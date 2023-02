Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 360, NATO vất vả tìm xe tăng cho Ukraine, Mỹ cảnh báo Trung Quốc

Khu dân cư Grianikovka có diện tích khoảng 0,7 km2 và nằm phía bắc Kupyansk, đầu mối giao thông đường sắt tại tỉnh Kharkov.



Lực lượng Nga cũng tập kích vị trí của Ukraine tại một số khu vực thuộc tỉnh Kharkiv và Luhansk.

Trong một thông cáo được đưa ra hôm 18.2, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cũng cáo buộc quân đội Nga đã tiến hành 16 vụ tập kích tên lửa nhằm vào các mục tiêu tại khu vực Donetsk.

Theo đó, các vụ tập kích tên lửa này đã gây ra thiệt hại nặng nề cho khu vực thành phố Khmelnytskyi và khu định cư Ukrainsk ở tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine.

Ở một diễn biến khác, ngoại trưởng Mỹ mới đây đã đưa ra cảnh báo Trung Quốc liên quan đến xung đột Ukraine.

Theo The Guardian, phía Mỹ tin rằng Trung Quốc có thể sắp cung cấp viện trợ sát thương cho Nga sử dụng tại chiến trường Ukraine. Ngoài ra, ông cũng kêu gọi Bắc Kinh ngừng giúp Nga trốn tránh tác động của các biện pháp trừng phạt. do EU và nhóm các quốc gia G7 áp đặt, theo The Guardian.

Ông Biden nói rằng Washington có thông tin cho rằng Bắc Kinh đang cân nhắc liệu có nên hỗ trợ Nga trong cuộc chiến ở Ukraine hay không, bao gồm việc cung cấp súng và vũ khí.

Cũng liên quan đến vấn đề vũ khí,Ukraine đã nhận được tin vui sau thời gian dài kêu gọi các nước phương Tây cung cấp xe tăng hạng nặng. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Đức mới đây thông báo rằng các nước châu Âu sẽ không chuyển đủ xe tăng như đã hứa cho Kyiv.

Liên quan đến tình hình chiến sự, các khu vực Luhansk và Kharkiv ở miền đông Ukraine hôm 18.2 đã phải đối mặt với nhiều cuộc tấn công hơn từ các lực lượng Nga, các nhà lãnh đạo quân sự địa phương cho biết, theo CNN.

Ông Serhiy Haidai, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Luhansk, trong bài đăng trên Twitter cho biết: "Số lượng lính đánh thuê Wagner ngày hiện tại giảm đáng kể so với những gì chúng ta thấy vài tháng trước. Nhiều khả năng họ đã bị giết ở khu vực Bakhmut và Soledar".

Ông Haidai cho biết các đơn vị mới được huy động đã đến sau vài tháng huấn luyện và họ là những người đang tiến hành các cuộc tấn công trong thời gian này.

Theo quan chức này, thành phố phía đông Kreminna là một trong những khu vực xảy ra giao tranh ác liệt nhất. Ông cho biết số lượng các cuộc tấn công và pháo kích vào các vị trí của phía Ukraine đang tăng lên.

Ông Haidai nói các lực lượng Nga đang gây nhiễu tín hiệu máy bay không người lái Ukraine, đồng thời triển khai các đội cảm tử để phát hiện các vị trí của các lực lượng Kyiv.

Trong bối cảnh như vậy, lãnh đạo quân đội Mỹ mới đây nhận định rằng Ukraine khó có thể đánh bại Nga và hai bên sẽ nối lại đàm phán.

Chuyển sang một thông tin khác, Nam Phi đang tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung với Nga và Trung Quốc, động thái mà nhiều người cho rằng là rủi ro về mặt ngoại giao và kinh tế.