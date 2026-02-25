Yêu cầu báo cáo về 'mộc bản - dấu trấn trạch' phủ Tiên Hương

Văn bản số 458 cho biết Sở VH-TT tỉnh Ninh Bình nhận được thông tin trên mạng xã hội phản ánh việc phủ Tiên Hương thuộc di tích quốc gia Phủ Dầy (xã Vụ Bản) tiếp nhận và đưa vào sử dụng hiện vật được gọi là "mộc bản - dấu trấn trạch". Quần thể di tích Phủ Dầy trước đó đã được Bộ Văn hóa xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia hồi năm 1975.

Hội Phủ Dầy những năm 1920 ẢNH: TƯ LIỆU

Cũng theo văn bản, việc phục chế, làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, bổ sung, tiếp nhận hiện vật mới vào di tích phải tuân thủ các quy định hiện hành về di sản văn hóa, có ý kiến nhất trí bằng văn bản của cơ quan chức năng có thẩm quyền trước khi triển khai thực hiện.

Để thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, Sở VH-TT đề nghị UBND xã Vụ Bản chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng, Ban quản lý di tích Phủ Dầy khẩn trương tiến hành rà soát, kiểm tra, xác minh thông tin trên.