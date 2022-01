Xủ quẻ năm Nhâm Dần

Đài CNN dẫn lời bà Marites Allen, chuyên gia phong thủy nổi tiếng ở London (Anh), gọi 2022 là năm của sự phân ly. “Điều này có thể xảy ra trong các mối quan hệ, với những người yêu thương, hoặc liên quan nghề nghiệp mà bạn theo đuổi lâu nay, hoặc bất kỳ điều gì có thể chia rẽ bạn với người nào đó hoặc thứ gì đó. Tất cả là do năng lượng của năm 2022 vốn chứa đầy sự căng thẳng”, bà Allen phân tích.

Cảnh báo năm của phân ly

Theo phân tích của chuyên gia Allen, năm 2022 chủ yếu tập trung các nguyên tố mộc và thủy, một số ít nguyên tố thổ và hỏa, nhưng “hoàn toàn thiếu nguyên tố kim”. “Việc quá thừa nguyên tố thủy và mộc cho thấy sự di chuyển và chuyển động liên tục, đặc biệt trong trường hợp những người tuổi Thân”, bà cho biết. Trong khi đó, việc thiếu hẳn nguyên tố kim phản ánh con người có khuynh hướng hành động và làm việc độc lập. Điều này có nghĩa là sẽ có sự chia rẽ hơn là bắt tay hợp tác.

“Kim hành xử như nam châm, đại diện cho sự nối kết giữa con người với nhau. Vì thế sự vắng bóng nguyên tố kim phản ánh nhiều dạng chia cắt trong năm 2022. Đó là lý do tôi cho rằng 2022 là năm của sự cách biệt và phân ly”, nữ chuyên gia phong thủy dự báo. Theo bà, điều này cũng đồng nghĩa công lý sẽ vẫn là chuyện xa vời đối với không ít người. Dù năm Nhâm Dần không có quá nhiều cơ hội kiếm tiền cho đa số người, nhưng sự hiện diện của “các năng lượng tài lộc” cho thấy vẫn có một số lợi ích về lĩnh vực này. “Năm 2022 có lẽ là năm người giàu sẽ giàu hơn và người nghèo càng thêm khốn khó. Cần cảnh giác đây cũng là năm có thể chứng kiến nhiều “đại gia” ngã ngựa”, bà “xủ quẻ”.

Vì 2022 là năm của hổ mệnh thủy, chuyên gia phong thủy cảnh báo về nguy cơ bùng nổ căng thẳng, xung đột và nổi loạn. “Do vậy, các chính quyền và xã hội nên cẩn trọng, tránh rơi vào những bê bối, thâm hụt (tài chính, ngân sách)”, bà cảnh báo. “Năm hổ có sao Thiên Mã, có nghĩa là hoạt động đi lại có thể diễn ra, đặc biệt đối với người tuổi Thân. Tuy nhiên, tôi cho rằng các thảm họa về đường biển và đường bộ nhiều khả năng sẽ xảy ra”, theo bà Allen.

“Có lẽ năm 2022 sẽ xuất hiện sóng thần hoặc những sự cố liên quan đến nước. Mọi người cần chú ý hơn về sức khỏe, đặc biệt hệ tiêu hóa, và dịch Covid-19 vẫn tiếp tục trong năm 2022”, theo quẻ bói của bà. Vì dịch Covid-19, bà cũng dự đoán con người sẽ bị đẩy vào tình trạng bất ổn dưới ảnh hưởng của sự cô độc. “Nguyên tố hỏa yếu ớt cũng phản ánh sự thất vọng và nguy cơ trầm cảm chực chờ”, bà cho hay.





