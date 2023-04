Xem nhanh 20h: Lạ lùng công nhân nghèo sống ở biệt thự | Thực hư bà bán nem du lịch châu Âu

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 1.4 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:



Thông tin mới xung quanh vụ nữ kế toán bị sát hại tại Bình Dương

Ngày 1.4, Công an tỉnh Bình Dương đã di lý Yang Zhong Wu, Giám đốc Công ty TNHH Vinh Nhuận, TX.Tân Uyên từ tỉnh Gia Lai về đến Bình Dương. Yang Zhong Wu được xác định là nghi phạm đã gây ra vụ án mạng ngày 29.3 khiến chị L.T.M (kế toán của công ty) tử vong.

Công ty nơi xảy ra vụ án mạng HOÀNG GIÁP

Trong sáng ngày 1.4, người dân đã trình báo việc tìm thấy chiếc xe bán tải Yang Zhong Wu trong một lô cao su ở địa bàn P.Uyên Hưng (TX.Tân Uyên). Địa điểm này cách hiện trường vụ án mạng khoảng 10 km. Chiếc xe bán tải được một người trông coi vườn cao su phát hiện. Người này cho biết đã nhìn thấy chiếc xe trước đó nhưng chỉ nghĩ là của người dân nào đậu trong vườn cao su. Tối 31.3 khi về nhà lên mạng thấy thông tin mới nhớ đến chiếc xe. Sáng nay khi ra xem lại thì xác nhận là xe của nghi phạm sát hại nữ kế toán nên trình báo công an.

Trước đó, như tin Thanh Niên đã đưa, khoảng 17 giờ chiều ngày 29.3, nhân viên công ty Vinh Nhuận bất ngờ phát hiện chị L.T.M (kế toán công ty) đã tử vong trên vũng máu.



Thời điểm này, nhân viên công ty đi tìm Yang Zhong Wu là giám đốc của công ty nhưng không thấy người này đâu, chiếc xe bán tải trong công ty cũng đã "biến mất". Sự việc sau đó được trình báo đến công an.

Tối ngày 29.3, qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã xác định nghi phạm gây ra vụ án mạng là Yang Zhong Wu, giám đốc công ty và phát đi thông báo truy tìm. Cơ quan công an xác định Yang Zhong Wu đã rời khỏi công ty trên chiếc xe bán tải màu trắng BS 61C- 450.00.

Từ thông báo của Công an tỉnh Bình Dương, khoảng 21 giờ tối ngày 30.3 Công an TP.Pleiku (Gia Lai) đã phát hiện Yang Zhong Wu đang có mặt tại một cửa hàng quần áo trên địa bàn P.Phù Đổng (TP.Pleiku) nên đã tiến hành bắt giữ.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, bước đầu Yang Zhong Wu khai nhận, do có mâu thuẫn với chị L.T.M dẫn đến 2 bên xảy ra cãi vã, vì quá tức giận nên Wu đã sử dụng dao cắt hoa quả đâm chị M. nhiều nhát dẫn đến tử vong. Gây án xong vì quá hoảng sợ Wu đã chủ động bỏ trốn và bắt xe khách lên TP.Pleiku. Yang Zhong Wu sau đó đã được bàn giao cho cơ quan Công an tỉnh Bình Dương.

Cơ quan chức năng đang phong tỏa khu vực tìm thấy chiếc xe HOÀNG GIÁP

Cũng theo chồng nạn nhân, trước đó chị L.T.M có tâm sự việc có xảy ra mâu thuẫn với giám đốc về công việc khoảng 1 tuần trước. Người chồng khuyên chị M. nghỉ việc và chị M cũng đã viết sẵn đơn nghỉ việc nhưng chị muốn giải quyết hết công việc mới nghỉ. Tuy nhiên khi chị M. chưa kịp nghỉ thì xảy ra vụ việc đau lòng. Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ nữ kế toán bị sát hại.

Sự thật người phụ nữ bán nem rán vỉa hè 'nghỉ 5 tháng du lịch châu Âu'

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết và hình ảnh nói về một người phụ nữ bán nem rán, xiên que ở vỉa hè Hà Nội nuôi 2 con ăn học thành tài, nghỉ 5 tháng để đi du lịch châu Âu nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Quầy hàng của bà Nguyễn Thị Nga ĐÌNH HUy

Theo nội dung bài viết chia sẻ, người phụ nữ là bà Nguyễn Thị Nga (67 tuổi). Đến với gian hàng của bà, khách không chỉ được thưởng thức những que xiên đủ loại, mà còn được nghe về cuộc đời bán xiên, nuôi 2 con thành tài của bà Nga... Gần đây, người ta thắc mắc bẵng đi gần nửa năm mà bà chẳng bán hàng, mãi sau mới biết bà chán nên đi du lịch 5 nước ở châu Âu.

