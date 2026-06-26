Xiaomi 18 Pro lộ thông số: Chip 2 nm và pin 'khủng'

Thị trường smartphone cao cấp đang nóng lên trước thông tin rò rỉ về thế hệ flagship tiếp theo của Xiaomi. Theo bài đăng trên Weibo của tài khoản Digital Chat Station, chiếc Xiaomi 18 Pro dự kiến ra mắt vào tháng 9 tới sẽ sở hữu những nâng cấp phần cứng mạnh mẽ. Dù chia sẻ chung kích thước màn hình khoảng 6,4 inch với phiên bản tiêu chuẩn, biến thể Pro lại được trang bị những công nghệ tối tân để tạo sự khác biệt.

Xiaomi 18 Pro lộ thông số kỹ thuật đáng chú ý ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHONEARENA

Xiaomi sắp tung Xiaomi 18 Pro pin 7.000 mAh cùng camera LOFIC

Yếu tố cốt lõi tạo nên sức mạnh cho Xiaomi 18 Pro chính là chip xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 được chế tạo trên tiến trình 2 nm. Thiết bị này trước đó từng được cho là sẽ sở hữu viên pin dung lượng khổng lồ lên tới khoảng 7.000 mAh, đi kèm công nghệ sạc nhanh 100W cho cả có dây và không dây. Máy có ngôn ngữ thiết kế tối giản, viền đối xứng siêu mỏng, cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình và khả năng kháng nước đỉnh cao.

Điểm nhấn lớn nhất trên Xiaomi 18 Pro nằm ở cụm ba camera sau với cấu hình siêu khủng. Máy sở hữu hệ thống camera kép độ phân giải 200 MP, gồm một camera chính SmartSens tích hợp công nghệ LOFIC sử dụng cảm biến hình ảnh siêu lớn, kết hợp cùng camera tiềm vọng 200 MP và ống kính góc siêu rộng 50 MP. Ngoài ra, máy vẫn giữ lại màn hình phụ phía sau điều khiển bằng AI, trong khi màn hình chính phía trước sở hữu tính năng bảo mật Privacy Display tương tự Samsung.

Theo các báo cáo, bộ đôi Xiaomi 18 Pro và 18 Pro Max sẽ cùng được trình làng sớm vào tháng 9 năm nay. Trong khi đó, phiên bản Xiaomi 18 tiêu chuẩn dự kiến ra mắt muộn hơn vào tháng 12.2026, cùng thời điểm với sự xuất hiện của biến thể siêu cao cấp Xiaomi 18 Ultra.

Những thông số rò rỉ của Xiaomi 18 Pro đã vẽ nên chân dung của một chiếc smartphone toàn diện bậc nhất thị trường. Việc đầu tư vào chip xử lý 2 nm, hệ thống camera kép 200 MP công nghệ LOFIC cùng viên pin lớn cho thấy tham vọng của Xiaomi trong việc định hình lại tiêu chuẩn flagship, biến dòng Pro trở thành một quái vật hiệu năng thực sự đủ sức áp đảo các đối thủ khác.