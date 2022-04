Xung quanh MV của Sơn Tùng M-TP: Nghệ sĩ cần có trách nhiệm với cộng đồng

Không đồng tình

Trong MV There's No One At All, có cảnh nhân vật vì phải chịu đựng những ngột ngạt, áp lực trong cuộc sống đã chọn cách gieo mình từ trên cao để kết thúc mọi thứ... Chính phân cảnh gây sốc này đã khiến người xem phẫn nộ. Người xem cho rằng cái kết của MV quá tiêu cực, vô tình cổ súy cho vấn đề tự tử ở người trẻ.

Một nữ ca sĩ có tiếng trong showbiz Việt, cho biết mỗi khi ra MV, ca sĩ và ekip thường mất thời gian khá lâu, có khi cả năm hoặc dài hơn để chuẩn bị. Nên vô tình cái kết trong MV của Sơn Tùng M-TP trùng hợp với vấn đề nổi cộm và đau lòng thời gian qua là học sinh, sinh viên có hành vi tiêu cực khi bị trầm cảm, bế tắc trong cuộc sống.

"Tuy nhiên, tôi không đồng tình với cái kết trong MV. Nếu là tôi, tôi sẽ 'coi ngó' những vấn đề thời sự trong cuộc sống. Sau đó bàn bạc lại với đạo diễn, ekip... để chỉnh sửa lại nội dung MV, gỡ bỏ phân cảnh không phù hợp, thay đổi để hướng đến những giá trị chân, thiện, mỹ, những điều tích cực. Còn như cái kết trong MV There's No One At All quả thật tiềm ẩn nhiều rủi ro", nữ ca sĩ này nói.

Ông Nguyễn Truyền, Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi (Gia Lai), cho biết phân cảnh cuối MV có thể sẽ để lại ẩn họa khôn lường, gây tác động tiêu cực đến giới trẻ. Bởi người trẻ, ở lứa tuổi học sinh chưa được phát triển hoàn thiện nhân cách, nhận thức. Khi xem MV của thần tượng, có thể bị ảnh hưởng trong suy nghĩ và có những hành vi gây nguy hiểm cho bản thân.

Có thể kích hoạt hành vi tiêu cực

Trao đổi với Thanh Niên về vấn đề này, tiến sĩ xã hội học, thạc sĩ tâm lý trị liệu Phạm Thị Thúy, giảng viên Học viện Hành chính quốc gia phân viện TP.HCM, cho biết: "Tôi đã xem MV và lo lắng. Tôi lo những cảnh nhạy cảm, như cảnh nhảy lầu cuối cùng có thể tác động xấu đến những người đang bị trầm cảm, đang có dự định tự tử, đã từng thử tự tử hoặc đang có suy nghĩ tiêu cực... thì MV này có thể kích hoạt hành vi muốn tự tử của họ. Phân cảnh cuối trong MV này có tính chất bi quan, làm cho người ta bi quan, chán nản và tìm con đường giải thoát bằng con đường tiêu cực là chấm hết cuộc sống. Nên tôi có bức xúc, có lo lắng, và tôi nghĩ cần nghiêm túc nhìn nhận lại hiện tượng này để có những giải pháp sau MV này".

Cùng quan điểm, thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Đào Lưu, Giảng viên Khoa Xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Văn Lang (TP.HCM), cho biết: "Hình ảnh tiêu cực lan truyền trên không gian mạng xuất hiện từ sản phẩm của một người có tầm ảnh hưởng và có nhiều người hâm mộ (nhiều nhất là các bạn trẻ) là đáng báo động và lên án".

Theo bà Lưu, người nổi tiếng có ảnh hưởng nhất định đến nhận thức, hành vi và cảm xúc của nhiều người, nhiều nhất là những người hâm mộ họ. Với những tình tiết và cái kết gây sốc như trong MV của Sơn Tùng M-TP chắc chắn sẽ có những ảnh hưởng không tốt với người xem.

"Hệ lụy có thể kể đến như nó sẽ làm cho không ít bạn trẻ nhận thức rằng tự tử là phương cách tốt nhất để giải quyết vấn đề và khi gặp khó khăn nào đó ngay lập tức học lựa chọn cách thức kết thúc cuộc đời thế này thì thật nguy hiểm. Đặc biệt, trong thời gian vừa qua, vấn đề tự tử đang là vấn đề báo động và nhạy cảm. "Những chi tiết vô tình xuất hiện trong MV của người nổi tiếng có thể trở thành một chất xúc tác mạnh mẽ khiến nhiều người bế tắc học theo", bà Lưu phân tích.





