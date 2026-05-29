YouTube thay thế top thịnh hành: Cuộc chơi mới của nhạc Việt?

Ngày 28.5, YouTube công bố hàng loạt sáng kiến chiến lược tại Việt Nam, bao gồm việc ra mắt hệ thống YouTube Charts, triển khai chương trình hỗ trợ nghệ sĩ độc lập toàn cầu Foundry rising và đưa Đêm nhạc YouTube (YouTube music night) trở lại TP.HCM. Theo YouTube, đây là bước đi nhằm xây dựng một hệ sinh thái âm nhạc minh bạch hơn, đồng thời hỗ trợ các nghệ sĩ Việt Nam phát triển bền vững trên nền tảng số.

Khác với tab Trending vốn thường hiển thị các video viral tổng hợp, YouTube Charts tập trung vào dữ liệu âm nhạc chuyên biệt như Weekly top songs, Weekly top artists hay Trending music với tần suất cập nhật hằng ngày và hằng tuần. Điều này đồng nghĩa bảng xếp hạng sẽ phản ánh rõ hơn thói quen nghe nhạc thực tế của khán giả thay vì phụ thuộc quá nhiều vào hiệu ứng lan truyền tức thời.

Thực tế, việc YouTube dần loại bỏ tab Trending đã được nền tảng này triển khai toàn cầu từ năm 2025. Theo YouTube, lượng truy cập vào mục Trending giảm mạnh trong nhiều năm gần đây khi người dùng chuyển sang khám phá nội dung thông qua Shorts, thuật toán cá nhân hóa và mạng xã hội như TikTok.

Ông Paul Smith, Giám đốc Điều hành YouTube Music khu vực châu Á - Thái Bình Dương, phát biểu tại Đêm nhạc YouTube ẢNH: BTC

Trong bối cảnh đó, Charts được xem là nỗ lực đưa âm nhạc trở về gần hơn với các chỉ số nghe thật. Điều này cũng khiến thị trường liên tưởng đến mô hình của Spotify Charts hay Billboard, nơi dữ liệu stream, lượt nghe và mức độ tiêu thụ nội dung được xem là thước đo quan trọng hơn “độ viral” đơn thuần. Các bảng xếp hạng nhạc số hiện nay cho thấy xu hướng nghe nhạc của khán giả Việt đang ngày càng phân mảnh và đa dạng hơn, với sự xuất hiện song song của Vpop, indie, hip hop và cả nghệ sĩ quốc tế.

YouTube hỗ trợ nghệ sĩ độc lập toàn cầu

Đáng chú ý trong chuỗi công bố lần này là việc chương trình hỗ trợ nghệ sĩ độc lập toàn cầu Foundry Rising chính thức "cập bến" Việt Nam. Gương mặt đầu tiên được lựa chọn là rapper Dangrangto - nghệ sĩ trẻ đang tạo dấu ấn bằng màu sắc âm nhạc gai góc, cá tính và đậm tinh thần underground.

Theo YouTube, các nghệ sĩ tham gia Foundry Rising sẽ nhận được hỗ trợ tài chính trực tiếp, chiến lược phát triển từ đội ngũ chuyên gia quốc tế và nguồn lực tiếp thị nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng toàn cầu mà vẫn giữ được bản sắc riêng. Đây được xem là tín hiệu đáng chú ý khi YouTube bắt đầu đầu tư sâu hơn vào hệ sinh thái nghệ sĩ độc lập tại Việt Nam - thị trường vốn đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của rap, indie và bedroom pop.

Rapper Dangrangto (giữa) cùng đại diện YouTube và các khách mời chụp ảnh lưu niệm trước người hâm mộ tại sự kiện Đêm nhạc YouTube diễn ra ở TP.HCM vào tối 28.5 ẢNH: BTC

Việc Dangrangto được lựa chọn cũng phản ánh sự thay đổi trong tư duy của nền tảng. Thay vì chỉ ưu tiên những cái tên đã có độ phủ đại chúng, YouTube bắt đầu chú ý nhiều hơn đến nghệ sĩ sở hữu cộng đồng nghe nhạc trung thành và cá tính âm nhạc rõ rệt. Một số sản phẩm có sự góp mặt của Dangrangto hiện đạt hàng triệu lượt xem trên YouTube, cho thấy sức bật đáng kể của thế hệ nghệ sĩ trẻ độc lập.

Cùng tối 28.5, Đêm nhạc YouTube cũng quay trở lại TP.HCM sau 3 lần tổ chức trước đó. Sự kiện quy tụ các nghệ sĩ trẻ như JSOL, Juky San, PiaLinh và Dangrangto. Không gian biểu diễn trực tiếp được kỳ vọng trở thành điểm kết nối giữa nghệ sĩ và cộng đồng yêu nhạc trong bối cảnh thị trường ngày càng phụ thuộc vào nền tảng số.

Sự thay đổi từ Trending sang Charts có thể khiến nhiều nghệ sĩ tiếc nuối một thời kỳ “đua top” từng tạo nên những cuộc cạnh tranh khốc liệt của Vpop. Tuy nhiên, đây cũng có thể là bước chuyển cần thiết để thị trường âm nhạc Việt Nam tiến gần hơn với cách vận hành chuyên nghiệp của ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu, khi giá trị của âm nhạc không chỉ được đo bằng mức độ viral, mà còn bằng khả năng duy trì sức nghe lâu dài.