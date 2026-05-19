Xúc động lễ kết nạp Đoàn tại khu tưởng niệm Bác Hồ ngay ngày sinh nhật Bác

Bá Duy
19/05/2026 18:58 GMT+7

Đúng ngày sinh nhật Bác Hồ, hàng trăm đoàn viên trẻ ở Khánh Hòa được kết nạp Đoàn ngay tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, 'địa chỉ đỏ' do một cựu chiến binh 91 tuổi dày công gây dựng suốt gần 30 năm.

Ngày 19.5, khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phường Nam Nha Trang (Khánh Hòa) trang nghiêm đón nhiều đoàn học sinh trong trang phục chỉnh tề đến tham dự lễ kết nạp Đoàn, đúng dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Bác Hồ (19.5.1890 - 19.5.2026).

Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình do cựu chiến binh Bùi Xuân Phước, 91 tuổi, nguyên Giám đốc Bảo tàng tỉnh Phú Yên cũ, dày công xây dựng suốt gần 30 năm trên thửa đất 2.200 m2 của gia đình.

Xúc động lễ kết nạp Đoàn tại khu tưởng niệm Bác Hồ ngay ngày sinh nhật Bác- Ảnh 1.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Hiền (phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa) tìm hiểu về cuộc đời Bác Hồ tại khu tưởng niệm

ẢNH: BÁ DUY

Ông Phước chia sẻ khi cầm quyết định nghỉ hưu năm 1995, ông tự nhủ: "Mình có chuyên môn bảo tàng, mình có mảnh đất này, tại sao không biến nó thành một cuốn sử sống về Bác để lại cho mai sau?". Tháng 10.1997, ông khởi công xây dựng công trình tâm huyết này.

Hiện khu tưởng niệm lưu giữ hơn 150 hiện vật và tư liệu về cuộc đời Bác, sắp xếp theo từng giai đoạn lịch sử, gồm bản sao micro Bác Hồ dùng khi đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2.9.1945; mô hình tàu Amiral Latouche Tréville đưa người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc ngày 5.6.1911; tượng chân dung Bác bằng đồng nặng gần 100 kg do Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng năm 2016.

Xúc động lễ kết nạp Đoàn tại khu tưởng niệm Bác Hồ ngay ngày sinh nhật Bác- Ảnh 2.

Các em học sinh chia sẻ rất hạnh phúc vì được kết nạp Đoàn trong ngày đặc biệt, ngày sinh nhật của Bác Hồ

ẢNH: BÁ DUY

Được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức công nhận là "Địa chỉ đỏ", từ năm 2016 đến nay nơi đây đã đón hàng trăm nghìn lượt người đến sinh hoạt chính trị, kết nạp Đảng, kết nạp Đoàn và tham quan truyền thống.

Có mặt tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh chiều 19.5, Ngụy Như Minh Đức, Bí thư Chi đoàn Trường THCS Nguyễn Hiền, phường Nam Nha Trang, cho biết 43 học sinh tiêu biểu nhất đã được chọn lọc kỹ lưỡng để tham dự buổi lễ kết nạp Đoàn đặc biệt hôm nay.

Xúc động lễ kết nạp Đoàn tại khu tưởng niệm Bác Hồ ngay ngày sinh nhật Bác- Ảnh 3.

Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phường Nam Nha Trang (Khánh Hòa)

ẢNH: BÁ DUY

Thay vì tổ chức tại trường như thường lệ, chi đoàn muốn đưa các em về với "địa chỉ đỏ" để lễ kết nạp diễn ra đúng ngày sinh nhật Bác. "Chúng tôi muốn các em nhìn vào tấm gương của Bác để thấy được khát vọng của tuổi trẻ, từ đó nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, không bao giờ lùi bước trước thử thách", anh Đức nhấn mạnh.

Phạm Hiền Duyên Lâm, học sinh lớp 9/1 Trường THCS Nguyễn Hiền, xúc động chia sẻ: "Được cài huy hiệu Đoàn tại không gian thiêng liêng này, đúng ngày sinh nhật Bác, là niềm vinh dự em sẽ không bao giờ quên".

Xúc động lễ kết nạp Đoàn tại khu tưởng niệm Bác Hồ ngay ngày sinh nhật Bác- Ảnh 4.

Sáng 19.5, nhiều đoàn thể, sở, ban, ngành, người dân Khánh Hòa đã đến thành kính dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu tưởng niệm

ẢNH: BÁ DUY

Sáng 19.5, tại khu tưởng niệm, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nam Nha Trang tổ chức lễ kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Khắc Hà, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cùng đại diện các sở, ban, ngành đến dự. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

TP.HCM: Rộn ràng các hoạt động mừng sinh nhật Bác

Hướng đến kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2026) và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911 – 5.6.2026), TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi và ý nghĩa.

