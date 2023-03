Xem nhanh 20h ngày 30.3: Vụ 4 nữ tiếp viên hàng không có tạo tiền lệ xấu? | Siêu bụi ở sân bay Long Thành

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 30.3 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Công an TP.HCM lý giải thêm về vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy

Tại buổi họp báo định kỳ kinh tế - xã hội TP.HCM vào chiều 30.3.2023, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM, đã lý giải thêm về vụ việc 4 tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam, trước câu hỏi của phóng viên về việc "liệu trả tự do 4 tiếp viên có tạo nên tiền lệ xấu".

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho hay, đối với tội phạm ma túy, hậu quả tác hại là rất lớn đối với con người và xã hội, nên bộ luật Hình sự đã quy định những hình phạt rất nghiêm khắc với các tội danh về ma túy, cao nhất là tử hình.

Theo thượng tá Lê Mạnh Hà, tội phạm ma túy thường thu lợi rất lớn nên tội phạm này thường không từ thủ đoạn nào, bằng nhiều cách thức tinh vi để che giấu hành vi phạm tội. Nhưng dù thủ đoạn nào thì bản chất khách quan không thể thay đổi, nên trách nhiệm của lực lượng công an, cán bộ điều tra là làm rõ diễn biến, hành vi phạm tội để không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Đó là trách nhiệm của lực lượng công an.

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết vừa qua Công an TP.HCM đã thông tin việc khởi tố 5 bị can thực hiện hành vi nhét ma túy vào trong xe, trong nhà của người khác rồi tố giác tới công an. Sau đó, cơ quan điều tra đã làm rõ, phát hiện hành vi "gài" ma túy của những đối tượng này.

Đối với vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, ông Lê Mạnh Hà nhắc lại rằng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự và đang điều tra. Khi có kết quả điều tra, phía công an sẽ thông tin.

Ô nhiễm tại đại công trường sân bay Long Thành

Chiều 29.3.2023, tại trụ sở UBND huyện Long Thành diễn ra cuộc họp giữa Đồng Nai và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (gọi tắt là ACV) về đại dự án sân bay Long Thành. Tại cuộc họp, vấn đề ô nhiễm bụi được nhiều lãnh đạo nêu ra và yêu cầu ACV tìm giải pháp khắc phục.

Cụ thể Chủ tịch UBND huyện Long Thành ông Lê Văn Tiếp nói rằng hiện công tác thi công tại đại công trường sân bay Long Thành đã làm phát tán lượng bụi khổng lồ gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xung quanh.

Ô nhiễm tại đại công trường sân bay Long Thành: "Buổi trưa có mây mà mây đỏ"

Dự án sân bay Long Thành rộng 5.000 hecta. Hiện tại nơi đây có Tại công trường có khoảng 2.000 đầu máy thiết bị và 2.500 nhân sự hoạt động liên tục đảm bảo công suất đào lấp tối đa đạt 500.000m3 đất/ngày. Theo ACV, đến nay đã san lấp được 60 triệu m3 đất, tương đương 52% khối lượng công việc.

Nữ quái U70 có 9 tiền án vẫn tiếp tục lừa đảo

Mặc dù có 9 tiền án về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản nhưngvừa ra tù, bà lão U70 tiếp lại tái phạm.

Ngày 30.3.2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vĩnh Long cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Thị Loan, 65 tuổi, ở Q.Phú Nhuận, TP.HCM để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cụ thể, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 19.2, một người phụ nữ đến tiệm vàng tại P.1, TP.Vĩnh Long để mua vàng. Sau khi thỏa thuận xong thì người phụ nữ này lấy số tiền 22,4 triệu đồng ra đếm lại trước khi trả tiền cho chủ tiệm vàng.

Khởi tố bà lão U70 có 9 tiền án vẫn tiếp tục lừa đảo

Lúc này, Loan đứng quan sát kế bên nghe được việc giao dịch trên nên đã tiến lại gần người phụ nữ này kêu đưa tiền kiểm lại. Nhầm tưởng Loan là nhân viên của tiệm vàng, người phụ nữ này không nghi ngờ gì và đã đưa tiền cho Loan đếm giúp.

Lợi dụng lúc không ai để ý, Loan đã lén rời khỏi tiệm vàng và bỏ chạy. Tuy nhiên,chạy được hơn 100 mét thì Loan bị người dân bắt được giao cho công an xử lý. Ban đầu làm việc với công an, Loan lại tiếp tục khai tên, đổi họ giả là Nguyễn Thị Hồng. Đây cũng là tên mà Loan khai nhận lúc bị bắt về 9 tội danh trước đây.