Nghệ sĩ phải có trách nhiệm với cộng đồng, với sản phẩm của mình

Bà Thúy kể thêm hiện tại theo bà biết có rất nhiều cha mẹ xem đã lo lắng, bất an và phản ứng vì lo sợ rằng con họ xem được sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực. Bà Thúy nói: "Có người sẽ phản biện lại là nam ca sĩ đang nói lên thực trạng người trẻ cô đơn, bế tắc để cảnh báo phụ huynh. Nhưng đó không phải là cảnh báo tích cực. Nghệ thuật phải vị nhân sinh, phải vì con người. Nghệ sĩ có quyền phản ánh thực trạng tiêu cực là cha mẹ đang bỏ rơi con cái, con cái đang chơ vơ lạc lõng. Nhưng trong nghệ thuật phải hướng người ta đến con đường sáng, những điều lạc quan, cách để vượt qua khó khăn. Chứ không phải cứ thấy khó khăn là tự hủy hoại bản thân. Đó là điều không được phép. Thế nên hệ lụy từ phân cảnh gây sốc cuối MV ảnh hưởng đến cả giới trẻ lẫn phụ huynh. Tôi cho rằng sẽ có những người hâm mộ ủng hộ thần tượng, nhưng cũng sẽ có nhiều người báo cáo sai phạm trên YouTube".

Vị này cũng cho biết: "Mỗi sản phẩm nghệ thuật có giá trị ảnh hưởng đến tâm sinh lý tinh thần của hàng triệu con người. Nên nghệ sĩ cần có trách nhiệm với cộng đồng, có trách nhiệm với sản phẩm của mình. Làm nghệ thuật phải vì con người, phải nâng đỡ tinh thần con người, phải giúp mọi người vượt qua khó khăn thử thách để vươn lên trong cuộc sống. Chứ không phải nghệ sĩ là cho phép bản thân có quyền đưa ra bất kỳ giải pháp nào của cá nhân mà ảnh hưởng xấu đến cộng đồng là không được phép. Đã làm thành sản phẩm nghệ thuật là phải có trách nhiệm với cộng đồng chứ không thể nào bảo là quyền sáng tạo được".

Cũng theo bà Thúy, trên YouTube có chức năng báo cáo. Nên mỗi người dùng không phải đợi YouTube kiểm duyệt, mà chính mỗi người phải lên tiếng nếu phát hiện những video vi phạm nguyên tắc cộng đồng, có những cảnh nhạy cảm.

Cần đề nghị YouTube xóa bỏ MV này

Còn bà Lưu cho rằng người nổi tiếng có những ảnh hưởng nhất định đến công chúng, xã hội, chính vì thế mỗi sản phẩm, phát ngôn hay hành vi của họ cần phải chỉnh chu và nghiêm túc. Đặc biệt là những ca sĩ, nghệ sĩ có lượng người hâm mộ trẻ nhiều thì lại càng cần thiết hơn vì các bạn trẻ đang trong giai đoạn định hình và phát triển nhân cách nếu bị tác động xấu từ những yếu tố bên ngoài như hành vi kiểu mẫu tiêu cực, suy nghĩ bi quan… rất dễ tạo ra một nhóm người yếu đuối và không có đủ “sức đề kháng tinh thần” để vượt qua những khó khăn của cuộc sống sau này. Vì thế, nghệ sĩ phải cẩn trọng hơn khi cho ra những sản phẩm, vì đôi lúc những hình ảnh, thông điệp chưa chuẩn sẽ làm tổn thương và khiến người khác có những nhận thức tiêu cực, lệch lạc dẫn đến hành vi tiêu cực.

Bà Lưu cũng kỳ vọng các cơ quan chức năng đề nghị YouTube xóa bỏ MV hoặc yêu cầu ca sĩ Sơn Tùng M-TP thay mới một cái kết khác tích cực hơn. Vì đó là một phương án rất thiết thực và hiệu quả trong trường hợp này.

"Có nhiều cách để một sản phẩm truyền thông có thể chạm đến tim của người xem mà không nhất thiết phải sử dụng những hình ảnh hoặc hiện tượng tiêu cực như thế này", bà Lưu nói.

Ở diễn biến liên quan, khi trao đổi với Thanh Niên về việc MV There's No One At All của Sơn Tùng M-TP có phân cảnh gây sốc, NSƯT Trần Ly Ly, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cho biết Cục đã vào cuộc và đang làm công văn gửi tới các cơ quan liên quan để phối hợp tìm hướng giải quyết vụ việc.