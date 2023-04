Xem nhanh 20h ngày 3.4: Thai phụ trong vụ cây xanh bật gốc | Tâm sự chủ quán vỉa hè du lịch châu Âu

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 3.4 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Bệnh viện Nhân dân Gia Định thông tin về thai phụ bị cây xanh đè

Chiều 3.4, lãnh đạo Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP.HCM thông tin về bệnh nhân là thai phụ bị sốc mất máu, đa chấn thương nặng trong vụ cây xanh đè xảy ra tại Trường THCS Trần Văn Ơn vào sáng cùng ngày.



Cụ thể, vào khoảng 7 giờ 40, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận bệnh nhân là thai phụ 32 tuổi đang mang thai tuần thứ 8 trong vụ cây xanh đè.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị rách thận trái độ 2, vỡ gan độ 3, gãy cánh xương cùng cụt bên phải và 1/3 trên thân xương đùi trái.

Ngay lập tức bệnh viện đã báo động đỏ, hội chẩn khẩn cấp tại khoa Gây mê - hồi sức gồm các bác sĩ khoa sản, chấn thương chỉnh hình, ngoại thận tiết niệu, ngoại thần kinh…

Bệnh nhân đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định phẫu thuật lấy dịch màng phổi, kết hợp xương.

Hiện bệnh nhân và thai nhi đang được theo dõi sức khỏe tại Khoa Hồi sức ngoại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Vận chuyển hàng cấm qua đường hàng không gia tăng đột biến

Chiều 3.4, Tổng cục Hải quan cho biết: 3 tháng đầu năm 2023, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 154,27 tỉ USD, giảm 13,3% (tương ứng giảm 23,62 tỉ USD) so với cùng kỳ 2022. Trong đó, trị giá xuất khẩu ước đạt 79,17 tỉ USD, giảm 11,9% (tương ứng giảm 10,71 tỉ USD) so với cùng kỳ năm 2022 và trị giá nhập khẩu ước đạt 75,1 tỉ USD, giảm 14,7% (tương ứng giảm 12,91 tỉ USD) so với cùng kỳ 2022.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 3.2023 ước tính thặng dư 645 triệu USD. Như vậy, lũy kế 3 tháng từ đầu năm 2023, cả nước ước tính thặng dư 4,07 tỉ USD.

Đặc biệt, theo Tổng cục Hải quan, thời gian qua, việc vận chuyển các chất ma túy qua đường hàng không có chiều hướng tăng đột biến cả về số lượng vụ việc, khối lượng tang vật vi phạm. Các đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn vừa thông qua cất giấu, ngụy trang ma túy thành hàng hóa, hành lý ký gửi thông thường, thậm chí các đối tượng liều lĩnh mang theo hành lý xách tay. Hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy tổng hợp có chiều hướng chuyển dịch tập trung nhiều tại sân bay quốc tế Nội Bài, đặc biệt là các chuyến bay từ Mỹ, các nước thuộc khối Liên minh châu Âu.

Bà chủ quán nem chua rán đi du lịch châu Âu: ‘Tôi rất nghèo’

Bất ngờ nổi lên nhờ một bài đăng trên mạng xã hội, bà Nguyễn Thị Nga (67 tuổi) - chủ quán bán xiên que, nem chua rán ở ngõ 33, phố Cát Linh, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội bỗng chốc nổi tiếng sau một đêm vì được dân mạng đồn thổi là bán quán nhỏ mà nuôi 2 con ăn học thành tài, vừa qua còn nghỉ làm hẳn 5 tháng để đi du lịch châu Âu.

Bà Nguyễn Thị Nga (67 tuổi) - chủ quán bán xiên que, nem chua rán ở ngõ 33, phố Cát Linh, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội Ngọc Vũ

"Ngày xưa tôi vừa làm nhà nước, tôi vừa tranh thủ bán hàng, về sau đến lúc giảm biên chế thì thôi là mình về mất sức, tôi chuyển sang bán hàng là chính luôn. Nói thật với các bạn là bán cái đồ này, chỉ đủ tiền cho con ăn học, có dư dật nếu như mình tiết kiệm, cũng được một chút ít thôi. Tôi rất nghèo, không có gì cả, tài sản chỉ là các con thôi, kể cả đến giờ tôi vẫn nghèo, chẳng có gì đâu, chỉ đủ ăn thôi, chứ còn tiền du lịch là các con tôi cho, nếu mà nói bỏ tiền ra đi du lịch thì bao giờ mới cóp nhặt đủ hàng trăm triệu một chuyến đi, ai bỏ ra hàng trăm triệu mà đi du lịch? Không có đâu ạ. Mọi người cứ đồn thổi là không đúng, sai", bà Nguyễn Thị Nga, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội cho biết.

Bà Nga chia sẻ, bà đã gắn bó với công việc bán hàng hàng rong được gần 20 năm. Cũng chính gian hàng bán nem chua rán, xiên que này đã giúp vợ chồng bà có tiền để nuôi 2 con ăn học. Hiện tại, các con của bà đã trưởng thành, đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài.

Bà Nga chia sẻ, khi tạm nghỉ bán quán để đi du lịch và thăm các con, nhiều khách hàng quen còn tưởng rằng bà không bán hàng nữa NVCC

Vừa qua, hai vợ chồng bà có chuyến du lịch tới 5 nước châu Âu là Đức, Bỉ, Hà Lan, Pháp, Luxembourg và được các con tài trợ toàn bộ chi phí. Khi đi, cửa hàng của bà tạm đóng cửa, nên nhiều khách hàng quen còn tưởng rằng bà không bán hàng nữa.

