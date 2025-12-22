Xúc động nghe chuyện chiến sĩ Trường Sa ở sân trường

Sáng nay (22.12), chương trình chuyên đề "Em yêu biển đảo quê hương" kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2025); 36 năm ngày Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2025) diễn ra đầy xúc động tại Trường tiểu học Trần Khánh Dư, phường Tân Định, TP.HCM.



Chương trình có sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Phó trưởng phòng Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; trung tá Bao Minh Tiến, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng TP.HCM; nhạc sĩ Lê Anh Tú, Ủy viên ban chấp hành, Phó chánh văn phòng hội âm nhạc TP.HCM, ca sĩ Quốc Đại và nhiều khách mời.

Các em học sinh và các đại biểu khách mời hát 'Như có Bác trong ngày đại thắng'





Thương lắm chiến sĩ Trường Sa

Trong phần giao lưu cùng các em học sinh, bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm, người đã từng tham gia nhiều đoàn công tác của TP.HCM đến với quần đảo Trường Sa, Vùng 4 Hải quân, biển đảo Tây Nam của Tổ quốc, chia sẻ về những kỷ niệm không thể quên của bà khi được đến với Trường Sa và những vùng biển đảo quê hương.

"Các con ơi, ngôi trường của mình đang nằm trên con đường mang tên Hoàng Sa, đường bên kia là con đường mang tên Trường Sa", bà Ngọc Diễm rưng rưng nói, khi đứng trên sân khấu Trường tiểu học Trần Khánh Dư, TP.HCM.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm, trung tá Bao Minh Tiến và ca sĩ Quốc Đại cùng giao lưu với các em học sinh ẢNH: THÚY HẰNG

Bà Diễm chia sẻ, những người đã được đặt chân tới quần đảo Trường Sa thì vinh dự lắm. Để tới được đảo Trường Sa, phải vượt qua bao sóng gió, nơi đó có những chiến sĩ bộ đội biên phòng, không quân, hải quân... canh giữ biển đảo quê hương.

"Nếu ba của mình phải đi công tác một tuần, vắng nhà một tuần, mình đã buồn đúng không nào. Còn các chú bộ đội ở Trường Sa, các chú phải ở đó công tác rất lâu mới được về nhà, có thể là 1 năm, 2 năm, các chú mới được thay phiên nhau về nhà một lần... Các chú bộ đội công tác vất vả, nếu chúng ta ở đất liền việc đi lại, mua gì cũng dễ dàng còn ở ngoài biển đảo mọi thứ sẽ khó khăn hơn. Đặc biệt, họ rất nhớ người thân ở nhà", bà Diễm kể.

Các em học sinh và các vị đại biểu cùng hát vang ca khúc 'Khúc quân ca Trường Sa'

Bà Diễm kể lại những kỷ niệm thân thương ở Trường Sa. Đặc biệt một hình ảnh bà nhớ mãi. Ngoài đó khó khăn, các chú bộ đội phải tăng gia sản xuất, trồng thêm rau xanh để bổ sung thực phẩm. Nhưng ngoài đảo xa gió táp rất mạnh, trồng cây rất khó. Các chú bộ đội tiết kiệm từng chút nước ngọt, chăm chút rất kỹ từng cây ớt, cây đu đủ..., phải để cây nép kỹ trong cánh cửa và nâng niu từng chiếc lá, từng cái trái nhỏ xíu.

"Nhưng dù khó khăn đến đâu, các chú luôn vững vàng, với một ý chí sắt đá là bảo vệ biển đảo Tổ quốc, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Cho chúng ta bình yên. Cho các con được đến trường, đi học, vui chơi. Đó là niềm hạnh phúc vô bờ của chúng ta ở nơi đây", bà Diễm xúc động nói.

