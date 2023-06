Xem nhanh: Ngày 486 chiến dịch, Moscow xử lý xong vụ Wagner; hải quân Nga kêu gọi củng cố

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng cuộc nổi loạn của Wagner là kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng nhằm giành quyền lực.

Ông Medvedev, người từng là Tổng thống Nga, nói: “Với mức độ chuẩn bị và khả năng phối hợp hành động, điều quân chuyên nghiệp như vậy, có thể nói cuộc nổi loạn là kế hoạch quân sự đã được tính toán cẩn thận với sự tham gia của các cá nhân từng phục vụ trong lực lượng tinh nhuệ của Nga, hoặc chuyên gia nước ngoài”.

Ông cũng khẳng định “Đây rõ ràng là một chiến dịch được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm soán đoạt quyền lực ở nước Nga”.

Báo Politico dẫn lời một số quan chức Mỹ giấu tên nói họ tin rằng diễn biến liên quan nhóm Wagner tại Nga chỉ có lợi cho Ukraine, vì khiến Điện Kremlin bị phân tâm và giúp lực lượng Kyiv có cơ hội tốt trong chiến dịch phản công.

Theo Politico, giới chức phương Tây nhất trí rằng Kyiv hiện có “cơ hội chưa từng có để tiến quân”. Nghị sĩ Mỹ Jason Crow đăng trên Twitter nội dung cuộc nổi loạn của ông Yevgeny Prigozhin “gần như chắc chắn sẽ có lợi cho cuộc phản công của Ukraine trong tương lai gần và Kyiv nên nhanh chóng khai thác”.

Còn theo báo The New York Times, từ vài ngày trước khi xảy ra biến cố, các cơ quan tình báo Mỹ đã nghi ngờ ông Prigozhin đang âm mưu chống chính phủ Nga. Báo The New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết chính phủ Tổng thống Joe Biden và các tư lệnh quân đội Mỹ ngay từ hôm 22.6 đã nhận được thông tin về các động thái chuẩn bị của Wagner.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 24.6 cảnh báo phương Tây không nên lợi dụng cuộc nổi dậy do nhóm lính đánh thuê Wagner thực hiện để đạt được những gì Moscow cho là mục tiêu “chống Nga” của họ. Theo đó, Nga “cảnh báo các nước phương Tây về bất kỳ gợi ý nào trong việc lợi dụng tình hình trong nước của Nga để đạt được các mục tiêu bài Nga của họ. Tất cả các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine sẽ được hoàn thành”.

Quân đội Ukraine hôm 25.6 cho biết lực lượng của họ đã đạt được tiến bộ gần Bakhmut, một trong những tâm điểm giao tranh ở mặt trận phía đông, và ở một khu vực xa hơn về phía nam.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hanna Maliar viết trên kênh Telegram rằng cuộc tấn công đã được phát động gần một nhóm làng bao quanh Bakhmut – nơi Nga tuyên bố kiểm soát từ ngày 20.5. Bà Maliar thông báo: “Trong tất cả các nơi đó, chúng tôi đã đạt được những tiến bộ”.

Ông Oleksandr Tarnavskiy, chỉ huy mặt trận Tavria phía nam, thì cho biết các lực lượng Ukraine đã giải phóng một khu vực gần Krasnohorivka, phía tây trung tâm Donetsk do Nga kiểm soát. Ông cho biết khu vực này nằm dưới sự kiểm soát của Nga kể từ khi lực lượng ly khai do Moscow hậu thuẫn nắm quyền kiểm soát vào năm 2014.

Trong ngày 24.6, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhnyi đã nói với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley rằng cuộc phản công của Ukraine “đang diễn ra theo đúng kế hoạch”.

“Chúng tôi đã thảo luận chi tiết về tình hình dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Tôi nói với ông ấy về những hành động tấn công của các đơn vị chúng tôi. Tôi thông báo với ông ấy rằng chiến dịch đang diễn ra theo đúng kế hoạch”, ông Zaluzhny viết trên mạng xã hội.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 25.6.2023 của Báo Thanh Niên.