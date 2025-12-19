Xu hướng smartphone 2025: Năm của sự điều chỉnh và tái định nghĩa

Smartphone 2025 được định hình lại theo nhu cầu sử dụng

Nếu như trước đây, smartphone thường được phân loại rõ ràng theo các mốc bình dân, trung cấp hay cao cấp, thì trong năm 2025, cách phân chia này dần mất đi vai trò trung tâm. Người dùng không còn đặt câu hỏi “phân khúc nào”, mà quan tâm nhiều hơn đến việc “phục vụ được nhu cầu gì?”.

Sự thay đổi trong hành vi người dùng buộc các hãng điều chỉnh chiến lược sản phẩm. Smartphone không còn được phát triển chỉ để lấp đầy các khoảng giá, mà được xây dựng xoay quanh những kịch bản sử dụng cụ thể như chụp ảnh, chơi game, làm việc, sử dụng bền bỉ hay đa nhiệm. Đây cũng là nền tảng tạo nên diện mạo thị trường smartphone năm 2025.

Camera trở thành lý do nâng cấp mang tính thực tế

Trong năm 2025, camera smartphone tiếp tục là yếu tố thúc đẩy người dùng nâng cấp thiết bị, nhưng cách đánh giá đã thay đổi rõ rệt. Trải nghiệm chụp ảnh không còn xoay quanh việc tạo ra bức ảnh gây ấn tượng ngay từ lần đầu, mà được nhìn nhận qua độ ổn định, tính nhất quán và khả năng sử dụng trong nhiều bối cảnh khác nhau.

Nhiếp ảnh không chỉ là tính năng đi kèm mà còn là điểm nhấn trên smartphone ở thời điểm hiện tại ẢNH: KHẢI MINH

Một điểm đáng chú ý là vai trò ngày càng rõ nét của các mối hợp tác giữa hãng smartphone và thương hiệu máy ảnh. Thay vì chỉ dừng ở yếu tố quảng bá, những hợp tác này trong năm 2025 cho thấy ảnh hưởng trực tiếp đến triết lý xử lý hình ảnh.

OPPO tiếp tục phát triển hệ thống camera dựa trên sự hợp tác với Hasselblad, tập trung vào màu sắc tự nhiên và khả năng tái hiện ánh sáng ổn định. Vivo, với nền tảng hợp tác cùng Zeiss, cho thấy hướng đi nhất quán trong việc kiểm soát quang sai và giữ đặc tính màu sắc giữa các tiêu cự. Trong khi đó, Xiaomi cùng Leica thể hiện cách tiếp cận ưu tiên phong cách hình ảnh rõ ràng, hướng đến trải nghiệm chụp ảnh có tính nhận diện cao.

Điểm chung của các mối hợp tác này là việc camera smartphone không còn được tối ưu để “gây sốc” về thông số, mà hướng đến sự tin cậy trong sử dụng hằng ngày. Cách tiếp cận này xuất hiện xuyên suốt từ phân khúc dễ tiếp cận đến nhóm cao cấp.

Ở tầm trung, những mẫu như vivo V60 5G hay Reno14 Pro 5G cho thấy camera được tinh chỉnh để người dùng có thể sử dụng thường xuyên mà không cần can thiệp quá nhiều. Ở nhóm cao hơn, các thiết bị như Xiaomi 15 Ultra, vivo X300 Pro, OPPO Find X9 hay Galaxy S25 Ultra đóng vai trò tham chiếu, khi tập trung vào xử lý ánh sáng phức tạp, giữ màu sắc ổn định và đảm bảo độ tin cậy trong điều kiện chụp khó.

Trải nghiệm chơi game được phổ thông hóa

Năm 2025 chứng kiến sự dịch chuyển rõ rệt của smartphone chơi game, khi trải nghiệm này không còn gắn chặt với các thiết bị cao cấp. Thay vào đó, gaming trở thành nhu cầu phổ biến hơn, đặc biệt trong nhóm người dùng trẻ.

Điện thoại chơi game trong năm 2025 đã dễ dàng tiếp cận hơn cho nhóm người dùng là game thủ ẢNH: KHẢI MINH

Những mẫu như Nubia Neo 3 hay Tecno Pova 7 cho thấy smartphone chơi game được định nghĩa lại theo hướng đủ dùng, ổn định và phù hợp với thời gian sử dụng dài. Các thiết bị này không nhắm đến hiệu năng đỉnh, mà ưu tiên khả năng duy trì trải nghiệm chơi game mượt mà, kiểm soát nhiệt độ và đáp ứng tốt các tựa game phổ biến.

Các chi tiết như phím cảm ứng lực ở cạnh máy hay giải pháp sạc nhanh xuất hiện như cách giải quyết những vấn đề rất thực tế trong quá trình chơi game, từ thao tác trong các tựa game bắn súng, cảm giác cầm nắm khi chơi lâu, cho đến việc hạn chế vướng tay và nhiệt lượng khi vừa sạc vừa chơi. Những trải nghiệm này không làm thay đổi cách người dùng chơi game, nhưng góp phần định hình rõ hơn vai trò của smartphone gaming như một công cụ giải trí được thiết kế có chủ đích, thay vì chỉ là thiết bị có cấu hình cao.

