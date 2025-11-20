Yêu cầu các địa phương ngăn chặn bán suất ngoại giao nhà ở xã hội

Theo đó, trong văn bản gửi các địa phương trên cả nước, Bộ Xây dựng cho biết, vừa qua tại một số dự án nhà ở xã hội đã xuất hiện tình trạng tụ tập đông người, chen lấn, xếp hàng xuyên đêm, tự lập danh sách số thứ tự, giữ suất.

Không chỉ vậy còn phát sinh môi giới trái phép, cò hồ sơ, thu tiền giữ chỗ ngoài quy định, tiềm ẩn nguy cơ tranh chấp, mất an ninh trật tự và làm giảm hiệu quả chính sách nhà ở xã hội.

Nếu không chấn chỉnh kịp thời sẽ tạo môi trường thuận lợi để các nhóm cò mồi nhận tiền lo hồ sơ, rao bán suất ngoại giao trái quy định, làm méo mó chính sách, ảnh hưởng lòng tin của người dân và gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước tại địa phương.

Chính vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị các tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng công khai thông tin đối với tất cả dự án nhà ở xã hội đang triển khai tối thiểu 30 ngày trước khi nhận hồ sơ. Nội dung công khai gồm: Quy mô dự án, số lượng căn hộ, giá bán, giá thuê mua, thời gian phát hồ sơ, địa điểm và thời gian nhận hồ sơ.

Người dân trắng đêm xếp hàng mua nhà ở xã hội tại dự CT3 - Kim Chung (Hà Nội) ẢNH: PHƯƠNG THẢO

Việc công khai phải thực hiện đồng thời trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, UBND cấp xã nơi có dự án và ít nhất một lần trên báo là cơ quan ngôn luận của chính quyền địa phương.

Các địa phương cần hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ chứng minh đối tượng, điều kiện đầy đủ để tránh phải đi lại nhiều lần. Đơn vị có người đăng ký mua nhà phải xác nhận về điều kiện thu nhập, điều kiện nhà ở theo biểu mẫu Thông tư 32/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

UBND cấp xã nơi có dự án phải phối hợp với Công an địa phương và chủ đầu tư xây dựng phương án phân luồng giao thông, điều tiết người đến nộp hồ sơ, tránh tình trạng chen lấn, tập trung đông người.

Danh sách người được mua, thuê mua cũng được Bộ Xây dựng yêu cầu công khai sau khi ký hợp đồng và cập nhật lên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng để phục vụ hậu kiểm, tránh trùng lặp đối tượng.

Đồng thời kiểm tra, xử lý các hành vi môi giới trái phép, thu tiền đặt chỗ, thu phí bảo đảm hồ sơ trúng, rao bán suất ngoại giao trái quy định. Các tổ chức, cá nhân vi phạm phải bị công bố công khai để cảnh báo người dân.

Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến nhà ở xã hội nếu có ẢNH: PHƯƠNG THẢO

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng nhà ở xã hội; xử lý nghiêm, thu hồi căn hộ đối với trường hợp kê khai gian dối, chuyển nhượng trái quy định hoặc không đúng đối tượng.

Đối với chủ đầu tư, các tỉnh phải chỉ đạo thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục mua bán nhà ở xã hội theo quy định. Các thông tin dự án phải được công bố công khai trên trang thông tin của doanh nghiệp và gửi về Sở Xây dựng, UBND cấp xã để đăng tải trên các kênh thông tin chính thống của địa phương.

Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, chủ đầu tư phải bố trí nhiều điểm tiếp nhận, phân chia theo khung giờ hoặc khu vực dân cư, có biển hướng dẫn và lực lượng hỗ trợ điều tiết. Nếu số lượng người nộp hồ sơ vượt khả năng tiếp nhận phải có phương án dự phòng hoặc kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ và thông báo công khai.

Bộ Xây dựng khuyến khích áp dụng công nghệ số như tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, xếp hàng điện tử, phát hồ sơ online để giảm tải lượng người đến trực tiếp.

Với người mua nhà, Bộ Xây dựng khuyến cáo cần tìm hiểu thông tin về nhà ở xã hội qua các kênh chính thống như trang điện tử của Sở Xây dựng, UBND cấp xã hoặc chủ đầu tư. Chỉ làm việc trực tiếp với chủ đầu tư, không mua bán qua cò mồi hay tin vào suất ngoại giao, suất nội bộ.

Người đăng ký phải kê khai trung thực, chỉ nộp hồ sơ tại một dự án và không nhờ người khác đứng tên hộ hồ sơ.