Theo tìm hiểu của phóng viên, gian hàng bán nem rán, thịt xiên của bà Nga nằm ở đầu một con ngõ ngỏ trên phố Cát Linh (Q.Đống Đa, Hà Nội), gần Trường tiểu học Cát Linh. Gian hàng không biển, không bảng và đang bị chắn bởi những tấm tôn của một công trình xây dựng nhưng rất đông khách, đa phần là khách quen, đã dùng đồ ăn của bà Nga từ lâu.

Chia sẻ với Thanh Niên, bà Nga cho biết, mọi chuyện bắt nguồn từ một video review quán xiên que, nem rán của bà từ đầu tháng 1, nhưng dạo gần đây được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Mấy hôm nay, khách đến ăn chỉ xoay quanh câu chuyện bà Nga đi du lịch ở châu Âu.

Bà Nga bất ngờ vì nổi tiếng trên mạng xã hội ĐÌNH HUY

"Tôi không dùng Facebook nên không hay biết, thấy mọi người hỏi nhiều mới nhớ ra từng có một nhóm bạn trẻ đến đây vừa ăn vừa quay video", bà nói và cho biết rất bất ngờ khi nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Bà Nga cũng thẳng thắn thừa nhận, chính gian hàng bán nem rán, que xiên này đã giúp vợ chồng bà có tiền để nuôi 2 con ăn học, trưởng thành. Hiện tại, cả 2 con đang công tác ở nước ngoài nên vừa rồi vợ chồng bà mới sang 5 nước châu Âu, vừa để thăm con, vừa đi du lịch.

Xe Trung Quốc? Vì cấm vận, người Nga làm quen những hiệu ô tô mới

Người mua ô tô Nga có một số thương hiệu mới để tìm hiểu. Các nhà sản xuất Trung Quốc đã đổ xô vào để lấp đầy khoảng trống mà các công ty phương Tây để lại sau khi rút lui khỏi thị trường Nga vì các lệnh cấm vận. Người mua xe Nga giờ phải tìm hiểu các hiệu xe lạ lẫm như Haval và Geely.

Cho đến nay, vẫn còn nhiều nghi ngờ và cẩn trọng trong việc lựa chọn xe. Những người mua xe mà Reuters phỏng vấn không chắc về chất lượng của những sản phẩm mới. Một người đàn ông cho biết với mức giá mà họ phải trả, chiếc xe trông rẻ tiền.

Phóng viên chuyên về ô tô Sergey Aslanyan nói rằng điều đó phản ánh nhận thức của người Nga rằng các sản phẩm Trung Quốc là hàng hạ cấp.

Dù vậy, số liệu bán hàng lại cho thấy một câu chuyện khác. Các thương hiệu Trung Quốc hiện chiếm gần 40% thị trường xe hơi của Nga, tăng đáng kể từ mức dưới 10% vào đầu năm ngoái. Đơn giản là vì xe ô tô Trung Quốc sẵn có và dễ mua hơn.

Tại thành phố Vladivostok ở phía đông, ông Vladimir Shestak bán các thương hiệu phương Tây và Trung Quốc. "Sau tất cả các sự kiện gần đây, chúng tôi chủ yếu dựa vào doanh số bán hàng của Geely. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục bán xe Mercedes. Một số được mua thông qua nhập khẩu song song, một số là hàng tồn kho từ trước", ông cho biết.

Người Nga ngày càng có ít sự lựa chọn khi hầu hết các thương hiệu phương Tây đã biến mất. Chi nhánh Skoda của Volkswagen hiện đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng để bán tài sản của mình.

Sự ra đi của những công ty như vậy là một yếu tố khiến tổng doanh số bán xe hơi sụt giảm gần 60% trong năm 2022. Đối với nhiều người mua, điều đó có nghĩa là hoặc họ phải sớm chuyển sang dùng hàng Trung Quốc, hoặc là chọn đi xe buýt.

