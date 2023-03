Xem nhanh: Ngày 375 chiến dịch, đặc nhiệm Ukraine đánh đất Nga; vũ khí nào đã thành biểu tượng?

Theo bản tin này, tình báo quốc phòng Anh nói có khả năng những chiếc xe tăng tuổi đời hơn nửa thế kỷ này sẽ được cung cấp cho các đơn vị, bao gồm cả Quân đoàn xe tăng cận vệ số 1, đơn vị vốn dự kiến sẽ nhận được xe tăng chủ lực T-14 Armata.



Cũng theo tình báo Anh, khoảng 800 chiếc T-62 được đưa ra khỏi kho niêm cất từ năm 2022 và đã được trang bị thêm để sử dụng trong cuộc xung đột, nhưng vẫn thiếu lớp giáp phản ứng nổ hiện đại.

Theo bản cập nhật mới nhất của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW), lực lượng phòng thủ Ukraine ở Bakhmut đang gây tổn thất nặng nề cho Nga, tạo tiền đề cho một cuộc phản công của Kyiv trong tương lai.

Tổ chức này cho biết các lực lượng Nga ở Bakhmut đang bị tiêu hao và các cuộc tấn công đang bị đình trệ ở những nơi khác, có nghĩa là "quân đội Nga có thể sẽ phải chật vật để duy trì bất kỳ hoạt động tấn công nào trong vài tháng tới".

ISW cho biết Nga đã bổ sung binh sĩ gần Vuhledar và trong các hoạt động khác, qua đó cho thấy lực lượng Nga có thể thiếu khả năng tăng cường thêm đáng kể cho khu vực Bakhmut nếu không rút lực lượng từ khu vực khác của mặt trận.

ISW nhận định cho dù có kiểm soát được Bakhmut thì họ có thể cũng sẽ không tận dụng được chiến thắng này. Điều này kết hợp với việc "cuộc tấn công của Nga bị đình trệ ở Luhansk, có khả năng tạo điều kiện thuận lợi cho một cuộc phản công của Kyiv trong tương lai".

Trong khi đó, lãnh đạo tập đoàn Wagner cũng cho biết vị thế của Nga ở Bakhmut đang gặp nguy trong bối cảnh các tay súng của nhóm này đang trong tình trạng thiếu hụt đạn dược.

Trong một báo cáo ngày 5.3, Bộ Quốc phòng Anh cũng cho rằng Nga đang tăng cường áp dụng chiến thuật cận chiến tại nhiều mặt trận, có thể do thiếu đạn pháo.

Trong thông điệp video vào tối 4.3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cám ơn những người lính đang bảo vệ Bakhmut, nhưng không đề cập chi tiết về chiến sự tại đây. Cùng lúc, Văn phòng Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine cho biết đã đẩy lùi những đợt tấn công của Nga ở các làng nằm ở phía bắc Bakhmut.

Theo tờ The Guardian, nhà phân tích quân sự hàng đầu Ukraine Oleh Zhdanov cuối ngày 4.3 cho hay ông không nhìn thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Kyiv chuẩn bị ra lệnh rút quân khỏi Bakhmut.

Trong khi đó, lực lượng đặc nhiệm Ukraine mới đây công bố video cho thấy UAV của Kyiv đã phá hủy tháp canh quân sự của Nga ở tỉnh Bryansk, nằm trong lãnh thổ Nga. Thông tin này được đưa ra sau một loạt báo cáo về sự cố UAV ở bên trong lãnh thổ Nga.

Thông tấn xã TASS của Nga ngày 6.3 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Igor Konashenkov cho hay lực lượng nước này đã tấn công một đồn chỉ huy thuộc tiểu đoàn Azov của Ukraine gần làng Maryevka tại tỉnh Zaporizhzhia.

Như quý vị có thể đã biết thì Trung đoàn Azov là một đơn vị tinh nhuệ của Ukraine và thường xuyên được Kyiv điều động đến các vùng giao tranh khốc liệt với Nga.

Hãng Sputnik ngày 6.3 cũng dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay phía Ukraine tổn thất hơn 210 binh sĩ và một khẩu pháo tự hành M109 Paladin ở khu vực Donetsk trong 24 giờ trước đó.

Trong một thông tin khác, theo tờ The Guardian, một quỹ quốc tế do Anh đứng đầu trị giá 520 triệu bảng Anh nhằm mục đích cung cấp vũ khí mới cho Ukraine đã bị chậm trễ. Cụ thể, cho đến nay chỉ mới có 200 triệu bảng được phân bổ. Các nhà thầu phàn nàn rằng quy trình do Bộ Quốc phòng Anh điều hành đã gây ra sự khó chịu khi bị trễ thời hạn.

Quỹ này ra mắt vào tháng 8 năm ngoái với tên gọi Quỹ Quốc tế cho Ukraine, dự kiến sẽ cung cấp trang thiết bị mới, đào tạo và tiền để sửa chữa cho các lực lượng vũ trang của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Liên quan đến hoạt động hỗ trợ quân sự cho Ukraine, đài NBC cho biết hai phi công Ukraine đã có mặt ở Mỹ để xác định thời gian cần thiết cho khóa huấn luyện lái các máy bay chiến đấu phương Tây cho Kyiv, trong đó có F-16.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình SVT hôm 5.3, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto nhận định cuộc xung đột Nga - Ukraine chỉ có thể chấm dứt thông qua một lệnh ngừng bắn.

Theo Ngoại trưởng Szijjarto, các biện pháp cấm vận của Liên minh châu Âu (EU) áp đặt lên Nga đã không thể ngăn chặn xung đột.

Khi được hỏi lý do Hungary không chuyển vũ khí cho Ukraine, Ngoại trưởng Szijjarto cho biết: "Hungary là quốc gia láng giềng với Ukraine và chúng tôi không muốn có thêm người chết. Do vậy, chúng tôi đang nỗ lực ngăn chặn điều đó. Chúng tôi không chuyển vũ khí, chúng tôi tiếp tục ủng hộ hòa bình".

Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 5.3 cũng tuyên bố Nga cần hiểu rằng chiến dịch quân sự sẽ không thành công và Nga sẽ phải rút quân khỏi Ukraine. Theo ông Scholz , đó là "điều kiện cơ bản để đàm phán hòa bình".

Ông Scholz cũng cho rằng phía Ukraine đã đưa ra đề xuất và "sẵn sàng đàm phán", vấn đề hiện giờ là Nga có chấp nhận và sẵn sàng tiến tới hòa đàm hay không.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày hôm nay vừa tuyên bố phá âm mưu đánh bom nhằm vào tỷ phú Konstantin Malofeev. Cơ quan này cáo buộc Ukraine đứng sau sự việc.

FSB cho biết họ xác định người đàn ông tên Denis Kapustin là nghi phạm cài bom vào ôtô của tỷ phú Nga Konstantin Malofeev, ông chủ kênh truyền hình Tsargrad TV.

Anh ninh Nga cho rằng Kapustin là thủ lĩnh của RDK, nhóm đối lập với chính phủ Nga hoạt động ở Ukraine. FSB mô tả Kapustin "đã hành động dưới sự kiểm soát của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU)".

Ukraine chưa bình luận về thông tin.