Xem nhanh: Ngày 318 chiến dịch, Nga kết thúc ngừng bắn, tiếp tục tấn công, Mỹ còn vũ khí mạnh nào để bơm cho Ukraine?

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Sergei Kiriyenko, phó chánh văn phòng thứ nhất của Tổng thống Vladimir Putin, nói: “Các nhiệm vụ do Tổng thống đặt ra cho chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ được hoàn thành. Và chắc chắn sẽ có một chiến thắng”.

Lệnh ngừng bắn do Tổng thống Putin công bố có hiệu lực từ 12h ngày 6.1 đến nửa đêm ngày 7.1 chuyển sang ngày 8.1 giờ địa phương. Theo phía Nga thì lệnh ngừng bắn này là để tín đồ Chính thống giáo tại Nga và Ukraine có thể đón Giáng sinh.

Một số ngày lễ truyền thống của Nga còn áp dụng lịch Julius, và theo lịch Julius thì ngày 25.12 tương ứng với ngày 7.1 theo dương lịch. Vị vậy những người theo Chính thống giáo ở Nga và Ukraine có truyền thống đón Giáng sinh vào ngày 6-7.1.

.Trong thông điệp thường kỳ tối 7.1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc chính Nga vi phạm lệnh ngừng bắn khi vẫn tiến hành pháo kích thành phố Bakhmut, ở miền đông Ukraine, và một số địa điểm khác. Phía Ukraine đã bác bỏ lệnh ngừng bắn của Nga. Ông Zelensky khẳng định an ninh và hòa bình chỉ có thể trở lại Ukraine khi Nga rút lui hoàn toàn.

Các nguồn tin từ chiến trường cho biết Nga dường như đang đạt được đà tiến gần thị trấn then chốt Bakhmut, và lực lượng Ukraine tại đây đang đối mặt với nguy cơ bị bao vây.

Theo báo cáo của Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở ở Mỹ, các nguồn tin từ phía Nga nói rằng đơn vị Wagner đã tiến vào được Soledar, cách Bakhmut khoảng 18km. Mặc dù chưa thể khẳng định Nga đã giành hoàn toàn quyền kiểm soát Soledar hay chưa, nhưng một nguồn tin nói rằng các lực lượng Nga dường như đã “khiến lực lượng Ukraine ở Bakhmut đối mặt với nguy cơ bị bao vây”.

Ông Serhii Cherevatyi, phát ngôn viên lực lượng miền Đông của Ukraine, tuyên bố Nga chưa kiểm soát hết Soledar, dù các cuộc giao tranh quyết liệt đang diễn ra ở đây trong thời gian qua. Ông Cherevatyi nói, Ukraine vẫn đang đáp trả đà tiến công của Nga. Theo truyền thông Ukraine, Nga đang đạt được đà tiến ở khu vực này và Soledar hiện gần như bị phá hủy hoàn toàn.





Gần đây, ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập công ty quân sự tư nhân Wagner Group, đã thừa nhận các tay súng của ông dường như không thể xuyên thủng lớp phòng ngự của Ukraine xung quanh thị trấn Bakhmut. Ông cho rằng Ukraine đã biến mỗi ngôi nhà ở nơi đây là một pháo đài, trong khi nhiều thành viên của nhóm Wagner phàn nàn rằng họ không có đủ vũ khí và trang bị để tiến sâu hơn.

Mới đây, ông Prigozhin cũng cho biết Bakhmut có “những thành phố ngầm” là hệ thống hang động rộng lớn có thể chứa nhiều binh lính và xe tăng. Có lẽ vì vậy, mà các lực lượng Nga vẫn chưa thực sự đạt được bước tiến nào rõ rệt ở Bakhmut, và giao tranh vẫn đang diễn ra rất ác liệt mỗi ngày bất chấp thời tiết mùa đông. Trước tình thế hiểm nguy, nhiều người dân Bakhmut đã cố gắng bám trụ lại quê hương trong suốt nhiều tháng qua thì nay cũng phải lên đường đi sơ tán.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Condoleeza Rice và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates mới đây cùng chấp bút một bài bình luận đăng trên Washington Post ngày 7.1. Bài bình luận này có nhan đề “Thời gian không ủng hộ Ukraine”. Theo hai vị quan chức, nếu chiến sự nếu kéo dài sẽ là bất lợi cho Ukraine, vì kinh tế và tiềm lực quân sự của Ukraine hiện nay phụ thuộc gần như hoàn toàn vào sự hỗ trợ của phương Tây.mBài viết nhận định rằng nếu quân đội Ukraine không đạt được bước đột phá trên chiến trường, sức ép của phương Tây lên Kyiv để đàm phán ngừng bắn với Nga sẽ càng tăng sau nhiều tháng xung đột bế tắc. Theo hai cựu quan chức Mỹ, “cách duy nhất để tránh kịch bản đó là Mỹ và các đồng minh phải nhanh chóng tăng đáng kể viện trợ quân sự cho Kyiv, đủ để ngăn chặn đợt tấn công mới của Nga ở cả mặt trận miền Đông và miền Nam”. Hai vị này cho rằng: “Điều mà Ukraine cần bây giờ là Mỹ và đồng minh cung cấp nhiều hơn nữa khí tài quân sự, đặc biệt là các phương tiện cơ động bọc thép”.

Kể từ đầu cuộc xung đột đến nay, chủng loại vũ khí mà Washington viện trợ cho Kyiv đã dần thay đổi theo thời gian - từ những vũ khí nhỏ như tên lửa vác vai Javelin hay Stinger, đến lựu pháo M777, tổ hợp pháo phản lực HIMARS, và rồi tổ hợp phòng không Patriot. Điều này dẫn đến một câu hỏi, thời gian tới Mỹ sẽ có khả năng gửi vũ khí khủng nào nữa cho Ukraine.

Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời các quan chức do Nga bổ nhiệm cho hay 2 nhà máy nhiệt điện ở khu vực Donetsk ở miền đông Ukraine do lực lượng Nga kiểm soát đã bị hư hại trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của quân đội Ukraine hôm nay. Thông tin ban đầu do các quan chức viết trên ứng dụng Telegram cho biết các nhà máy ở Zuhres và Novyi Svit đã bị tấn công và một số người có mặt khi đó đã bị thương. Hai người có thể bị mắc kẹt dưới các đống đổ nát tại nhà máy điện Starrobesheve bị hư hại ở Novyi Svit, TASS đưa tin, nói thêm rằng cuộc tấn công được thực hiện bằng tổ hợp pháo phản lực phóng loạt. Hiện Ukraine chưa đưa ra bình luận nào liên quan đến vụ việc.