'Xin các liệt sĩ xem Cần Thơ là quê hương yên bình để yên nghỉ'

Ngày 15.10, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ (phường Cái Răng).

Tham dự lễ có ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Quang cảnh xúc động tại lễ an táng 120 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ ẢNH: TRUNG PHẠM

Theo công bố, 120 hài cốt liệt sĩ được Đội tìm kiếm, quy tập lâm thời thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ phối hợp với Quân khu 9 tìm thấy tại xã Thới Lai và xã Đông Phước. Tính đến nay, đã có tổng cộng 158 bộ hài cốt được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ.

Trong sự thành kính và xúc động, ông Lê Công Lý, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ, nhấn mạnh sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ là mất mát vô cùng to lớn, không gì bù đắp được và mãi mãi được Tổ quốc và nhân dân ghi ơn.

Các anh được đón về với lòng thành kính và biết ơn sâu nặng của thế hệ hôm nay ẢNH: TRUNG PHẠM

Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ luôn được Tổ quốc và nhân dân ghi nhớ ẢNH: TRUNG PHẠM

Sau chiến tranh, dù đã tích cực tìm kiếm, vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa tìm thấy được hài cốt, chưa xác định được danh tính, quê quán, đơn vị. Nhiều người vẫn còn nằm lại trên khắp mọi miền Tổ quốc và trên đất nước bạn.

"Mỗi hài cốt chưa được tìm thấy, mỗi danh tính chưa được xác định không chỉ là nỗi đau khôn nguôi của thân nhân liệt sĩ mà còn là nỗi trăn trở, day dứt và trách nhiệm thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong hành trình tri ân, đưa các anh về với quê hương, gia đình", ông Lê Công Lý chia sẻ.

Đến nay đã có 158 bộ hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ ẢNH: TRUNG PHẠM

Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ hiện có hơn 3.800 phần mộ ẢNH: TRUNG PHẠM

Với tinh thần quyết tâm, thành phố Cần Thơ đang tiếp tục rà soát, khảo sát, tìm kiếm tại các nghĩa trang tạm trong chiến tranh và những khu vực có thông tin liên quan. Việc tìm kiếm sẽ được triển khai đến khi không còn hài cốt liệt sĩ còn sót lại trên địa bàn.

Bên cạnh đó, việc xác minh quê quán, đơn vị, thân nhân và lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN cũng sẽ được thực hiện khẩn trương nhất có thể, để sớm xác định danh tính, trả lại tên tuổi, quê hương cho các liệt sĩ.

Ông Lê Công Lý, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ, xúc động đọc điếu văn tại buổi lễ ẢNH: TRUNG PHẠM

Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt vẫn đang được khẩn trương diễn ra để sớm đưa các anh về với quê hương, gia đình ẢNH: TRUNG PHẠM

Theo ông Lê Công Lý, Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ có hơn 3.800 phần mộ. Mỗi phần mộ là một cuộc đời, một câu chuyện về lòng yêu nước, ý chí kiên cường và sự hy sinh cao cả vì Tổ quốc.

Với những bộ hài cốt vừa được quy tập và an táng, dù danh tính, quê quán, đơn vị chưa được xác định đầy đủ, nhưng với tất cả lòng thành kính và biết ơn, thành phố Cần Thơ xin đón các anh về yên nghỉ trong lòng đất mẹ quê hương.

Các đoàn viên, thanh niên kính viếng các anh hùng liệt sĩ ẢNH: TRUNG PHẠM

"Dù đến từ miền quê nào, hy sinh ở nơi đâu, xin hương hồn các đồng chí hãy xem Cần Thơ là quê hương, là nơi bình yên để yên nghỉ, nơi luôn có tình cảm, sự chở che và lòng biết ơn sâu nặng của đồng đội và nhân dân. Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố Cần Thơ nguyện lòng chăm sóc, gìn giữ chu đáo phần mộ các anh mãi mãi", ông Lê Công Lý bày tỏ.