Các cô chú đến từ CLB Văn nghệ cựu chiến binh Đa Kao mang tới 3 tiết mục: 'Tiến bước dưới quân kỳ' (sáng tác Doãn Nho); 'Hành khúc ngày và đêm' (Sáng tác: Phan Huỳnh Điểu); 'Chúng tôi là người lính Bác Hồ' (sáng tác Hoàng Mạnh Toàn) ẢNH: THÚY HẰNG

Bài học ý nghĩa về tình yêu Tổ quốc

Tại phần giao lưu với các em nhỏ, trung tá Bao Minh Tiến chia sẻ về nhiệm vụ của các chiến sĩ bộ đội biên phòng. Bộ đội biên phòng - lực lượng vũ trang nhân dân của Đảng, Nhà nước, là một phần của Quân đội nhân dân Việt Nam, làm nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh, trật tự biên giới quốc gia trên đất liền, các hải đảo, vùng biển và tại các cửa khẩu.

Ngoài các nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát ngày đêm trên các trục tuyến biên giới, tuần tra trên sông, trên biển, chiến sĩ bộ đội biên phòng còn tham gia làm công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tham gia công tác dân vận. Đặc biệt lực lượng còn tham gia phòng chống tội phạm ma túy và tội phạm khác, bảo vệ vững chãi biên giới biển, biên giới đất liền.

Cô Lê Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Khánh Dư (thứ 2 từ trái qua) tặng hoa, cảm ơn các vị đại biểu, khách mời tới dự chương trình ẢNH: THÚY HẰNG

Các em học sinh, các thầy cô giáo cùng chụp hình lưu niệm với các đại biểu sau chuyên đề ẢNH: THÚY HẰNG

Cô chú ca sĩ khách mời hát 'Hành khúc ngày và đêm'

Ca sĩ Quốc Đại, người từng tham gia nhiều chuyến công tác phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại quần đảo Trường Sa, biển đảo Tây Nam của Tổ quốc, chia sẻ với các em cảm xúc của mình khi được hát trên biển đảo quê hương. Bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm và ca sĩ Quốc Đại nhắn nhủ, mỗi em học sinh đều có thể bày tỏ, thể hiện được tình yêu quê hương, đất nước bằng chính nỗ lực học tập, rèn luyện thể chất của mình để có sức khỏe dẻo dai, trí tuệ vững vàng, để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Cuối tuần qua, Trường mầm non 19/5, phường Tân Thuận, TP.HCM cũng tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, nhằm nuôi dưỡng, giáo dục tinh thần yêu nước cho các trẻ từ những năm tháng đầu đời.

Cô Vương Thanh Phương Thủy, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết trong chương trình giao lưu "Chú bộ đội và bé", nhà trường đón các chú bộ đội đến từ Trạm biên phòng cửa khẩu cảng Bến Nghé đến thăm và giao lưu, biểu diễn võ thuật, cùng tham gia hoạt động trải nghiệm "Chiến sĩ tí hon". Các trẻ được hóa thân vào những người lính, qua các nhiệm vụ mô phỏng vận chuyển lương thực, cắm cờ chiến thắng, bữa cơm hành quân, khu gấp nội vụ… Mỗi trẻ tham gia được nhận những tấm huy chương "Chiến sĩ quả cảm".

Chương trình giao lưu ý nghĩa 'Chú bộ đội và bé' tại Trường mầm non 19/5, phường Tân Thuận, TP.HCM ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Các chú bộ đội cùng các trẻ mầm non, cô giáo Trường mầm non 19/5, phường Tân Thuận ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Các hoạt động chuyên đề về biển đảo quê hương, kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày Quốc phòng toàn dân của các trường học tại TP.HCM nhằm đẩy mạnh và thực hiện Nghị quyết số 71 - NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó có việc mời các chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, vận động viên tham gia giảng dạy, sinh hoạt chuyên đề trong trường học.

Đồng thời, các chương trình cũng hưởng ứng Công văn 5215 của Bộ GD-ĐT, ban hành ngày 16.9.2025, hướng dẫn việc mời nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia các hoạt động giáo dục trong các trường phổ thông nhằm làm phong phú thêm hoạt động dạy học, góp phần nâng cao phẩm chất, năng lực học sinh và thúc đẩy giáo dục toàn diện.