Xin giúp nữ sinh có tiền chữa bệnh tim cứu mẹ

Nữ sinh đó là em Lê Ngọc Bảo Nhi (15 tuổi, ở xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh), vừa học xong lớp 9, chuẩn bị vào lớp 10 Trường THPT Hương Khê - Hà Tĩnh.

Mẹ em là bà Nguyễn Thị Huệ (45 tuổi), mắc bệnh tim, trước đó đã phẫu thuật 2 lần thay van 2 lá, van động mạch chủ cơ học. Sau khi thay van lần 2, van 2 lá cơ học vẫn bị kẹt, kèm theo suy tim, hen phế quản, đái tháo đường. Với tình trạng bệnh như vậy, các bác sĩ cho biết bệnh của bà Huệ cần phải theo dõi thêm và có thể sẽ phải phẫu thuật lần 3 để thay lại van 2 lá cơ học. Chi phí ca mổ ngoài BHYT chi trả, bệnh nhân cần phải đóng 30 triệu đồng. Hiện bà Huệ vẫn phải tiếp tục ở lại bệnh viện để điều trị, theo dõi, trong khi hai mẹ con đã cạn kiệt tiền bạc, phải sống nhờ sự san sẻ của những bệnh nhân cùng phòng.

Cháu Bảo Nhi đang chăm mẹ tại Khoa Ngoại lồng ngực - tim mạch, Trung tâm tim mạch Bệnh viện T.Ư Huế Ảnh: Bùi Ngọc Long

Bà Huệ một mình nuôi con là cháu Nhi từ nhỏ. Sau khi bà bị bệnh, với các đợt điều trị trước, toàn bộ đất đai, nhà cửa bà đều bán hết để chữa bệnh, đến nay đã cạn kiệt. Nay với tình trạng bệnh đang chuyển biến ngày càng xấu, bà không còn chút tiền nào cho ca phẫu thuật lần này… Trước đó, sau khi phẫu thuật lần 2 trở về, bà Huệ vẫn không tiến triển mà liên tục khó thở, đau ngực nên đã nhập viện trở lại từ ngày 29.6 đến nay. Sau khi vào viện, bà phải điều trị hồi sức tích cực ICU nhiều ngày mới hồi tỉnh.

Khi mẹ vào điều trị hồi sức tích cực, trên trang cá nhân, Nhi đã viết những dòng xúc động cho mẹ, cũng để mong mọi người dang rộng vòng tay nhân ái để cứu mẹ em: "Con đang ngồi đây, ngay trước cánh cửa khu vực ICU của Bệnh viện T.Ư Huế. Đã bao nhiêu giờ trôi qua con không còn nhớ nữa, con chỉ biết xung quanh mình là một sự im lặng rợn người, thỉnh thoảng bị xé toạc bởi tiếng máy thở rít lên từ bên trong… Con ngồi đây, run rẩy, tay nắm chặt tờ giấy ghi chi phí điều trị mà nước mắt đã làm nhòe đi từ lúc nào. Con sợ đến mức không dám thở mạnh, chỉ sợ tiếng thở của mình làm gián đoạn sự sống mong manh của mẹ. Mẹ ơi, con xin lỗi…! Con đã từng mơ về ngày con lớn khôn để lo cho mẹ, nhưng giờ đây con mới nhận ra, mình còn chưa kịp làm gì cả cho mẹ! Mẹ đã vì con mà chịu biết bao cay đắng, bàn tay mẹ đã gầy guộc vì gồng gánh cả cuộc đời con, vậy mà giờ đây đôi bàn tay ấy đang phải nắm lấy sợi dây cuối cùng của sự sống. Con thật sự đã kiệt sức. Con không còn đường lui nữa. Mọi thứ trong nhà cũng đã bán để lo cho mẹ rồi, giờ con chỉ còn lại nỗi đau đớn và sự bất lực tột cùng…".

Qua giới thiệu của những bệnh nhân cùng nằm bệnh viện, Nhi đã xin được số điện thoại của PV thường trú Báo Thanh Niên tại Huế, nhắn dòng tin: "Chú ơi, con cầu mong chú cứu mẹ con với!".

Nhìn cô bé nhỏ tuổi, đau đớn, bất lực vì không biết phải làm gì lúc này để giúp mẹ, ai cũng xé lòng. Lúc này đây, Nhi và mẹ đang rất cần những vòng tay nhân ái, những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ mẹ con em qua đoạn ngặt nghèo này…