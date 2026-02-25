Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Yêu cầu báo cáo về 'mộc bản - dấu trấn trạch' phủ Tiên Hương

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
25/02/2026 06:46 GMT+7

Sở VH-TT tỉnh Ninh Bình đề nghị UBND xã Vụ Bản chỉ đạo thực hiện xác minh, xử lý thông tin đưa hiện vật mới vào di tích phủ Tiên Hương và gửi kết quả về sở trước ngày 6.3. Đây là nội dung văn bản số 458 ngày 24.2 của sở này về việc xác minh, xử lý thông tin đưa hiện vật mới vào di tích phủ Tiên Hương.

Văn bản số 458 cho biết Sở VH-TT tỉnh Ninh Bình nhận được thông tin trên mạng xã hội phản ánh việc phủ Tiên Hương thuộc di tích quốc gia Phủ Dầy (xã Vụ Bản) tiếp nhận và đưa vào sử dụng hiện vật được gọi là "mộc bản - dấu trấn trạch". Quần thể di tích Phủ Dầy trước đó đã được Bộ Văn hóa xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia hồi năm 1975.

Yêu cầu báo cáo về 'mộc bản - dấu trấn trạch' phủ Tiên Hương- Ảnh 1.

Hội Phủ Dầy những năm 1920

ẢNH: TƯ LIỆU

Cũng theo văn bản, việc phục chế, làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, bổ sung, tiếp nhận hiện vật mới vào di tích phải tuân thủ các quy định hiện hành về di sản văn hóa, có ý kiến nhất trí bằng văn bản của cơ quan chức năng có thẩm quyền trước khi triển khai thực hiện.

Để thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, Sở VH-TT đề nghị UBND xã Vụ Bản chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng, Ban quản lý di tích Phủ Dầy khẩn trương tiến hành rà soát, kiểm tra, xác minh thông tin trên.

Tin liên quan

Bí ẩn bàn chân tiên tại di tích cách mạng

Bí ẩn bàn chân tiên tại di tích cách mạng

Chùa Chân Tiên ở Hà Tĩnh không chỉ là một danh lam thắng cảnh đầy màu sắc huyền thoại, mà còn là di tích cách mạng quan trọng, nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử trong công cuộc chống giặc ngoại xâm.

Đề nghị công nhận Khu di tích Óc Eo - Ba Thê là di sản thế giới

Mức giá mới của vé tham quan các di tích, bảo tàng ở Đà Nẵng

Khám phá thêm chủ đề

di tích phủ Tiên Hương di vật cổ vật bảo vật quốc gia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận