĩ luật Hàn Ni), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là Lê Công Vinh, bà Ðinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, ông Nguyễn Đức Hiển (Phó tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM).

Chủ tịch thành phố Hội An: ‘Thu tiền vé là để đảm bảo công bằng cho tất cả du khách’

Những ngày qua, dư luận xôn xao và tranh luận rất nhiều về phương án thu vé vào tham quan phố cổ của thành phố Hội An.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An, cho rằng dư luận đang hiểu sai. Hội An không thu phí vào thành phố mà chỉ thu phí phạm vi rất nhỏ của trung tâm phố đi bộ. Đây là tuyến đường tập trung hơn 1.000 di tích cổ, dành riêng cho hoạt động du lịch.

"Hội An là một khu di sản văn hóa thế giới, phạm vị của nó rất là nhỏ hẹp, nó chỉ có khoảng chưa tới 1 km vuông trên tổng số 64 km vuông của thành phố Hội An nhưng có những thời điểm là phải gánh vài chục ngàn du khách. Việc quá tải về khách gây lên áp lực về vấn đề hạ tầng cũng như là làm cho di tích xuống cấp và làm giảm các sản phẩm dịch vụ bởi vì lượng người quá đông mà thì không thể phục vụ được hết được, dẫn tới bây giờ rất nhiều du khách nước ngoài người ta phàn nàn là Hội An trước nay năm 2006 thì rất đẹp, rất lung linh mà bây giờ thì đi vào mua vé thăm quan thì không có thấy cái gì cả, chỉ thấy người", Chủ tịch UBND TP.Hội An chia sẻ.

