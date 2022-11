Xem nhanh: Ngày 257 chiến dịch quân sự, Nga đắp dày phòng thủ, Ukraine cứng rắn điều kiện hòa đàm

Bản tin này nói các vật cản này là những khối chóp nhọn bằng bê tông, nên còn được gọi là răng rồng. Theo tình báo Anh, các cấu trúc răng rồng đã được bố trí trên khu vực nằm giữa thành phố Mariupol và một số ngôi làng ở vùng lân cận thuộc tỉnh Luhansk. Các cấu trúc này cũng được chuyển tới để xây dựng tuyến phòng thủ tại các khu vực lực lượng Nga kiểm soát ở tỉnh Zaporizhzhia và Kherson.

Bộ Quốc phòng Anh từ đó nhận định rằng "Nga đang củng cố các phòng tuyến của mình tại tất cả khu vực họ kiểm soát" và "hoạt động này cho thấy Nga đang có nỗ lực đáng kể để chuẩn bị khả năng phòng thủ chiều sâu phía sau chiến tuyến”.

Trong khi đó, tại mặt trận nóng bỏng nhất hiện nay thuộc vùng Donetsk Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói các lực lượng Nga đang tổn thất nặng mỗi ngày.

Theo tờ The Guardian dẫn lời Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 vào tuần tới "nếu tình hình cho phép", và có thể sẽ tham gia theo hình thức trực tuyến.

Trong khi đó, phát ngôn viên của tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy nói tổng thống sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 nhưng nhiều khả năng là theo hình thức trực tuyến.

Trong bài phát biểu đêm 7.11, Tổng thống Zelensky tiếp tục lặp lại những điều kiện để nước này ngồi vào bàn đàm phán hòa bình với Nga. Những điều kiện này bao gồm “khôi phục toàn vẹn lãnh thổ, tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc, bồi thường mọi thiệt hại do chiến tranh gây ra, trừng phạt tội phạm chiến tranh và đảm bảo chiến tranh không xảy ra nữa”.

Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra sau khi Tờ Washington Post mới đây đưa tin chính quyền Mỹ của Tổng thống Joe Biden đang khuyến khích các lãnh đạo Ukraine ra tín hiệu cởi mở với các cuộc đàm phán, do lo ngại phản ứng bất lợi từ nhiều nước trên thế giới.

Còn tờ Wall Street Journal dẫn nguồn tin giấu tên cho hay Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã tổ chức các cuộc thảo luận bí mật với phía Nga nhằm giảm nguy cơ chiến sự Ukraine lan rộng hoặc leo thang thành xung đột hạt nhân.

Hôm 7.11, ông Sullivan xác nhận rằng các kênh liên lạc giữa Washington và Moscow vẫn được mở, bất chấp tình hình chiến sự tại Ukraine.Ông Sullivan cho biết việc Nhà Trắng duy trì liên lạc với Điện Kremlin là vì "lợi ích của Mỹ", và cho rằng các quan chức Mỹ hiểu rõ mình "đang đối phó với ai".

Đối thủ mà Mỹ đang đối phó chắc chắn không phải là tầm thường. Và một dẫn chứng mới nhất là việc ngay trước lúc nước Mỹ tổ chức cuộc bầu cử nghị viện quan trọng thì một đồng minh thân cận của Tổng thống Vladimir Putin lại lên tiếng úp mở rằng người Nga “đã, đang và sẽ" can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ.

Ở điểm nóng Kherson ở miền nam, không khí căng thẳng vẫn bao phủ trước trận đánh lớn. Nga vẫn khuyến khích người dân đi sơ tán. Quan chức tỉnh do Nga bổ nhiệm hôm 7.11 cam kết trợ cấp hơn 100.000 rup (khoảng 40 triệu đồng) và cấp giấy chứng nhận cư trú cho mỗi người dân rời khỏi thành phố tới định cư ở Nga.





Ông Stremousov cho biết hôm 7.11 là ngày cuối cùng diễn ra đợt sơ tán có tổ chức để đưa cư dân rời khỏi khu vực bờ tây sông Dnieper của Kherson. Nga tiến hành sơ tán dân thường khỏi Kherson để tránh bị kẹt giữa bom đạn khi Ukraine phản công nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố. Việc lấy lại Kherson là trọng tâm chính của cuộc phản công của Ukraine ở phía nam.

Tổng thống Volodymyr Zelensky đang rất cần một chiến thắng ở Kherson, không chỉ để khích lệ tinh thần chiến đấu của các binh sĩ Ukraine, mà còn trấn an các đồng minh phương Tây rằng đây là cuộc chiến mà Kiev hoàn toàn có thể chiến thắng.

Tổng thống Zelensky hôm 7.11 cũng cáo buộc Nga đang chuẩn bị cho đợt tấn công mới nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Theo phủ tổng thống Ukraine ngày 7.11, Nga đã phóng 4 tên lửa và thực hiện hơn 24 cuộc không kích trên khắp Ukraine trong 24 giờ trước đó.

Trong bối cảnh này, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov thông báo nước này đã nhận được các hệ thống phòng không NASAMS và Aspide của phương Tây.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 7.11 cho biết 80.000 binh sĩ dự bị được huy động hiện đang ở trong vùng chiến dịch quân sự đặc biệt, theo Sputnik. Tuần trước, ông Putin nói rằng 318.000 binh sĩ đã được triệu tập trong đợt động viên.

Trong số 80.000 binh sĩ được huy động đang vùng chiến sự, có khoảng 50.000 người đang trong các đơn vị chiến đấu, số còn lại chưa tham gia. Ngoài ra, phần còn lại của lực lượng được huy động đang ở các trại huấn luyện tại Nga.

Tuy nhiên, cuộc xung đột Ukraine không chỉ diễn ra trên thực địa, mà còn đang diễn ra trên một chiến trường hoàn toàn mới, dù không có bom rơi đạn nổ hay máu đổ, nhưng cũng khốc liệt không kém. Đó là không gian mạng.

Một quan chức cấp cao Ukraine xác nhận lực lượng chuyên tấn công mạng của nước này đã tấn công hàng ngàn mục tiêu Nga. Tổ chức này được thành lập sau khi Nga đưa quân vào Ukraine.

Tờ The Guardian dẫn lời ủy viên nhân quyền Quốc hội Ukraine cho biết hơn 30 quân nhân Ukraine bị bắt từ Đảo Rắn đã được thả tự do. Ông Dmytro Lubinets đã xác nhận thông tin này trong một bài đăng trên Facebook hôm 8.11. Ông cũng cho biết giới chức đang nỗ lực để trả tự do cho nhiều binh sĩ hơn nữa.