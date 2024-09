Xem nhanh 20h ngày 9.9: Nhận định ban đầu nguyên nhân sập cầu Phong Châu; lời kể người thoát nạn

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 9.9 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Nạn nhân thoát chết vụ sập cầu Phong Châu: May bám được vào cây chuối

Sáng 9.9, cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng ở Phú Thọ bị sập, lực lượng chức năng đang xác định người và xe bị rơi xuống sông. Những người may mắn thoát nạn vẫn bàng hoàng, không tin vào sự thật và ám ảnh khoảnh khắc lúc cầu bị sập.

Theo clip được mọi người ghi lại, ông Phan Trường Sơn (ở xã Hương Nộn, H.Tam Nông, Phú Thọ) rơi xuống sông khi đi qua cầu Phong Châu và hiện đang điều trị ở viện cho biết, khi cầu bị sập cả ông và xe rơi xuống sâu đến đến gần đáy sông. Ông lấy hết sức ngoi lên mặt nước.

Cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng trên QL32C, nối liền 2 huyện Lâm Thao và Tam Nông (Phú Thọ). Cầu có kết cấu bằng thép, dài gần 380 m, được khánh thành hồi tháng 7.1995. Cầu hư hỏng và xuống cấp nặng sau nhiều năm sử dụng, cũng như số lượng lớn xe tải trọng nặng đi qua.

Năm 2013, cầu Phong Châu được sửa chữa. Đến tháng 9.2019, tỉnh Phú Thọ yêu cầu cấm các phương tiện có trọng tải từ 18 tấn trở lên qua cầu này. Năm 2022, cử tri Phú Thọ từng kiến nghị Bộ GTVT bố trí kinh phí sửa chữa cầu Phong Châu. Tuy nhiên, Bộ GTVT cho biết chưa bố trí được kinh phí cho việc này do nguồn vốn đầu tư công có hạn.

Theo Sở GTVT Phú Thọ, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (bão Yagi) gây mưa lũ, nước sông Hồng dâng cao, lưu tốc dòng chảy xiết đã làm thay đổi địa hình, địa mạo dưới lòng sông khu vực cầu Phong Châu kéo đổ trụ T7 làm sập 2 nhịp dàn chính của cầu (nhịp 6 và nhịp 7) vào lúc 10 giờ sáng 9.9.

59 người chết và mất tích do bão số 3

Bão Yagi đã qua nhưng các diễn biến thời tiết, thiên tai sau bão vẫn còn rất nguy hiểm. Theo dự báo, Từ ngày 9 - 11.9, trên các sông khác ở khu vực Bắc bộ xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại các tỉnh miền núi phía bắc, đặc biệt tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Bắc Giang, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La lên mức báo động 2 - báo động 3, có sông trên báo động 3.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 3. Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai cho biết, các tỉnh Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Giang, Lào Cai đang triển khai các biện pháp ứng phó lũ, ngập lụt; sơ tán người dân khỏi khu vực ngập lụt, trũng thấp bị ảnh hưởng do lũ; đảm bảo an toàn tính mạng. Tính đến thời điểm sáng nay, siêu bão Yagi đã khiến ít nhất 59 người chết và mất tích.

