Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Xuất 20 container hồ tiêu doanh nghiệp thiệt hại 600.000 USD, vì sao?

Chí Nhân
14/04/2026 17:23 GMT+7

Đó là thiệt hại mà doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu phải chịu trong thời gian gần đây khi làm việc với một đối tác tại Pakistan.

Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) cho biết, trong thời gian gần đây, một số doanh nghiệp trong ngành phản ánh dấu hiệu lừa đảo nghiêm trọng khi làm việc với một đối tác tại Pakistan.

Doanh nghiệp hồ tiêu xuất 20 container hàng bị thiệt hại gần 600.000 USD

ẢNH: CHÍ NHÂN

Cụ thể, khoảng tháng 3 - 5.2025, một đối tác nước ngoài đã đặt mua tổng cộng 21 container hồ tiêu nhưng không thực hiện đặt cọc mà bằng việc sử dụng nhiều pháp nhân trung gian để tạo dựng uy tín. Tin tưởng vào các xác nhận giao dịch, doanh nghiệp Việt đã tiến hành giao hàng vào cuối tháng 5.2025. Đến giữa tháng 7.2025, 20 container hàng cập cảng Karachi.

Từ đó, đối tác bắt đầu trì hoãn thanh toán với các lý do không rõ ràng. Đáng chú ý, đối tác đã nhiều lần cung cấp chứng từ chuyển tiền giả và yêu cầu doanh nghiệp Việt bổ sung nhiều bộ hồ sơ không cần thiết nhằm kéo dài thời gian xử lý. Vụ việc kéo dài đến tháng 9.2025, làm phát sinh chi phí lưu container và lưu kho rất lớn.

Lợi dụng tình thế này, đối tác tiếp tục thực hiện chiêu trò ép giá thêm 25% so với hợp đồng ban đầu, kèm theo các cam kết thanh toán trong thời gian ngắn nhưng không thực hiện. Ở thời điểm hiện tại, vụ việc đã được xử lý nhưng doanh nghiệp Việt Nam ghi nhận tổng thiệt hại ước tính lên tới gần 600.000 USD, bao gồm tổn thất do giảm giá bán và phát sinh chi phí lưu container, lưu bãi và các chi phí logistics phát sinh; đồng thời chịu ảnh hưởng tiêu cực đến dòng tiền.

VPSA khuyến nghị: Từ vụ việc trên, các doanh nghiệp xuất khẩu và gia vị cần đặc biệt thận trọng khi giao dịch với các đối tác mới, đặc biệt tại các thị trường có rủi ro cao. Doanh nghiệp tuyệt đối không giao hàng khi chưa có đảm bảo thanh toán phù hợp như đặt cọc, thư tín dụng (L/C) hoặc bảo lãnh ngân hàng; tăng cường xác minh thông tin đối tác qua nhiều kênh. Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại nước sở tại cũng như xây dựng điều khoản hợp đồng chặt chẽ, đặc biệt liên quan đến xử lý hàng hóa tại cảng trong trường hợp phát sinh tranh chấp.

Tin liên quan

Mỹ và Trung Quốc tăng nhập, giá tiêu duy trì mức cao

Mỹ và Trung Quốc là 2 thị trường tiêu thụ hồ tiêu lớn nhất Việt Nam trong 3 tháng qua. Nhu cầu tiêu thụ tăng và nguồn cung thấp giữ giá tiêu duy trì mức cao dù mặt hàng này đang trong vụ thu hoạch rộ.

Giá tiêu giảm sâu, có kéo dài?

Khám phá thêm chủ đề

Hồ tiêu xuất khẩu hồ tiêu lừa đảo thiệt hại Doanh nghiệp việt nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận