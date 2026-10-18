Yến sào Khánh Hòa đầu tư gần 10 tỉ đồng cho trung tâm kiểm nghiệm

Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm nghiệm Yến sào Khánh Hòa được đầu tư gần 10 tỉ đồng, phát triển trên nền tảng Trung tâm Nghiên cứu khoa học được xây dựng từ năm 2012. Công trình hướng đến nâng cao năng lực nghiên cứu, phân tích, kiểm nghiệm và kiểm soát chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp.

Lễ khánh thành Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm nghiệm Yến sào Khánh Hòa ẢNH: KỲ NAM

Trước đó, Trung tâm Nghiên cứu khoa học đã triển khai nhiều hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ vào bảo tồn, phát triển quần thể chim yến, nghiên cứu sản phẩm mới và phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Trung tâm mới được bố trí hai khu vực hóa lý và vi sinh, cùng hệ thống thiết bị phục vụ phân tích nguyên liệu, đánh giá sản phẩm và nghiên cứu. Việc đầu tư cơ sở này nhằm tăng cường năng lực kiểm soát chất lượng trên cơ sở khoa học, góp phần bảo đảm chất lượng sản phẩm trước khi đến tay người tiêu dùng.

Lễ ký kết hợp tác kiểm nghiệm sản phẩm yến sào Khánh Hòa ẢNH: KỲ NAM

Cùng ngày, Công ty Yến sào Khánh Hòa giới thiệu các sản phẩm mới và mẫu mã phục vụ thị trường xuân 2027. Trong đó, dòng sản phẩm chăm sóc da có thêm Mặt nạ Yến sào Sanest dưỡng ẩm, bên cạnh hai sản phẩm đã ra mắt trước đó là Mặt nạ Yến sào Sanest Hydrogel và Mặt nạ Yến sào Sanest dưỡng trắng da.

Ở nhóm sản phẩm yến sào, doanh nghiệp giới thiệu loại yến sào đảo thiên nhiên tinh chế trọng lượng 30 g. Dịp Tết Đinh Mùi 2027, công ty cũng ra mắt bộ sản phẩm quà tặng với mẫu mã mới.

Bộ sản phẩm Yến sào Khánh Hòa Xuân Đinh Mùi 2027

ẢNH: KỲ NAM

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa, cho biết trước những biến động của thị trường và sự đa dạng trong thị hiếu người tiêu dùng, doanh nghiệp xác định phát triển bền vững dựa trên chất lượng, lấy khách hàng làm trung tâm và đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng.

Theo bà Vân, việc ra mắt các dòng sản phẩm mới thể hiện cam kết về chất lượng, dịch vụ, đồng thời là bước đi nhằm chủ động nghiên cứu, đón đầu xu hướng tiêu dùng hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định uy tín thương hiệu tại thị trường trong nước, quốc tế.