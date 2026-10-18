Xứ sở từng có nạn diệt chủng đón giải đua F1 trở lại châu Phi lần đầu sau 33 năm

Đây là điều mà nhà tổ chức cuộc đua Công thức 1 (F1) đã cân nhắc từ rất lâu, với hy vọng có thể quay trở lại châu Phi. Và Rwanda là đất nước sẽ đưa đường đua Công thức 1 trở lại châu Phi lần đầu tiên kể từ năm 1993.

Ông Alan Baldwin, phóng viên Reuters, đưa tin: “Chặng đua gần nhất diễn ra tại Nam Phi vào năm 1993. Chỉ mới có hai quốc gia ở châu Phi từng đăng cai Grand Prix, đó là Morocco vào năm 1958 và Nam Phi với hai trường đua khác nhau tại East London và Kyalami”.

“Tôi cho rằng nhiều người bên ngoài châu Phi thường nghĩ đến Rwanda gắn liền với cuộc diệt chủng năm 1994; dù chuyện đã qua từ lâu, nhưng rõ ràng dư âm của nó vẫn còn đó”.

Tổng thống Paul Kagame vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích từ nước ngoài. Rwanda từng bị cáo buộc hậu thuẫn nhóm phiến quân M23 tại nước láng giềng CHDC Congo. Ngoài ra, các tổ chức nhân quyền còn cáo buộc chính quyền Rwanda thực hiện các vụ giết người và những hành vi vi phạm khác.

Họ cũng cáo buộc nước này sử dụng thể thao để đánh bóng hình ảnh. Đây là những cáo buộc đã tồn tại suốt nhiều năm qua. Rwanda từng tài trợ cho các đội bóng, tài trợ in logo trên áo đấu, nhưng những cáo buộc đó vẫn liên tục xuất hiện.

Họp báo về đường đua Công thức 1 tại BK Arena (Kigali, Rwanda), ngày 13.10.2026 ẢNH: REUTERS

“Quan điểm của họ là thể thao có thể trở thành một động lực tích cực; đó cũng là lập trường chính thức của Công thức 1. Sự kiện này sẽ tạo ra việc làm, phát triển kỹ năng, thúc đẩy du lịch và mang lại cơ hội kinh doanh mới cho đất nước. Theo quan điểm của họ, trên hết, đây là yếu tố then chốt cho sự tăng trưởng kinh tế quốc gia”, theo ông Baldwin.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất ở giai đoạn này có lẽ nằm ở khâu hậu cần. Đây chắc chắn là sự kiện quy mô lớn nhất mà quốc gia này từng tổ chức.

Phóng viên này cho biết: “Vấn đề chính là họ vẫn chưa có trường đua đạt chuẩn Grand Prix. Vì vậy, họ cần phải xây dựng trường đua trước tiên. Họ đang xây dựng một sân bay quốc tế mới và dự kiến sẽ đặt trường đua gần sân bay này”.

“Họ sẽ phải chi một khoản tiền lớn để xây dựng trường đua. Còn việc liệu khoản đầu tư này có sớm mang lại lợi nhuận thông qua lượng khách du lịch và dịch vụ khách sạn hay không thì vẫn còn phải chờ xem”.

“Giải vô địch thế giới F1 hiện nay vẫn áp dụng những cách tiếp cận khá đa dạng. Có những địa điểm sở hữu hệ thống giao thông công cộng thuận tiện cùng vô số khách sạn. Chẳng hạn như Madrid - nơi vừa có màn ra mắt trong lịch thi đấu năm nay tại trường đua Mad Ring; khán giả có thể đến đó bằng phương tiện công cộng, khu vực này có rất nhiều khách sạn và lại nằm ngay cạnh sân bay”.

“Khi người hâm mộ trên toàn thế giới theo dõi chặng đua Grand Prix tại châu Phi và biết rằng sự kiện diễn ra ở Rwanda, quốc gia này sẽ nhận được sự quảng bá vô cùng giá trị; đó cũng chính là một phần mục đích của dự án này. Tôi nghĩ điều này cũng giống như triết lý quen thuộc: ‘Nếu bạn xây dựng nó, họ sẽ tìm đến’”.