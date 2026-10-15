    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    'Xin các liệt sĩ xem Cần Thơ là quê hương yên bình để yên nghỉ'

    Thanh Duy
    Thanh Duy

    Với sự nỗ lực tìm kiếm và quy tập, thêm 120 bộ hài cốt liệt sĩ vừa được an táng tại thành phố Cần Thơ. Các anh đã được đón về với lòng thành kính và biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay.

    Ngày 15.10, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ (phường Cái Răng).

    Tham dự lễ có ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

    'Xin các liệt sĩ xem Cần Thơ là quê hương yên bình để yên nghỉ'- Ảnh 1.

    Quang cảnh xúc động tại lễ an táng 120 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ

    ẢNH: TRUNG PHẠM

    Theo công bố, 120 hài cốt liệt sĩ được Đội tìm kiếm, quy tập lâm thời thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ phối hợp với Quân khu 9 tìm thấy tại xã Thới Lai và xã Đông Phước. Tính đến nay, đã có tổng cộng 158 bộ hài cốt được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ.

    Trong sự thành kính và xúc động, ông Lê Công Lý, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ, nhấn mạnh sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ là mất mát vô cùng to lớn, không gì bù đắp được và mãi mãi được Tổ quốc và nhân dân ghi ơn.

    'Xin các liệt sĩ xem Cần Thơ là quê hương yên bình để yên nghỉ'- Ảnh 2.

    Các anh được đón về với lòng thành kính và biết ơn sâu nặng của thế hệ hôm nay

    ẢNH: TRUNG PHẠM

    'Xin các liệt sĩ xem Cần Thơ là quê hương yên bình để yên nghỉ'- Ảnh 3.

    Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ luôn được Tổ quốc và nhân dân ghi nhớ

    ẢNH: TRUNG PHẠM

    Sau chiến tranh, dù đã tích cực tìm kiếm, vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa tìm thấy được hài cốt, chưa xác định được danh tính, quê quán, đơn vị. Nhiều người vẫn còn nằm lại trên khắp mọi miền Tổ quốc và trên đất nước bạn.

    "Mỗi hài cốt chưa được tìm thấy, mỗi danh tính chưa được xác định không chỉ là nỗi đau khôn nguôi của thân nhân liệt sĩ mà còn là nỗi trăn trở, day dứt và trách nhiệm thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong hành trình tri ân, đưa các anh về với quê hương, gia đình", ông Lê Công Lý chia sẻ.

    'Xin các liệt sĩ xem Cần Thơ là quê hương yên bình để yên nghỉ'- Ảnh 4.

    Đến nay đã có 158 bộ hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ

    ẢNH: TRUNG PHẠM

    'Xin các liệt sĩ xem Cần Thơ là quê hương yên bình để yên nghỉ'- Ảnh 5.

    Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ hiện có hơn 3.800 phần mộ

    ẢNH: TRUNG PHẠM

    Với tinh thần quyết tâm, thành phố Cần Thơ đang tiếp tục rà soát, khảo sát, tìm kiếm tại các nghĩa trang tạm trong chiến tranh và những khu vực có thông tin liên quan. Việc tìm kiếm sẽ được triển khai đến khi không còn hài cốt liệt sĩ còn sót lại trên địa bàn. 

    Bên cạnh đó, việc xác minh quê quán, đơn vị, thân nhân và lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN cũng sẽ được thực hiện khẩn trương nhất có thể, để sớm xác định danh tính, trả lại tên tuổi, quê hương cho các liệt sĩ.

    'Xin các liệt sĩ xem Cần Thơ là quê hương yên bình để yên nghỉ'- Ảnh 6.

    Ông Lê Công Lý, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ, xúc động đọc điếu văn tại buổi lễ

    ẢNH: TRUNG PHẠM

    'Xin các liệt sĩ xem Cần Thơ là quê hương yên bình để yên nghỉ'- Ảnh 7.

    Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt vẫn đang được khẩn trương diễn ra để sớm đưa các anh về với quê hương, gia đình

    ẢNH: TRUNG PHẠM

    Theo ông Lê Công Lý, Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ có hơn 3.800 phần mộ. Mỗi phần mộ là một cuộc đời, một câu chuyện về lòng yêu nước, ý chí kiên cường và sự hy sinh cao cả vì Tổ quốc. 

    Với những bộ hài cốt vừa được quy tập và an táng, dù danh tính, quê quán, đơn vị chưa được xác định đầy đủ, nhưng với tất cả lòng thành kính và biết ơn, thành phố Cần Thơ xin đón các anh về yên nghỉ trong lòng đất mẹ quê hương.

    'Xin các liệt sĩ xem Cần Thơ là quê hương yên bình để yên nghỉ'- Ảnh 8.

    Các đoàn viên, thanh niên kính viếng các anh hùng liệt sĩ

    ẢNH: TRUNG PHẠM

    "Dù đến từ miền quê nào, hy sinh ở nơi đâu, xin hương hồn các đồng chí hãy xem Cần Thơ là quê hương, là nơi bình yên để yên nghỉ, nơi luôn có tình cảm, sự chở che và lòng biết ơn sâu nặng của đồng đội và nhân dân. Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố Cần Thơ nguyện lòng chăm sóc, gìn giữ chu đáo phần mộ các anh mãi mãi", ông Lê Công Lý bày tỏ.

    Tin liên quan

    Truy điệu, an táng 731 liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM

    Truy điệu, an táng 731 liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM

    Ngày 14.10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trang trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt 731 liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Tết Mậu Thân 1968, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng.

    Khám phá thêm chủ đề

    Liệt Sĩ An táng Hài Cốt Liệt Sĩ cần thơ chiến tranh

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận