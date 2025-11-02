Xuất phát từ TP.HCM giữa đêm mưa, những chuyến xe chở hàng chục tấn hàng ra Huế

Chuyến xe của Hội đồng hương Huế tại TP.HCM mang theo tình cảm của những người con xa quê, của bà con miền Nam, đặc biệt ở TP.HCM dành cho bà con ở TP.Huế chịu ảnh hưởng của trận lũ lịch sử những ngày cuối tháng 10.

Chuyến xe của Hội đồng hương Huế tại TP.HCM mang theo tình cảm của những người con xa quê, của bà con miền Nam đến với bà con chịu ảnh hưởng của trận lũ lịch sử ở Huế ẢNH: C.A.B

Chia sẻ với Thanh Niên, PGS.TS.BS Trần Xuân Vĩnh, Chủ tịch Hội đồng hương Huế tại TP.HCM cho biết trước trận lũ lịch sử, từ ngày 29.10 hội đồng hương đã tổ chức kêu gọi mọi người cùng chung tay góp sức hướng về đồng bào miền Trung, đặc biệt là người dân TP.Huế chịu nhiều thiệt hại.

Tại TP.HCM, đơn vị đã tiếp nhận hiện vật tại hai địa chỉ trên đường Nguyễn Cửu Đàm thuộc phường Tân Sơn Nhì và đường Kha Vạn Cân thuộc phường Thủ Đức. Hội đồng hương Huế tại TP.HCM cho biết tính tới tối 1.11, sau 4 ngày kêu gọi ủng hộ, hội đã nhận được hơn 900 triệu đồng tiền mặt cùng hơn 20 tấn nhu yếu phẩm như gạo, mì gói, sữa, quần áo và các loại thực phẩm khô...

Trong đêm 1.11, dưới cơn mưa tầm tã ở TP.HCM, hai chuyến xe tải chở hàng chục tấn hàng xuất phát từ TP.HCM và dự kiến đến Huế sáng mai 3.11. Đại diện Hội đồng hương Huế tại TP.HCM cho biết các thành viên của hội sẽ phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Huế hỗ trợ cho bà con những ngày tới.

Bà con xa quê hướng về miền Trung đang chịu nhiều tổn thất vì trận lũ lịch sử vừa qua ẢNH: N.N

2 chuyến xe tải chở hàng chục tấn nhu yếu phẩm và cả những lời nhắn đầy yêu thương đang trên đường đến Huế ẢNH: N.N

"Từ khi kêu gọi ủng hộ, tôi thực sự rất xúc động trước tình cảm của bà con đồng hương xa quê, của người dân TP.HCM nói riêng và miền Nam nói chung dành cho bà con xứ Huế. Có những tin nhắn ủng hộ 30.000 đồng, 50.000 đồng… của những bạn trẻ khiến tôi ấm lòng.

Tôi nhớ mãi cuộc gọi điện thoại của một người đồng hương ở TP.HCM, cô khóc khi chứng kiến quê nhà oằn mình trong trận lũ lịch sử, vì sức khỏe không thể về thăm quê được nên thông qua hội muốn gửi gắm chút tình cảm. Bên cạnh nhóm tình nguyện của hội, nhóm 755 Kha Vạn Cân cũng chủ động liên hệ với chúng tôi và hỗ trợ hết lòng trong hành trình lần này", ông Trần Xuân Vĩnh, Chủ tịch Hội đồng hương Huế tại TP.HCM bày tỏ.