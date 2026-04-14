Xuất 20 container hồ tiêu doanh nghiệp thiệt hại 600.000 USD, vì sao?

Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) cho biết, trong thời gian gần đây, một số doanh nghiệp trong ngành phản ánh dấu hiệu lừa đảo nghiêm trọng khi làm việc với một đối tác tại Pakistan.



Doanh nghiệp hồ tiêu xuất 20 container hàng bị thiệt hại gần 600.000 USD ẢNH: CHÍ NHÂN

Cụ thể, khoảng tháng 3 - 5.2025, một đối tác nước ngoài đã đặt mua tổng cộng 21 container hồ tiêu nhưng không thực hiện đặt cọc mà bằng việc sử dụng nhiều pháp nhân trung gian để tạo dựng uy tín. Tin tưởng vào các xác nhận giao dịch, doanh nghiệp Việt đã tiến hành giao hàng vào cuối tháng 5.2025. Đến giữa tháng 7.2025, 20 container hàng cập cảng Karachi.

Từ đó, đối tác bắt đầu trì hoãn thanh toán với các lý do không rõ ràng. Đáng chú ý, đối tác đã nhiều lần cung cấp chứng từ chuyển tiền giả và yêu cầu doanh nghiệp Việt bổ sung nhiều bộ hồ sơ không cần thiết nhằm kéo dài thời gian xử lý. Vụ việc kéo dài đến tháng 9.2025, làm phát sinh chi phí lưu container và lưu kho rất lớn.

Lợi dụng tình thế này, đối tác tiếp tục thực hiện chiêu trò ép giá thêm 25% so với hợp đồng ban đầu, kèm theo các cam kết thanh toán trong thời gian ngắn nhưng không thực hiện. Ở thời điểm hiện tại, vụ việc đã được xử lý nhưng doanh nghiệp Việt Nam ghi nhận tổng thiệt hại ước tính lên tới gần 600.000 USD, bao gồm tổn thất do giảm giá bán và phát sinh chi phí lưu container, lưu bãi và các chi phí logistics phát sinh; đồng thời chịu ảnh hưởng tiêu cực đến dòng tiền.

VPSA khuyến nghị: Từ vụ việc trên, các doanh nghiệp xuất khẩu và gia vị cần đặc biệt thận trọng khi giao dịch với các đối tác mới, đặc biệt tại các thị trường có rủi ro cao. Doanh nghiệp tuyệt đối không giao hàng khi chưa có đảm bảo thanh toán phù hợp như đặt cọc, thư tín dụng (L/C) hoặc bảo lãnh ngân hàng; tăng cường xác minh thông tin đối tác qua nhiều kênh. Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại nước sở tại cũng như xây dựng điều khoản hợp đồng chặt chẽ, đặc biệt liên quan đến xử lý hàng hóa tại cảng trong trường hợp phát sinh tranh chấp.