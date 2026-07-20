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Giáo dục

Yêu cầu đại diện phụ huynh đóng tiền mua cơm, Hội trưởng trường tiểu học từ chức

Đỗ Trường
Đỗ Trường
Hội trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2025-2026 Trường tiểu học Phú Lợi (TP.HCM) đã từ chức trước sự phản ứng gay gắt của đại diện nhiều phụ huynh trong trường.

Ngày 20.7, lãnh đạo UBND phường Phú Lợi (TP.HCM) cho biết đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp với Ban giám hiệu Trường tiểu học Phú Lợi xác minh làm rõ những thông tin phản ánh của phụ huynh trên mạng xã hội liên quan đến Hội trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh (Hội phụ huynh học sinh) năm học 2025-2026.

Trước đó, nhiều phụ huynh Trường tiểu học Phú Lợi bức xúc trước việc Hội trưởng Hội phụ huynh học sinh của trường chia số tiền 2.650.000 đồng tiền mua cơm cho lực lượng làm công tác dân vận, dọn dẹp vệ sinh tại trụ sở mới được tiếp nhận (Trụ sở Cục Thống kê Bình Dương cũ được UBND TP.HCM giao mở rộng Trường tiểu học Phú Lợi).

Yêu cầu đại diện phụ huynh đóng tiền mua cơm, Hội trưởng trường tiểu học từ chức - Ảnh 1.

Từ trụ sở Cục Thống kê Bình Dương cũ bỏ hoang, nay trở thành trường học khang trang

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Sau khi mua cơm, Hội trưởng Hội phụ huynh học sinh năm học 2025-2026 nhắn số tiền đã mua lên nhóm của đại diện phụ huynh (nhóm 10 người) đề nghị mỗi người đóng 265.000 đồng để chi trả tiền mua cơm cho lực lượng làm công tác dân vận. Điều này khiến nhiều phụ huynh bức xúc đăng lên mạng xã hội với những lời lẽ nặng nề.

Trả lời  PV Thanh Niên, lãnh đạo Trường tiểu học Phú Lợi cho biết nhà trường hoàn toàn không đồng ý việc Hội trưởng Hội phụ huynh học sinh năm học 2025-2026 tự ý chia tiền cho phụ huynh đóng góp.

"Chúng tôi đã yêu cầu hoàn trả số tiền phụ huynh đã đóng góp và trước đó chúng tôi đã chi số tiền này để mua cơm cho lực lượng làm công tác dân vận", lãnh đạo Trường tiểu học Phú Lợi nói.

Cũng theo lãnh đạo Trường tiểu học Phú Lợi, ngày 19.7, nhà trường đã tổ chức họp Hội phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm. Tại cuộc họp này, nhiều phụ huynh tiếp tục nêu ý kiến về việc Hội trưởng Hội phụ huynh học sinh năm học 2025-2026 nhiều lần yêu cầu phụ huynh đóng góp tiền mà không được thông báo, hay bàn bạc trước với các thành viên trong hội. 

Cũng theo lãnh đạo Trường tiểu học Phú Lợi, Hội trưởng Hội phụ huynh học sinh cũng đã có tường trình, nhận thiếu sót và giải thích do thời gian đi mua cơm gấp gáp nên không trao đổi được hết với các thành viên... Sau đó, Hội trưởng Hội phụ huynh học sinh xin từ chức.

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