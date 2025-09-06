Khánh Hòa: Cháy nhà 4 tầng tại vòng xoay Mả Vòng, P.Nha Trang

Tối 6.9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa triển khai lực lượng xử lý vụ cháy nhà 4 tầng tại khu vực vòng xoay Mả Vòng, P.Nha Trang. Ngôi nhà bị cháy là cơ sở kinh doanh chuyên bán khóa cửa, phụ kiện dụng cụ, máy cân tay và nhôm sắt.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ cùng ngày (6.9), lửa bùng phát từ căn nhà số 153 đường Thái Nguyên, P.Nha Trang (thuộc P.Phước Tân, TP.Nha Trang cũ). Người dân địa phương tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng không thành. Trong quá trình cháy, bên trong nhà phát ra nhiều tiếng nổ lớn.

Lực lượng chữa cháy đã điều xe thang chuyên dụng để hỗ trợ dập lửa ẢNH: BÁ DUY

Thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ cháy, bên trong ngôi nhà không có người.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều động 1 xe cứu thương, 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Cảnh sát đã sử dụng vòi nước lớn phun từ nhiều hướng để khống chế và ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Lực lượng chữa cháy triển khai nhiều phương án dập lửa ẢNH: BÁ DUY

Vụ cháy nhà xảy ra đúng lúc xe cộ đông đúc tại khu vực vòng xoay Mả Vòng khiến giao thông bị ảnh hưởng tạm thời. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng phong tỏa khu vực để đảm bảo an toàn và hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Nhiều người dân cũng tập trung theo dõi diễn biến vụ việc, lực lượng chức năng phải hướng dẫn di chuyển để đảm bảo an toàn ẢNH: BÁ DUY

Đến gần 21 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hỏa vẫn đang nỗ lực khống chế ngọn lửa. Cảnh sát đã huy động thêm nhiều cán bộ, chiến sĩ và phương tiện chuyên dụng để hỗ trợ công tác chữa cháy.

Thông tin thiệt hại cụ thể vụ cháy nhà 4 tầng ở vòng xoay Mả Vòng đang được cơ quan chức năng thống kê và xác minh.