Kẻ cười, người khóc

Một số con giáp trong mười hai con giáp có thể kỳ vọng thật nhiều may mắn hơn năm cũ, trong khi những tuổi khác cần nỗ lực gấp nhiều lần nếu muốn xua đi vận rủi trong năm 2022. Bà Allen “điểm danh” những con giáp có thể đối mặt nhiều thử thách, bao gồm tuổi Dần, Tỵ, Thân và Hợi, gọi chung là nhóm “người bị thử thách”. Theo bà, tuổi Dần có thể phải trải qua những sự đổ vỡ, chia ly, và cần phải chú ý nhiều đến sức khỏe nếu không muốn vướng phải bệnh tật.

May mắn là những tuổi khác trong nhóm này vẫn còn chút hy vọng. Tuổi Tỵ có cơ hội lữ hành, tìm được tình yêu và kết hôn, hoặc tiếp tục học nâng cao trong năm 2022. Tuổi Thân có thể kỳ vọng thu hoạch về tài chính, dù nên cẩn trọng nguy cơ bệnh tật. Còn người tuổi Hợi được cho sẽ đón nhận điều bất ngờ thú vị, có thể là thắng hoặc nhận được tài lộc “từ trên trời rơi xuống” chẳng hạn. Ngược lại, tuổi này phải cảnh giác nếu không muốn bị rơi vào bẫy lừa của người khác.

Kế đến là nhóm “người tiên phong”, bao gồm các tuổi Tý, Sửu, Mão và Thìn, có tiềm năng cải thiện vận may trong năm mới. Chuyên gia phong thủy Allen thúc giục tuổi Tý nhất thiết phải tận dụng cơ hội trong năm 2022, vì họ cầm trong tay “sao chiến thắng”. “Nếu bạn luôn ôm ấp điều gì đó và rất muốn thực hiện, 2022 là thời điểm vàng để xúc tiến”, bà bổ sung. Bên cạnh đó, tuổi Sửu sở hữu “sao tài phú”, nhưng đồng thời cũng cần phải chú ý sức khỏe. Còn tuổi Thìn vô cùng may mắn khi được trời phú cho “sao của lãng mạn, du lịch và sự sáng tạo”. Lẽ tất nhiên năm 2022 sẽ mang đến nhiều điều tốt đẹp cho tuổi này. Tuy nhiên, bà Allen cảnh báo tuổi Mão nên cẩn thận trước nguy cơ bất hòa, kiện tụng và những điều khiến bản thân đau lòng.

Thời của thanh niên Trong khi đó, bà Allen nhận định điểm sáng trong năm 2022 chính là giới trẻ “sẽ có tiếng nói vô cùng mạnh mẽ hơn bao giờ hết” trong các cuộc bầu cử ở tầm quốc gia. “Họ có thể tạo dựng hoặc làm trì trệ một xã hội thông qua các nguyên nhân chính trị hoặc đời sống. Tiếng nói của họ vô cùng có giá trị và thật sự mạnh mẽ trong năm 2022. Các nhà lãnh đạo chính trị và thương mại phải lắng nghe tiếng nói của người trẻ”, bà Allen cho biết.

Trong khi đó, nhóm “Siêu sao” tập hợp các tuổi Ngọ, Mùi, Dậu và Tuất có thể mong chờ sự thịnh vượng trong năm mới. Đối với tuổi Ngọ, vận may sẽ xuất hiện trong mọi khía cạnh đời sống của năm 2022. Ngược lại, họ cần phải cẩn thận những người ghen tị trước thành công và sự may mắn của mình. Còn “Siêu sao” tuổi Mùi dự kiến sẽ trải qua một năm tốt hơn so với năm 2021, nhưng đồng thời cũng nỗ lực giữ vững lối sống lành mạnh. Về phần tuổi Dậu, những người thuộc tuổi này được cho sẽ tận hưởng một năm “xuôi chèo mát mái” và vô cùng suôn sẻ. Dù vậy, nguy cơ cướp bóc, tổn thất và bị trộm nhập nha luôn chực chờ. Cuối cùng, người tuổi Tuất sẽ hết sức hài lòng với vận may trời ban, kèm theo viễn cảnh đột phá trong năm tới, bà Allen kết luận.