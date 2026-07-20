Xu hướng tuyển dụng lao động mới ở Trung Quốc

Nhắm vào "những chuyên gia tóc bạc"

Tờ South China Morning Post hôm qua 19.7 đưa tin một làn sóng các nhà tuyển dụng trong khu vực công ở Trung Quốc, từ cơ quan chính phủ đến trường đại học và bệnh viện, đang triển khai các chiến dịch tuyển dụng nhắm vào "những chuyên gia tóc bạc" nhằm tránh mất quá nhiều lao động có kỹ năng cao, khi dân số trong độ tuổi lao động của nước này đang giảm dần.

Tính đến cuối năm ngoái, hơn 323 triệu người ở Trung Quốc đã từ 60 tuổi trở lên, và con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng Ảnh: Reuters

Trong tháng trước, một cơ quan giao thông vận tải của tỉnh Vân Nam công bố kế hoạch tuyển dụng 42 kỹ sư đã nghỉ hưu để làm cố vấn dự án, hỗ trợ hướng dẫn những nhân viên trẻ hơn. Các trường đại học ở nhiều tỉnh của Trung Quốc, trong đó có An Huy, Hắc Long Giang, Sơn Đông và Tứ Xuyên, cũng đã đưa ra thông báo về việc tuyển dụng lại những giảng viên lớn tuổi trong vài tháng gần đây.

Việc gia tăng tuyển lại các chuyên gia lớn tuổi cũng mở rộng sang lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Cuối tháng 6 vừa qua, một bệnh viện công ở Khu tự trị Tân Cương thông báo đang tuyển dụng 5 bác sĩ đã nghỉ hưu.

Hồi tháng 5, tờ China Daily đưa tin chính phủ Trung Quốc đã ban hành bộ quy tắc đầu tiên nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích của người lao động trên độ tuổi nghỉ hưu theo quy định, lấp đầy khoảng trống trong khung pháp lý lao động của đất nước này khi dân số đang già đi. Theo bộ quy tắc này, chủ sử dụng lao động phải trả lương đầy đủ và đúng hạn cho người lao động quá tuổi, với mức lương không thấp hơn mức lương tối thiểu theo quy định.

Thị trường đang rơi vào nghịch lý ?

Việc tái sử dụng lao động đã về hưu đang bắt đầu trở nên phổ biến hơn trong khu vực nhà nước Trung Quốc, nhưng vẫn chưa hoàn toàn trở thành xu hướng chủ đạo, theo ông Peng Peng, Chủ tịch điều hành Hội Cải cách Quảng Đông, một viện nghiên cứu trực thuộc nhà nước. "Nếu khu vực công ngày càng tích cực thúc đẩy việc làm cho người cao tuổi, điều đó có thể nhanh chóng trở thành xu hướng chung", ông Peng nhận định.

Tuy nhiên, ông Peng cho rằng chính phủ Trung Quốc sẽ cần phải tìm ra một sự cân bằng tinh tế khi đưa thêm nhiều người về hưu trở lại lực lượng lao động, vì thị trường lao động ở quốc gia này đang rơi vào một nghịch lý, theo South China Morning Post.

"Trong khi các nhà hoạch định chính sách trông chờ vào việc người lớn tuổi quay trở lại lực lượng lao động và giảm bớt áp lực của một xã hội đang lão hóa, thì những sinh viên mới tốt nghiệp lại phải đối mặt với một thị trường việc làm cạnh tranh khốc liệt. Sự xung đột này gắn liền mật thiết với những khó khăn kinh tế hiện tại và tình trạng mất việc làm do trí tuệ nhân tạo gây ra", ông Peng nói.

Những năm gần đây, Trung Quốc không công bố số liệu thống kê toàn quốc về tỷ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp, có nghĩa là quy mô thực sự của vấn đề này vẫn chưa được biết rõ. Trong khi đó, ông Charles Jeffery Sun, nhà sáng lập Công ty tư vấn Giáo dục quốc tế Trung Quốc mô tả tình hình là "nghiêm trọng" và các con số thực tế là "đáng báo động", theo tờ The Guardian đưa tin ngày 13.7. "Nếu tính cả những sinh viên tốt nghiệp các khóa trước vẫn đang tìm việc, những người có bằng sau đại học chưa tìm được việc làm và những người tốt nghiệp từ nước ngoài trở về, tổng số người tìm việc có thể vượt quá 15 triệu người", ông Sun ước tính.