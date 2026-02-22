Xu hướng phát triển camera trên smartphone ra sao?

Những con số 50 MP, 108 MP hay 200 MP xuất hiện dày đặc trên sân khấu trong mỗi màn ra mắt smartphone mới. Tuy vậy, khi xem lại ảnh trong thư viện cá nhân, không phải ai cũng nhận ra khác biệt rõ ràng giữa các thế hệ máy.

Camera smartphone ngày càng hoàn thiện khiến sự khác biệt ngày càng khó nhận biết ẢNH: K. VĂN

Sự phát triển của camera smartphone

Trong một thập kỷ qua, camera smartphone đã tiến rất xa, thậm chí khiến các mẫu tầm trung hiện nay có thể vượt xa sản phẩm cao cấp đời cũ về chụp đêm, kiểm soát nhiễu và dải tương phản. Các hạn chế từng gây thất vọng như ảnh mờ, tối đen hay zoom nhòe phần lớn đã được khắc phục.

Khi nền tảng camera smartphone đã đủ tốt, mỗi nâng cấp mới trở nên khó nhận thấy, đặc biệt đối với người dùng thông thường. Bước nhảy từ "kém" lên "ổn" rất rõ, nhưng từ "ổn" lên "tốt hơn một chút" trở nên khó phân biệt bằng mắt thường. Trong khi đó, phần lớn ảnh được xem trên màn hình điện thoại và chia sẻ qua mạng xã hội - nơi hình ảnh bị nén và thu nhỏ. Kết quả là, một bức ảnh 100 MP khi gửi qua ứng dụng nhắn tin có thể chỉ còn vài megapixel, khiến lợi thế độ phân giải gần như không còn nhiều ý nghĩa thực tế.

Những năm gần đây, thay đổi lớn nhất nằm ở phần mềm khi các hãng đầu tư vào nhiếp ảnh điện toán giúp chụp nhiều khung hình rồi ghép lại để cân bằng sáng, tăng chi tiết vùng tối và xử lý màu sắc theo phong cách riêng. Kết quả là, hai máy có thông số gần giống nhau vẫn có thể cho ra chất ảnh rất khác, tùy cách thuật toán diễn giải khung cảnh.

Sự hỗ trợ của phần mềm giúp việc chụp ảnh smartphone trở nên đơn giản hơn ẢNH: ENGADGET

Chất lượng ảnh vì thế phụ thuộc nhiều vào cách xử lý của nhà sản xuất: có hãng đẩy tương phản mạnh, có hãng làm da mịn, có hãng tăng màu sắc để bắt mắt ngay khi nhìn trên màn hình nhỏ. Tuy nhiên, ảnh quá rực rỡ đôi khi thiếu tự nhiên khi xem trên màn hình lớn.

Nhiều trang bị hơn không có nghĩa tốt hơn

Trong đời sống hằng ngày, giới hạn của ảnh chụp không chỉ nằm ở phần cứng khi người dùng thường chụp vội trong điều kiện ánh sáng phức tạp, chủ thể chuyển động và tay rung nhẹ. Các yếu tố vật lý như ánh sáng và chuyển động vẫn quyết định kết quả cuối cùng, dù cảm biến có tốt đến đâu.

Bên cạnh đó, đa số sử dụng chế độ tự động và ít can thiệp vào phơi sáng hay bố cục. Khi chế độ chụp tự động được áp dụng trên cả máy tầm trung lẫn cao cấp đều hoạt động ổn định, khoảng cách giữa các phân khúc ngày càng khó nhận ra trong điều kiện thông thường.

Số lượng ống kính nhiều không phát huy hết sức mạnh khi hầu hết việc chụp vẫn tập trung vào camera chính ẢNH: K. VĂN

Xu hướng tăng số lượng ống kính cũng tương tự. Dù smartphone cao cấp có ba hoặc bốn camera sau, camera chính vẫn được dùng nhiều nhất. Ống kính macro hay zoom xa hữu ích trong vài tình huống, nhưng không phải nhu cầu thường xuyên.

Camera smartphone đang bước vào giai đoạn tinh chỉnh thay vì đột phá. Các hãng tiếp tục cải thiện từng chi tiết nhỏ như giảm nhiễu, tăng sáng hay mở rộng zoom, nhưng hiếm khi tạo cảm giác "lột xác". Khi chất lượng ảnh đã đủ đáp ứng nhu cầu lưu giữ và chia sẻ, động lực nâng cấp chỉ vì camera cũng giảm dần.

Ở thời điểm hiện tại, yếu tố tạo nên bức ảnh đẹp có lẽ nằm nhiều hơn ở kỹ năng và sự quan sát: chọn ánh sáng phù hợp, thay đổi góc chụp hay căn khung hình cẩn thận. Phần cứng đã đủ tốt, phần còn lại phụ thuộc vào cách người dùng tận dụng thiết bị trong tay.