Smartphone gập tìm được vị trí sử dụng rõ ràng hơn

Điện thoại gập tiếp tục là một trong những phân khúc thể hiện rõ nhất sự điều chỉnh trong tư duy phát triển sản phẩm. Thay vì tập trung tạo khác biệt bằng hình thức, các hãng bắt đầu đặt câu hỏi về vai trò sử dụng thực tế của thiết bị gập trong đời sống hằng ngày.

Smartphone gập vẫn là thiết bị đáp ứng linh hoạt giữa cá nhân và công việc, mở rộng không gian sử dụng hằng ngày ẢNH: KHẢI MINH

Với smartphone gập ngang như OPPO Find N5 và Galaxy Z Fold7, độ mỏng trở thành một trong những yếu tố được ưu tiên, không chỉ để cải thiện tính thẩm mỹ mà còn nhằm mở rộng khả năng sử dụng. Khi thiết bị gập ngày càng gọn nhẹ, việc dùng smartphone gập như một thiết bị thay thế máy tính bảng, thậm chí đảm nhiệm một phần vai trò của laptop trong các tác vụ cơ bản, trở nên khả thi hơn. Trải nghiệm đa nhiệm, xử lý văn bản hay làm việc trên màn hình lớn không còn bị xem là tình huống đặc biệt, mà dần trở thành một kịch bản sử dụng thường xuyên.

Ở chiều ngược lại, smartphone gập dọc mang đến cách tiếp cận khác. Những thiết bị như Motorola Razr 60 không hướng đến việc thay thế thiết bị khác, mà tạo ra những trải nghiệm tương tác mới trên một thiết bị quen thuộc. Màn hình ngoài lớn hơn, khả năng thao tác nhanh và việc tích hợp các tính năng AI trực tiếp vào giao diện sử dụng giúp smartphone gập dọc trở thành công cụ linh hoạt cho các tình huống sử dụng ngắn, liên tục trong ngày.

Độ bền và pin trở thành tiêu chí cạnh tranh then chốt

Cùng với camera và trải nghiệm chơi game, độ bền và thời lượng pin nổi lên như những giá trị cạnh tranh quan trọng của smartphone năm 2025. Người dùng ngày càng kỳ vọng thiết bị có thể sử dụng ổn định trong thời gian dài, thay vì chỉ đáp ứng tốt trong giai đoạn đầu.

Dung lượng pin smartphone kéo dài từ 1 - 2 ngày đang là lựa chọn được quan tâm của người dùng ẢNH: KHẢI MINH

Những mẫu như OPPO A5 Pro, Redmi 15, OPPO A6 Pro hay Nubia Air cho thấy smartphone bình dân được định vị lại như thiết bị phục vụ nhu cầu cơ bản một cách bền bỉ. HONOR X9d là ví dụ rõ ràng cho xu hướng này, khi tập trung vào thời gian sử dụng, độ ổn định và trải nghiệm lâu dài. Ở nhóm cao hơn, Galaxy S25 FE cũng phản ánh sự dịch chuyển trong cách đánh giá giá trị thiết bị.

Smartphone đa năng dần thay thế khái niệm flagship

Thay vì theo đuổi hình ảnh một thiết bị vượt trội để “đánh bại” smartphone cao cấp, thị trường năm 2025 chứng kiến sự lên ngôi của khái niệm smartphone đa năng. Thiết bị không cần mạnh nhất hay nổi bật nhất ở một khía cạnh, mà cần làm tốt nhiều vai trò khác nhau trong sử dụng hằng ngày.

Không cần cấu hình vượt trội, cũng không đặt mình ở phân khúc cao, những smartphone này tập trung vào tính đa dụng và ổn định ẢNH: KHẢI MINH

vivo V60, Reno14 Pro 5G, Galaxy S25 FE hay OPPO Find X9 là những ví dụ cho xu hướng này, khi mỗi thiết bị đều được định vị để đáp ứng đồng thời nhiều nhu cầu, từ công việc, giải trí đến chụp ảnh và sử dụng lâu dài. Giá trị của smartphone vì thế được đo bằng sự cân bằng và ổn định, thay vì khả năng gây ấn tượng tức thời.

Năm của điều chỉnh và sự phân hóa rõ ràng của thị trường smartphone

Tất cả những chuyển động trên cho thấy smartphone năm 2025 bước vào giai đoạn điều chỉnh cần thiết. Thị trường phân hóa rõ ràng hơn, không phải theo giá bán, mà theo vai trò và mục đích sử dụng. Smartphone cao cấp tiếp tục giữ vai trò định hướng và tham chiếu công nghệ, trong khi phân khúc tầm trung và bình dân trở thành nơi thể hiện rõ nhất các xu hướng mới.

Smartphone vì thế được tái định nghĩa như một công cụ đồng hành dài hạn, đáp ứng đúng nhu cầu cụ thể của từng nhóm người dùng. Thay vì gây ấn tượng trong vài phút đầu sử dụng, giá trị của thiết bị di động trong năm 2025 nằm ở khả năng vận hành ổn định, bền bỉ và phù hợp với nhịp sống hằng ngày.