Xét xử vụ con nợ nổ súng, đập phá nhà chủ nợ ở Phú Quốc

Ngày 28.9, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm 12 bị cáo phạm tội gây rối trật tự công cộng, xảy ra trên địa bàn TP.Phú Quốc (Kiên Giang). Nhóm bị cáo này có tuổi đời từ 17 đến 33, cùng thường trú và tạm trú P.Dương Đông, TP.Phú Quốc.

Nhóm bị cáo phạm tội gây rối trật tự công cộng tại phiên tòa sơ thẩm XUÂN LAM

Theo cáo trạng, Hoàng Xuân Nam nợ tiền của Trần Văn Thương. Thương đòi nhiều lần nhưng Nam không trả. Tối 12.2, khi Nam cùng với Hoàng Xuân Chiến, Lê Hoàng Khải, Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Minh Đức đang nhậu thì Thương gọi điện thoại cho Nam đòi tiền nên hai bên cự cãi và thách thức đánh nhau.

Lúc này, nhóm của Nam rủ thêm Nguyễn Thanh Vân, Trần Văn Trường, Huỳnh An Khang, Lê Tiểu Bảo, Huỳnh Học Hữu, Lâm Chí Tâm, Nguyễn Đình Thanh đi đến nhà Thương ở xã Gành Dầu (TP.Phú Quốc) đánh nhau với Thương thì tất cả đồng ý. Trước khi đi, Nam kêu Mạnh lấy nhiều vỏ chai rượu (loại vỏ thủy tinh) dùng làm hung khí. Sau đó, cả nhóm gồm 12 người đi trên 2 ô tô đến nhà Thương.

Khi đến nơi, thấy nhà Thương đóng cửa nên cả nhóm tức giận, dùng nhiều vỏ chai rượu bằng thủy tinh ném vào. Trường dùng súng bắn 7 phát và số còn lại đập phá camera nhà của Thương; đồng thời hô hào, la hét lớn tiếng gây mất an ninh trật tự khu dân cư đang sinh sống.



Gây án xong, sợ bị công an bắt, cả nhóm nhanh chóng lên xe chạy về P.Dương Đông lẩn trốn. Sau đó, cả nhóm bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trong đó, có 7 bị can bị bắt tạm giam, gồm: Khải, Mạnh, Đức, Trường, Khang, Thanh và Hữu; 5 bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Chiến, Nam, Vân, Bảo, Tâm.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không chỉ trực tiếp xâm phạm đến tài sản và những quy định về an toàn ở nơi đông người mà còn gây mất an ninh trật tự địa phương. Vì vậy, cần xử lý nghiêm nhằm giáo dục, cải tạo và để răn đe phòng ngừa chung cho xã hội, cần có mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trường 2 năm 9 tháng tù; Chiến, Nam, Khải, Khang mỗi bị cáo lãnh 2 năm 6 tháng tù; Mạnh, Đức, Thanh, Học, Vân mỗi người lãnh 2 năm tù; Tâm và Bảo cùng lãnh 1 năm 6 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Đối với hành vi sử dụng súng bắn của Trường, theo kết luận giám định, đây không phải là vũ khí quân dụng và đạn được bắn là đạn công cụ hỗ trợ. Do đó, hành vi sử dụng súng của Trường không cấu thành tội tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng nên Cơ quan CSĐGT không đề nghị xử lý. Ngoài ra, trong quá trình điều tra, các bị can khai nhận còn có nhiều người khác tham gia gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, đến nay chưa xác định được nhân thân lai lịch những người này. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang sẽ tiếp tục điều tra làm rõ, khi có dấu hiệu của tội phạm sẽ đề xuất xử lý theo quy định pháp luật.