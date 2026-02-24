Xổ số miền Nam ngày 24 tháng 2: Bất ngờ dãy số đài Bến Tre trúng 2 giải

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 2, những tờ vé có dãy số cuối là 912 thuộc đài Bến Tre trúng giải bảy. Những tờ có dãy số này tiếp tục trúng thêm giải tám khi có 2 số cuối là 12. Giải bảy mỗi tờ trị giá 200.000 đồng còn giải tám mỗi tờ trị giá 100.000 đồng.

Trong khi đó, những tờ vé có 2 số cuối 44 trúng giải tám đài Vũng Tàu cũng theo kết quả xổ số ngày 24 tháng 2. Điều này đồng nghĩa với việc những tờ vé có dãy số 444444 cũng trúng giải này chiều nay.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 2, những tờ có dãy số cuối 912 đài Bến Tre trúng 2 giải. Những tờ có dãy số 444444 cũng trúng số, người chơi từng sưu tầm dãy số này trúng giải (ảnh trái) ẢNH: NVCC

Ngay lúc này, người chơi xổ số có sở thích sưu tầm những tờ vé số dãy đẹp truy tìm những tờ có dãy số 444444 trúng số, xem đây là dãy số may mắn.

Xổ số ngày 24 tháng 2 có đài Bến Tre với dãy số 404294, đài Vũng Tàu với dãy số 329713, đài Bạc Liêu với dãy số 010560 trúng độc đắc. Dân mạng trông chờ chủ nhân trúng độc đắc sớm lộ diện để "xin vía", mong bản thân gặp may mắn trong năm mới.

Gần đây, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết đổi thưởng 48 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 21 tháng 2. Cụ thể, 32 tờ có 5 số cuối là 85053 thuộc đài Long An trúng giải nhì trị giá 480 triệu đồng (chưa trừ thuế). 16 tờ có 5 số cuối là 76146 thuộc đài Hậu Giang trúng giải tư trị giá 48 triệu đồng.

"48 tờ vé số may mắn của 2 khách quen của đại lý. 1 người trúng 32 tờ giải nhì, người còn lại trúng 16 tờ giải tư. Sau khi có kết quả xổ số ngày 21 tháng 2, họ đã liên hệ đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. 2 vị khách thường xuyên mua nhiều tờ, không mua lẻ qua người bán dạo", anh Lưu Quốc Duy chia sẻ.