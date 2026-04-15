Xích lô ở Nha Trang: Nên điều chỉnh, thay vì cấm

Như Thanh Niên đã thông tin, UBND P.Nha Trang cho biết đã có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa báo cáo tình hình hoạt động, đồng thời đề xuất cấm xích lô lưu thông trên địa bàn do tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Văn bản được ban hành sau khi địa phương nhận chỉ đạo của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa về việc báo cáo kết quả triển khai các giải pháp xử lý tình trạng xích lô ở Nha Trang hoạt động gây ùn tắc giao thông.

Theo UBND P.Nha Trang, phần lớn xích lô đang hoạt động trên địa bàn là loại phương tiện thô sơ tự sản xuất, tự ý gắn động cơ điện nhưng chưa được kiểm định, đăng ký. Khi gắn động cơ, vận tốc tăng cao khiến loại phương tiện này dễ lật khi vào cua gấp; hệ thống phanh không bảo đảm an toàn; thiết bị điện và ắc quy lắp đặt tự chế tiềm ẩn nguy cơ chập cháy.

CSGT Khánh Hòa kiểm tra xe xích lô trên đường Trần Phú, P.Nha Trang ẢNH: BÁ DUY

Cũng theo UBND P.Nha Trang, tình trạng xích lô điện vi phạm trật tự an toàn giao thông ngày càng phổ biến. Trên các tuyến đường chính nội đô, xích lô điện hoạt động nhiều vào buổi tối, thường di chuyển thành đoàn kéo dài, thậm chí dàn hàng ngang gây ùn tắc. Bên cạnh đó, tình trạng "chặt chém", móc nối với các cơ sở kinh doanh ăn uống, mua sắm để chèo kéo, dẫn dụ du khách nhằm hưởng hoa hồng vẫn còn xảy ra, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa. Một số tài xế xích lô điện còn sử dụng loa nhạc với âm lượng lớn vào ban đêm, gây mất trật tự công cộng.

Từ những vấn đề trên, UBND phường kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét cấm xích lô lưu thông trên địa bàn.

Những hình ảnh xấu xí

Tiếp nhận thông tin trên Thanh Niên, nhiều bạn đọc (BĐ) cho biết khi du lịch tại Nha Trang đã từng chứng kiến những hình ảnh lộn xộn, đôi lúc đến mức xấu xí của đội xích lô điện. BĐ Trường Lưu nêu: "Không phải là không có lý do khiến chính quyền địa phương phải đề xuất giải pháp xử lý như vậy. Tôi đã từng kẹt giữa 2 ông xích lô giành khách, đi không được, ở cũng không xong, khiến cảm giác bực dọc đeo đuổi cả buổi tối ở Nha Trang".

BĐ Ta Hien Vu nhận xét thêm: "Xe xích lô nên trở thành một hoài niệm, giống như nhiều phương tiện trong quá khứ như xe thổ mộ, xe lam... Xích lô không còn mang giá trị giao thông thì nên chủ yếu phục vụ du lịch, chỉ chạy trong các khu du lịch, phù hợp hơn".

Cùng nhận định, BĐ Mai Lan nghiêng về hướng xích lô điện tự phát hiện nay ở Nha Trang chưa đạt yêu cầu của một sản phẩm du lịch: "Đề nghị cấm cũng có lý do. Một số tài xế xích lô móc nối với nhà hàng, tiệm spa để "chặt chém" du khách. Chưa kể nhiều xe xích lô chạy ẩu, ồn ào, mất trật tự an toàn giao thông. Nếu xảy ra tai nạn cho khách đi xe, ai chịu trách nhiệm về sinh mạng, sức khỏe của khách?".

Điều chỉnh để đẹp hơn

Phát biểu trên Thanh Niên, ông Lê Quang Nhất, Chủ tịch Nghiệp đoàn xích lô du lịch Nha Trang, cho rằng việc cấm xích lô ở Nha Trang cần được cân nhắc thấu đáo, phù hợp thực tiễn và nên có lộ trình thay vì cấm hoàn toàn. Theo ông Nhất, phần lớn tài xế xích lô là người lớn tuổi, hoàn cảnh khó khăn, phụ thuộc vào nghề xích lô để mưu sinh. Vì vậy, nếu cấm xích lô ở Nha Trang mà không có lộ trình phù hợp, sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhiều lao động yếu thế.

Nhận xét về chia sẻ của ông Lê Quang Nhất, BĐ Trịnh Cường nêu ý kiến: "Chủ trương, chính sách nào mới mà ảnh hưởng đến đời sống của người dân thì nên có lộ trình, kế hoạch rõ ràng. Việc cần làm ngay là chấn chỉnh những bất cập, chấn chỉnh hình ảnh xấu xí, ai vi phạm thì xử lý nghiêm".

BĐ Lê Đức Tuyên cho rằng: "Cấm là biện pháp quản lý cuối cùng, chẳng đặng đừng. Chính quyền nên có hướng dẫn, điều chỉnh những nội dung chưa được, chưa ổn để người dân có kế sinh nhai. Chưa kể, xích lô cũng là một phương tiện rất hay, có yếu tố truyền thống, có yếu tố hiện đại".

Đa số BĐ đồng ý quan điểm thay vì cấm, Nha Trang có thể tham khảo thêm cách làm của nhiều địa chỉ du lịch khác như Huế, Vũng Tàu… đối với mô hình phát triển và quản lý xích lô du lịch.

BĐ Minh Nghĩa nêu ý kiến: "Chính phủ đã yêu cầu dứt khoát bỏ tư duy "không quản được thì cấm" trong công tác điều hành ngay từ cấp cơ sở. Trong trường hợp này, chính quyền địa phương cần nghiên cứu triển khai các biện pháp quản lý đội xích lô, xích lô du lịch một cách hiệu quả, vừa đảm bảo sinh kế của một bộ phận người dân, vừa đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn".