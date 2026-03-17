Xin giúp 2 cháu nhỏ mồ côi mẹ có hoàn cảnh thương tâm

Con đường nhỏ dẫn vào thôn 3 (xã Trà Đốc, TP.Đà Nẵng) những ngày này trầm lắng hơn thường lệ. Trong căn nhà nhỏ nằm nép bên sườn đồi, không khí tang thương vẫn bao trùm sau sự ra đi đột ngột của chị Hồ Thị Lê (25 tuổi, là lao động chính trong gia đình với nghề làm nông). Tai nạn thương tâm đã cướp đi sinh mạng của người mẹ trẻ, để lại nỗi đau xót cho gia đình và bà con lối xóm. Sự mất mát ấy càng khiến nhiều người nghẹn lòng khi phía sau chị Lê là 2 con nhỏ còn quá thơ dại...

Căn nhà xập xệ nơi gia đình anh Y ở ẢNH: XUÂN TRỰC

Trước đó, sáng 9.3, như thường lệ chị Lê chở con đến trường. Trên đường trở về nhà, áo mưa của chị không may bị cuốn vào bánh xe, làm chị té ngã và tử vong tại chỗ. Người thân, bà con lối xóm không khỏi bàng hoàng khi hay tin người phụ nữ trẻ, hiền lành, chịu khó ấy ra đi quá đột ngột.

Trong căn nhà dựng tạm bằng những tấm tôn và ván gỗ, tiếng khóc trẻ thơ xen lẫn tiếng thở dài của người lớn khiến không khí càng thêm nặng nề. Hai con của chị Lê, một cháu đang học tiểu học, cháu nhỏ mới học mẫu giáo, vẫn chưa thể hiểu hết nỗi mất mát quá lớn vừa xảy đến với gia đình mình. Trước đây, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, chị Lê vẫn cố gắng làm lụng, tằn tiện để chăm lo cho các con. Nhưng nay, người mẹ ấy đã không còn.

Anh Hồ Văn Y và con nhỏ ẢNH: XUÂN TRỰC

Anh Hồ Văn Y (30 tuổi, chồng chị Lê) là lao động tự do. Công việc của anh chủ yếu là ai thuê gì làm nấy nên thu nhập bấp bênh, lúc có lúc không. Ngôi nhà nhỏ mà vợ chồng trẻ vừa ra ở riêng cũng chỉ là căn nhà dựng tạm, đơn sơ để che mưa nắng. Giờ đây, sau cú sốc mất vợ, mọi gánh nặng gia đình và việc chăm sóc 2 con nhỏ đều dồn lên đôi vai người cha trẻ. "Vợ mất quá đột ngột, tôi vẫn chưa thể tin được. Giờ một mình tôi vừa phải đi làm, vừa lo cho 2 đứa nhỏ ăn học. Công việc thì bấp bênh, thu nhập không ổn định nên thật sự rất lo cho cuộc sống sắp tới của các con", anh Y nghẹn giọng.

Không chỉ nỗi đau mất mát, gia đình chị Lê còn phải đối diện với gánh nặng kinh tế khi chi phí lo hậu sự và cuộc sống phía trước vẫn còn nhiều khó khăn. "Vợ chồng nó còn trẻ mà cuộc sống vất vả lắm! Con cái còn nhỏ, giờ mẹ mất rồi, nghĩ đến tụi nhỏ mà thấy thương. Không biết cuộc sống của 3 cha con Y sẽ ra sao nữa", ông Đinh Văn Út, Trưởng thôn 3, nói.

Hiện trường vụ tai nạn khiến chị Hồ Thị Lê tử vong ẢNH: XUÂN TRỰC

Ông Phan Duy Hưng, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc, cho biết chính quyền và các đoàn thể địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình ngay sau khi sự việc xảy ra. Hiện chính quyền địa phương cùng các đoàn thể đang kêu gọi sự chung tay của cộng đồng để giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt, đặc biệt là hỗ trợ việc học tập và sinh hoạt cho 2 cháu nhỏ. "Hoàn cảnh gia đình chị Lê rất khó khăn. Hai cháu còn nhỏ, nay mất mẹ nên cuộc sống sắp tới sẽ vô cùng vất vả. Chính quyền địa phương rất mong các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ để 2 cháu có thêm điều kiện tiếp tục học tập và ổn định cuộc sống", ông Hưng nói.