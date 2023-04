Xem nhanh 20h ngày 4.4: Thoát nghèo nhờ phố hàng rong | Mánh khóe vụ chuyến bay giải cứu

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 4.4 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng nhận hối lộ hơn 21 tỉ đồng

Thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố 54 bị can trong vụ án "chuyến bay giải cứu".

Theo kết luận điều tra, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng và phức tạp, được Đảng, Nhà nước và dư luận đặc biệt quan tâm, xảy ra trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát. Các bị can đã lợi dụng tình hình dịch bệnh mà bất chấp các quy định pháp luật vì lợi nhuận, cá nhân.

Trong vụ án, bị can Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao có nhiệm vụ duyệt kế hoạch tổ chức chuyến bay trên cơ sở đề xuất của Cục Lãnh sự để gửi các thành viên trong tổ công tác của 5 bộ (gồm: Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ GTVT, Bộ Quốc phòng) xin ý kiến.

Quá trình thực hiện, bị can Tô Anh Dũng đã chỉ đạo cấp dưới đưa doanh nghiệp thân quen vào danh sách kế hoạch thực hiện chuyến bay "combo".

Đổi lại, bị can này đã nhận hối lộ 21,5 tỉ đồng (gồm 14,1 tỉ đồng và 320.000 USD) của đại diện các doanh nghiệp.

Những lần nhận tiền tỉ của cựu Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng

Cũng liên quan vụ án "chuyến bay giải cứu", riêng bị can Chử Xuân Dũng (cựu Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội), Cơ quan An ninh điều tra xác định, bị can này đã ký 66 văn bản đồng ý cho 16 công ty được đưa công dân từ nước ngoài về cách ly tại địa bàn.

Trong số 16 công ty được bị can Chử Xuân Dũng ký duyệt, Cơ quan An ninh điều tra xác định bị can Dũng đã nhận tổng cộng hơn 2 tỉ đồng của bị can Lê Thị Ngọc Anh (là chuyên viên Phòng Nhà khách Vụ Lễ tân, Ban đối ngoại T.Ư) và bị can Trần Minh Tuấn, là Giám đốc Công ty Thái Hòa để cấp phép cho 4 công ty được đưa người về cách ly tại Hà Nội.

Cơ quan An ninh điều tra xác định ngày 10.6.2021, bị can Lê Thị Ngọc Anh được chị dâu của bị can Dũng kết nối, gặp mặt tại phòng làm việc của bị can Chử Xuân Dũng tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội.

Vụ án 'chuyến bay giải cứu': Đề nghị truy tố 54 bị can

Tại đây, bị can Lê Thị Ngọc Anh đặt vấn đề nhờ bị can Chử Xuân Dũng giúp đỡ phê duyệt chủ trương cho các doanh nghiệp của mình tổ chức cho công dân về cách ly trên địa bàn và được đồng ý, hướng dẫn làm hồ sơ.

Trong quá trình xin chấp thuận chủ trương cách ly, bị can Lê Thị Ngọc Anh đã gặp bị can Chử Xuân Dũng 5 lần, trong đó 4 lần chi tiền hối lộ.

Những lần gặp này đều diễn ra tại phòng làm việc của bị can Chử Xuân Dũng tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, kết quả điều tra còn xác định bị can Chử Xuân Dũng: Nhận 100 triệu đồng của bị can Hoàng Diệu Mơ, là Tổng giám đốc Công ty An Bình vào tháng 9.2021 và tháng 12.2021;

Nhận 5.000 USD (khoảng hơn 117 triệu đồng) của bị can Trần Thị Mai Xa, Giám đốc Công ty Masterlife vào tháng 11.2021.

Tuy nhiên, bị can Hoàng Diệu Mơ và bị can Trần Thị Mai Xa khai đưa tiền cho bị can Dũng là để "cảm ơn" vì đã giúp các doanh nghiệp của mình được tổ chức chuyến bay mà không trao đổi, thỏa thuận trước.

Sau 6 năm, phố hàng rong Nguyễn Văn Chiêm giúp nhiều người thoát nghèo

Sau gần 6 năm hoạt động, phố hàng rong trên đường Nguyễn Văn Chiêm (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) dần trở thành điểm đến quen thuộc của khách du lịch và người dân địa phương, giúp nhiều hộ kinh doanh thoát nghèo.

Trưa 3.4.2023, từ những quầy bán thức ăn nóng như: bún, bánh canh, hủ tíu đến các quầy nước giải khát đều đông khách, không khí nhộn nhịp như ở chợ.

Từ 11 giờ 30 phút đến 12 giờ 30 phút là khoảng thời gian đông khách nhất, chủ yếu là nhân viên văn phòng và nhân viên bán hàng tại các trung tâm thương mại lân cận. Thậm chí, nhiều shipper cũng đến nhận các đơn hàng tại phố hàng rong này để giao cho khách.

Ông Đỗ Lê Quang Vinh (một người bán hàng ở đây) cho biết kể từ khi chuyển về bán tại phố hàng rong Nguyễn Văn Chiêm, ông không còn phải nơm nớp nỗi lo ôm đồ chạy như lúc phải bán “chui” trước cổng Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Giờ đây, cuộc sống của ông Vinh đã cải thiện đáng kể và thoát nghèo thành công.

