Yêu cầu các địa phương kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Bộ đã ban hành Kế hoạch về kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026.

Bộ yêu cầu các địa phương chỉ đạo sở khoa học và công nghệ chủ trì, phối hợp với sở công thương và các cơ quan chức năng có liên quan rà soát, xây dựng phương án triển khai kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao; làm đầu mối chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, cung cấp thông tin và phối hợp với Ủy ban Tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia, đoàn kiểm tra của Bộ Khoa học và Công nghệ khi có yêu cầu.

Cùng với đó, phải cập nhật danh sách các tổ chức, cá nhân trong chuỗi cung ứng xăng dầu trên địa bàn có hoạt động liên quan đến xăng sinh học E10, gồm cơ sở sản xuất, pha chế; kho, tổng kho, kho trung chuyển; thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ và cửa hàng bán lẻ xăng dầu có kinh doanh xăng sinh học E10. Đặc biệt, lưu ý các cơ sở có nguy cơ cao về chất lượng, đo lường hoặc có phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng.

Việc kiểm tra, giám sát về chất lượng xăng E10 tại các địa phương cũng được Bộ yêu cầu tránh chồng chéo, trùng lặp với hoạt động thanh tra, kiểm tra khác ẢNH: BCT

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đối với xăng sinh học E10 trên địa bàn. Tập trung vào hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố hợp quy hoặc chứng nhận hợp quy; nguồn gốc hàng hóa; điều kiện bảo đảm chất lượng trong sản xuất, pha chế, bảo quản, phân phối, lưu thông; việc lấy mẫu, thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp; việc chấp hành quy định về đo lường trong kinh doanh xăng dầu; tình trạng kiểm định, sử dụng phương tiện đo, cột đo xăng dầu, bình chuẩn, hệ thống đo và các yêu cầu pháp luật liên quan trong kinh doanh xăng dầu.

Việc kiểm tra, giám sát về chất lượng xăng E10 tại các địa phương cũng được Bộ yêu cầu tránh chồng chéo, trùng lặp với hoạt động thanh tra, kiểm tra khác. Đặc biệt, không gây cản trở, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của tổ chức, cá nhân được kiểm tra. Xử lý hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng đối với xăng sinh học E10. Việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, biện pháp khắc phục hậu quả, kiến nghị xử lý sau kiểm tra... cũng được theo dõi, đôn đốc.

Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng yêu cầu các địa phương chủ động thông tin, tuyên truyền để doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và người tiêu dùng hiểu đúng về mục đích, yêu cầu của hoạt động kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát chất lượng xăng E10, nếu gặp vướng mắc, vụ việc phức tạp, nghiêm trọng, vượt thẩm quyền hoặc nội dung cần điều chỉnh, bổ sung, địa phương có thể thông tin về Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, hướng dẫn, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo.