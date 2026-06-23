Xu hướng điều trị u xơ tử cung, u nang buồng trứng bằng phẫu thuật nội soi

U xơ tử cung và u nang buồng trứng là 2 bệnh lý phụ khoa thường gặp ở phụ nữ, đặc biệt trong độ tuổi sinh sản và tiền mãn kinh. Phần lớn các khối u là lành tính, nhưng khi phát triển lớn hoặc gây các triệu chứng như rong kinh, đau vùng chậu, rối loạn kinh nguyệt, chèn ép bàng quang hay ảnh hưởng khả năng mang thai, người bệnh cần được thăm khám và điều trị phù hợp.

Không phải trường hợp nào cũng cần phẫu thuật

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Thị Thảo, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Gia Định, việc lựa chọn phương pháp điều trị cần dựa trên nhiều yếu tố như kích thước, vị trí, số lượng, tính chất khối u; triệu chứng, độ tuổi, tiền sử sinh sản, mong muốn có con và tình trạng sức khỏe tổng quát của người bệnh.

Với kinh nghiệm trong lĩnh vực sản phụ khoa, bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Thị Thảo chú trọng tư vấn rõ ràng và lựa chọn hướng điều trị phù hợp cho từng người bệnh ẢNH: BVCC

Không phải mọi trường hợp u xơ tử cung hay u nang buồng trứng đều phải phẫu thuật. Một số trường hợp chỉ cần theo dõi định kỳ hoặc điều trị nội khoa. Tuy nhiên, khi khối u gây triệu chứng kéo dài, ảnh hưởng chất lượng sống hoặc có nguy cơ biến chứng, bác sĩ có thể chỉ định can thiệp ngoại khoa.

Phẫu thuật nội soi - giải pháp ít xâm lấn trong phụ khoa hiện đại

Trước đây, nhiều trường hợp phải mổ hở với đường mổ lớn và thời gian hồi phục kéo dài. Hiện nay, nhờ sự phát triển của phẫu thuật nội soi phụ khoa, nhiều người bệnh có thể được điều trị bằng phương pháp ít xâm lấn hơn.

Phẫu thuật nội soi sử dụng camera và dụng cụ chuyên biệt đưa vào ổ bụng qua các vết rạch nhỏ. Hình ảnh phóng đại giúp bác sĩ quan sát rõ vùng phẫu thuật, bóc tách khối u chính xác, kiểm soát chảy máu và hạn chế tổn thương mô lành.

Đối với u xơ tử cung, nội soi có thể giúp bóc nhân xơ và xử lý khối u nhưng vẫn cố gắng bảo tồn tử cung ở những trường hợp phù hợp. Với u nang buồng trứng, phương pháp này giúp loại bỏ khối nang nhưng vẫn giữ lại tối đa phần mô buồng trứng khỏe mạnh, góp phần duy trì chức năng nội tiết và khả năng sinh sản.

Ưu điểm của phẫu thuật nội soi gồm:

Vết mổ nhỏ, tính thẩm mỹ cao.

Ít đau sau mổ.

Giảm mất máu và nguy cơ dính sau phẫu thuật.

Thời gian nằm viện ngắn.

Phục hồi nhanh, sớm trở lại sinh hoạt thường ngày.

Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp đều phù hợp với nội soi. Những khối u quá lớn, vị trí phức tạp hoặc nghi ngờ ác tính cần được bác sĩ đánh giá kỹ để lựa chọn phương án an toàn nhất.

Phẫu thuật nội soi phụ khoa là xu hướng điều trị hiện đại, giúp giảm xâm lấn và hỗ trợ hồi phục nhanh hơn trong các trường hợp phù hợp ẢNH: BVCC

Khi nào nên đi khám?

Phụ nữ nên chủ động khám phụ khoa khi có các dấu hiệu sau:

Rong kinh kéo dài hoặc rối loạn kinh nguyệt.

Đau bụng dưới, đau vùng chậu kéo dài.

Bụng to bất thường không rõ nguyên nhân.

Tiểu nhiều lần, táo bón kéo dài.

Đau khi quan hệ.

Khó có thai.

Ngay cả khi chưa có triệu chứng, phụ nữ vẫn nên khám phụ khoa định kỳ. Việc chẩn đoán sớm các vấn đề phụ khoa giúp tăng lựa chọn điều trị, hạn chế biến chứng và nâng cao khả năng bảo tồn chức năng sinh sản.