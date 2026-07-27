Xúc động dòng nhật ký bố viết cho con

Dòng chữ được viết nắn nót trên trang giấy đã ngả màu gần 25 năm trước. Những ngày gần đây, khi Nguyễn Hoàng Anh (25 tuổi, quê Thanh Hóa) chia sẻ lên mạng xã hội, trang nhật ký của người bố là quân nhân đã nhận được hàng chục ngàn lượt yêu thích.

Nhiều người bình luận giữa thời đại tin nhắn và mạng xã hội, những dòng chữ viết tay vẫn có sức nặng rất riêng. Với Hoàng Anh, đó không chỉ là một cuốn nhật ký, mà còn là cách bố lưu giữ những năm tháng không thể ở bên gia đình.

Những trang viết theo chân người cha

Bố của Hoàng Anh là ông Nguyễn Văn Hưng, hiện công tác tại Tổng cục Tình báo quốc phòng (Tổng cục II), Bộ Quốc phòng. Đặc thù công việc khiến ông thường xuyên xa nhà, có những giai đoạn liên tục đi công tác. Gần 25 năm trước, khi con gái còn nhỏ, ông mua một cuốn sổ để ghi lại những suy nghĩ của mình sau mỗi chuyến đi. "Ngày đó chưa có điện thoại thông minh hay gọi video như bây giờ. Mỗi lần đi công tác xa, tôi chỉ muốn ghi lại vài dòng để sau này các con có thể đọc và hiểu bố đã nghĩ gì trong quãng thời gian ấy", ông Hưng chia sẻ.

Trang nhật ký ông Nguyễn Văn Hưng viết cho con gái ẢNH: NVCC

Mở đầu cuốn sổ, ông Hưng ghi lại những mốc thời gian quan trọng nhất của gia đình như ngày sinh của 2 vợ chồng, ngày họ kết hôn rồi thời khắc con gái đầu lòng chào đời: "21 giờ 7 phút, ngày 9.7.2001 (tức 19.5 năm Tân Tỵ)".

Mỗi lần trở về, ông lại đưa cuốn sổ cho vợ đọc rồi cất đi. Suốt nhiều năm, quyển nhật ký được gìn giữ cẩn thận như một kỷ vật của gia đình.

Món quà được mở ra sau gần 25 năm

Đến khi Hoàng Anh trưởng thành, mẹ trao cuốn sổ cho cô đọc. Lật từng trang giấy đã cũ, cô gái lần đầu đọc những điều bố từng viết trong những chuyến công tác xa nhà. "Những chi tiết như giờ mình chào đời hay cảm xúc của bố trong những ngày đầu làm cha được ghi lại rất cẩn thận. Đọc xong, mình thấy bản thân thực sự là món quà mà bố mẹ luôn trân trọng", Hoàng Anh kể.

Chị Hoàng Anh chụp cùng bố mẹ khi còn nhỏ ẢNH: NVCC

Những ngày gần đây, cô quyết định chụp lại một vài trang nhật ký rồi chia sẻ lên mạng xã hội. Điều khiến cô bất ngờ là rất nhiều người đồng cảm. Có người nhớ đến những lá thư bố từng gửi, có người kể về cuốn sổ tay của mẹ vẫn còn được giữ đến hôm nay.

Cũng có nhiều người nhắn rằng họ muốn về nhà sớm hơn để hỏi cha mẹ thêm về những câu chuyện của gia đình. "Từ những trang nhật ký ấy, mình hiểu thêm về bố mẹ và thấy cần trân trọng hơn những điều tưởng như rất bình thường trong cuộc sống", Hoàng Anh nói. Hiện nay, mỗi dịp sinh nhật hay những ngày đặc biệt, cô vẫn giữ thói quen viết thư hoặc chuẩn bị những món quà nhỏ dành tặng bố mẹ.

Do đặc thù công việc, ông Hưng thường xuyên công tác xa nhà ẢNH: NVCC

Gia đình ông Hưng có 2 con gái. Em gái của Hoàng Anh sinh năm 2015, cách chị tới 14 tuổi. Trong ký ức của Hoàng Anh, tuổi thơ gắn với những lần chờ bố đi công tác về. "Mỗi năm có những giai đoạn bố chỉ về nhà một vài lần. Mỗi lần bố gọi điện về qua điện thoại bàn, hai bố con chỉ kịp hỏi thăm nhau vài phút. Đến ngày biết bố sắp về, mình háo hức đến mức nhiều hôm không ngủ được", cô nhớ lại.

Ông Hưng là con trai trưởng, vì đặc thù công việc thường xuyên công tác xa nhà nên vợ ông thay chồng lo nhiều việc trong gia đình, chăm sóc bố mẹ hai bên. Ông kể mỗi lần vợ đưa các con đến đơn vị thăm, điều đầu tiên ông dặn là phải ngoan ngoãn, nghe lời để mẹ đỡ vất vả.

Với Hoàng Anh, cuốn nhật ký là kỷ vật đặc biệt của gia đình ẢNH: NVCC

"Gia đình luôn là động lực lớn nhất để tôi yên tâm công tác", ông nói. Đến nay, khi các con đang dần trưởng thành, điều ông mong vẫn rất giản dị. "Tôi chỉ mong các con được sống đúng với điều mình lựa chọn. Dù các con làm nghề gì hay đi con đường nào, tôi vẫn luôn ủng hộ, miễn là các con sống tử tế và hạnh phúc".