Xem nhanh 20h: Loạn hàng rong, phun lửa ở phố đi bộ | Bài học lắp mái che từ Singapore

Bản tin Xem nhanh 20h ngày 31.3 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Dàn trận, bày biện bàn ghế buôn bán bát nháo hay chạy xe máy luồn lách giữa biển người đi bộ. Tình trạng hàng rong buôn bán gây mất trật tự là vấn đề không mới tại phố đi bộ Nguyễn Huệ ở quận 1, TP.HCM.

Đều đặn mỗi tối, nhiều xe hàng rong lại tập trung tại phố đi bộ Nguyễn Huệ ngang nhiên bán buôn. Nhóm này bày biện ghế nhựa, chắn hết lối đi và liên tục mời chào, chèo kéo du khách. Mỗi khi thấy lực lượng chức năng tuần tra, những người bán hàng rong liền ôm đồ, đẩy xe hàng tháo chạy mặc cho du khách, trẻ nhỏ đang vui chơi và xe cộ đông nghẹt. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, đâu lại vào đấy.

Càng về khuya, hàng rong từ khắp nơi đổ bộ về phố đi bộ Nguyễn Huệ càng đông đúc, hỗn loạn. Nhiều khách hàng không hỏi trước giá khi mua đã “té ngửa” khi thanh toán.

"Một bữa em mua 8 cây cá viên chiên với 3 ly trà đào hết bốn trăm rưỡi, em đưa năm trăm được thối năm chục ngàn. Xong rồi em vẫn hỏi nhưng mà người ta vẫn nói là bốn trăm rưỡi, nhưng mà sau khi em trao đổi với bạn em thì bạn em nói mình đừng tranh cãi với họ, vì tranh cãi là mình sẽ bị ăn đập. Em thấy rất là mắc, dù là ở quận 1 đi chăng nữa thì cũng rất là mắc, tại vì mình đi ăn buffet như Kichi-Kichi thì cũng mới có ba trăm mấy à, chưa tới bốn trăm rưỡi đâu. Không bao giờ em mua lần thứ hai đâu", chị Lê Thị Thanh Tuyền (quận Bình Thạnh, TP.HCM), cho biết.

Ngoài những xe hàng rong gây mất trật tự, phố đi bộ còn xuất hiện nhiều trẻ em từ 8 - 15 tuổi biểu diễn phun lửa để xin tiền, với dụng cụ là bật lửa và dầu hỏa. Điều đáng nói là hành động nguy hiểm này lại được nhiều người xem và hưởng ứng.

Từ chỗ là tuyến phố đi bộ hiện đại, đẹp nhất TP.HCM, quang cảnh đường Nguyễn Huệ những ngày vừa qua lại nhếch nhác, nhốn nháo và mất mỹ quan vì hàng rong, vì người ăn xin. Dù tối nào cũng có lực lượng chức năng đi tuần tra nhưng cứ hễ vắng bóng lực lượng là đâu lại vào đấy.

Ngày 31.3, Công ty CP Kinh doanh F88 thông tin thêm về việc Công an TP.HCM đã khởi tố 10 nhân viên thu hồi nợ thuộc chi nhánh công ty F88 tại TP.HCM.

Khởi tố 10 người, bắt 5 nhân viên thu hồi nợ tại F88

Liên quan tới sự việc này, F88 (công ty quản lý hệ thống cầm đồ F88) cho hay ngày 23.3, công ty nhận được thông báo của cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC02) đã tiến hành khởi tố 5 cá nhân là nhân viên thu hồi nợ. Đối với 5 cá nhân còn lại, cho đến nay F88 chưa nhận được thông báo chính thức về việc khởi tố.

F88 thông tin thêm về việc nhân viên thu hồi nợ bị bắt GIA TRUNG

Đối với hành vi cưỡng đoạt tài sản của các cá nhân bị khởi tố, F88 khẳng định công ty đã có quy trình, quy định, chế tài chặt chẽ trong hoạt động thu hồi nợ, đảm bảo tuân thủ pháp luật. Các cá nhân có hành vi vi phạm quy định của công ty và quy định của pháp luật sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Công ty không bao che cho các cá nhân sai phạm.

Hiện tại, F88 đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân nói trên, đồng thời rà soát các điểm kinh doanh của F88 nhằm đảm bảo hoạt động tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, F88 thông tin việc công an các địa phương kiểm tra các phòng giao dịch tại các tỉnh Tiền Giang, An Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ, Hậu Giang… trong thời gian vừa qua là đợt kiểm tra hành chính định kỳ. F88 kinh doanh dịch vụ cầm đồ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và được quản lý bởi chính quyền địa phương. Do đó, việc kiểm tra này vẫn thường xuyên diễn ra để đảm bảo an ninh trật tự, quy trình được tuân thủ theo đúng pháp luật.