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Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 5 tháng 8: Các cọc vé trúng đài Đồng Nai xuất hiện

Dương Lan - Cao An Biên
Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 5 tháng 8, nhiều đại lý thông báo đã bán và đổi thưởng các cọc vé trúng đài Đồng Nai. Người chơi xổ số cũng ngạc nhiên với dãy số trúng 2 giải đài Sóc Trăng.

Đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo đã đổi thưởng cho khách có cọc vé gồm 160 tờ trúng số. Theo đó, 160 tờ có 2 số cuối là 04 thuộc đài Đồng Nai mở thưởng xổ số miền Nam ngày 5 tháng 8 trúng giải tám. Đại lý cho biết chủ nhân là khách quen, đã nhận thưởng qua hình thức chuyển khoản. 

Xổ số miền Nam ngày 5 tháng 8: Nhiều người trúng các cọc vé đài Đồng Nai - Ảnh 1.

Cọc vé trúng đài Đồng Nai theo kết quả xổ số miền Nam ngày 5 tháng 8

ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

Trong khi đó, đại lý vé số Thúy Hòa cũng ở TP.HCM (Bình Dương cũ) đăng tải hình ảnh về cọc vé 160 tờ cũng trúng giải tám đài Đồng Nai. Khách đã liên hệ đổi thưởng và nhận tiền qua hình thức chuyển khoản. 

Xổ số ngày 5 tháng 8 mở thưởng 3 đài gồm đài Đồng Nai với dãy số trúng độc đắc là 658328, đài Cần Thơ với dãy số trúng độc đắc là 685468 và đài Sóc Trăng với dãy số trúng độc đắc là 577545.

Người chơi xổ số tìm chủ nhân những tờ có dãy số cuối 91772 thuộc đài Sóc Trăng trúng giải ba bất ngờ trúng thêm giải tám khi có 2 số cuối là 72. Họ cho rằng, chủ nhân những tờ trúng số này có niềm vui nhân đôi. 

Kết quả xổ số miền Nam thứ tư cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 8 chiều qua, anh Duy đại diện đại lý vé số Duy Thanh ở Tây Ninh thông báo đã bán 50 tờ vé trúng số đài Vũng Tàu cho 2 khách, trong đó, 1 người trúng 40 tờ.

Cụ thể, những tờ vé trên có dãy số cuối may mắn là 0559, trúng giải năm xổ số Vũng Tàu ngày 4 tháng 8. Sau khi có kết quả xổ số, anh đã thông báo cho khách để hỗ trợ đổi thưởng cũng như chia sẻ thông tin lên mạng xã hội để chúc mừng người may mắn.


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