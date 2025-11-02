Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Xuất phát từ TP.HCM giữa đêm mưa, những chuyến xe chở hàng chục tấn hàng ra Huế

Cao An Biên - Ngọc Ngọc
02/11/2025 16:20 GMT+7

Trong đêm mưa ở TP.HCM, những chuyến xe chở hàng chục tấn nhu yếu phẩm xuất phát từ TP.HCM ra Huế hỗ trợ cho bà con chịu ảnh hưởng của trận lũ lịch sử khiến nhiều người ấm lòng.

Chuyến xe của Hội đồng hương Huế tại TP.HCM mang theo tình cảm của những người con xa quê, của bà con miền Nam, đặc biệt ở TP.HCM dành cho bà con ở TP.Huế chịu ảnh hưởng của trận lũ lịch sử những ngày cuối tháng 10.

Chuyến xe trong đêm mưa từ TP.HCM ra Huế: Xúc động nghĩa tình đồng hương xa quê - Ảnh 1.

Chuyến xe của Hội đồng hương Huế tại TP.HCM mang theo tình cảm của những người con xa quê, của bà con miền Nam đến với bà con chịu ảnh hưởng của trận lũ lịch sử ở Huế

ẢNH: C.A.B

Chia sẻ với Thanh Niên, PGS.TS.BS Trần Xuân Vĩnh, Chủ tịch Hội đồng hương Huế tại TP.HCM cho biết trước trận lũ lịch sử, từ ngày 29.10 hội đồng hương đã tổ chức kêu gọi mọi người cùng chung tay góp sức hướng về đồng bào miền Trung, đặc biệt là người dân TP.Huế chịu nhiều thiệt hại.

Tại TP.HCM, đơn vị đã tiếp nhận hiện vật tại hai địa chỉ trên đường Nguyễn Cửu Đàm thuộc phường Tân Sơn Nhì và đường Kha Vạn Cân thuộc phường Thủ Đức. Hội đồng hương Huế tại TP.HCM cho biết tính tới tối 1.11, sau 4 ngày kêu gọi ủng hộ, hội đã nhận được hơn 900 triệu đồng tiền mặt cùng hơn 20 tấn nhu yếu phẩm như gạo, mì gói, sữa, quần áo và các loại thực phẩm khô...

Trong đêm 1.11, dưới cơn mưa tầm tã ở TP.HCM, hai chuyến xe tải chở hàng chục tấn hàng xuất phát từ TP.HCM và dự kiến đến Huế sáng mai 3.11. Đại diện Hội đồng hương Huế tại TP.HCM cho biết các thành viên của hội sẽ phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Huế hỗ trợ cho bà con những ngày tới.

Bà con xa quê hướng về miền Trung đang chịu nhiều tổn thất vì trận lũ lịch sử vừa qua

Bà con xa quê hướng về miền Trung đang chịu nhiều tổn thất vì trận lũ lịch sử vừa qua

ẢNH: N.N

2 chuyến xe tải chở hàng chục tấn nhu yếu phẩm và cả những lời nhắn đầy yêu thương đang trên đường đến Huế
Chuyến xe trong đêm mưa từ TP.HCM ra Huế: Xúc động nghĩa tình đồng hương xa quê - Ảnh 4.

2 chuyến xe tải chở hàng chục tấn nhu yếu phẩm và cả những lời nhắn đầy yêu thương đang trên đường đến Huế

ẢNH: N.N

"Từ khi kêu gọi ủng hộ, tôi thực sự rất xúc động trước tình cảm của bà con đồng hương xa quê, của người dân TP.HCM nói riêng và miền Nam nói chung dành cho bà con xứ Huế. Có những tin nhắn ủng hộ 30.000 đồng, 50.000 đồng… của những bạn trẻ khiến tôi ấm lòng. 

Tôi nhớ mãi cuộc gọi điện thoại của một người đồng hương ở TP.HCM, cô khóc khi chứng kiến quê nhà oằn mình trong trận lũ lịch sử, vì sức khỏe không thể về thăm quê được nên thông qua hội muốn gửi gắm chút tình cảm. Bên cạnh nhóm tình nguyện của hội, nhóm 755 Kha Vạn Cân cũng chủ động liên hệ với chúng tôi và hỗ trợ hết lòng trong hành trình lần này", ông Trần Xuân Vĩnh, Chủ tịch Hội đồng hương Huế tại TP.HCM bày tỏ.

'Giải cứu' xe máy ở sân vận động Huế: 'Bà con yên tâm, xe an toàn nhé!'

'Giải cứu' xe máy ở sân vận động Huế: 'Bà con yên tâm, xe an toàn nhé!'

Trong mưa lũ ở Huế, ông Hồng Sơn và các vận động viên ở sân vận động Tự Do cùng nhau 'giải cứu' hàng chục xe máy của người dân, để lại câu nói khiến ai cũng ấm lòng.

Thương về miền Trung, người dân khắp nơi gửi hàng cứu trợ Huế, Đà Nẵng

Trả nghĩa ân tình miền Trung, người Thái Nguyên vượt đường xa cứu trợ Huế giữa lũ dữ

Xem thêm bình luận