Xổ số miền Nam ngày 31 tháng 3: Một người vừa trúng 34 tỉ đài Bạc Liêu

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 31 tháng 3 chiều nay, đại lý vé số Bé ở Cà Mau (Bạc Liêu cũ) thông báo bán trúng nguyên cây vé số 140 tờ, gồm 14 tờ giải độc đắc trị giá 28 tỉ và 126 tờ giải an ủi trị giá 6,3 tỉ cho một khách.

Nguyên cây vé số trúng độc đắc và an ủi xổ số miền Nam ngày 31 tháng 3 đài Bạc Liêu được đại lý vé số Bé bán cho khách ẢNH: NVCC

Cụ thể, 14 tờ vé độc đắc có dãy 412056 trúng xổ số Bạc Liêu (XSBL) ngày 31 tháng 3. Tổng trị giá nguyên cây vé số là 34,3 tỉ đồng (chưa trừ thuế). "Khách trúng là người đàn ông mua nguyên cây vé số của đại lý, cũng là người dân Bạc Liêu", đại lý chia sẻ.

Xổ số ngày 31 tháng 3 mở thưởng 3 đài gồm đài Bến Tre với dãy số trúng độc đắc là 940678, đài Vũng Tàu với dãy số trúng độc đắc là 813159 và đài Bạc Liêu với dãy số trúng độc đắc là 412056.

Đáng chú ý, xổ số Bến Tre ngày 31 tháng 3, những tờ vé số trúng giải nhì đài này với dãy 53920 còn trúng thêm giải tám khi có 2 số cuối là 20. Như vậy, những tờ vé này lãnh cả 2 giải nói trên.

Kết quả xổ số ngày 31 tháng 3 cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) vừa đổi thưởng cho khách có 14 tờ trúng đài Cà Mau. Cụ thể, 14 tờ có dãy số cuối 89310 mở thưởng xổ số miền Nam ngày 30 tháng 3 trúng giải tư, mỗi tờ trị giá 3 triệu đồng.

"Chủ nhân của 14 tờ may mắn là khách quen của đại lý, mỗi lần mở thưởng mua 14 tờ. Vừa có kết quả xổ số miền Nam hôm qua, chúng tôi đã liên hệ thông báo và vị khách nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Thành Đạt chia sẻ.