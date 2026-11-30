Câu chuyện được anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy nổi tiếng ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) chia sẻ sau khi đã hỗ trợ đổi thưởng 12 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 27 tháng 11.

Vé trúng xổ số miền Nam ngày 27 tháng 11 đài Bình Dương được đại lý vé số Duy hỗ trợ đổi thưởng cho khách ẢNH: NVCC

Cụ thể, các vé có dãy số là 108625, trúng giải đặc biệt xổ số Bình Dương ngày 27 tháng 11 trị giá 24 tỉ đồng (chưa tính thuế). Đại lý tiết lộ các vé này xuất hiện ở Đồng Nai, được khách mang đi đổi thưởng theo hình thức chuyển khoản.

"Hai khách hàng ở Đồng Nai sở hữu 12 vé độc đắc này đã chia nhau giải thưởng 24 tỉ đồng. Chúng tôi xin chúc mừng những người may mắn", anh Lưu Quốc Duy chia sẻ sau khi đăng hình ảnh những tờ vé trúng thưởng lên mạng xã hội.

Hình ảnh tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 30 tháng 11 hôm nay.

Trước đó, anh Duy cũng đã đổi thưởng 3 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 26 tháng 11 cho khách hàng may mắn. Cụ thể, các vé đều có dãy số 555897, trúng giải đặc biệt xổ số Bình Thuận ngày 26 tháng 11. Đại lý tiết lộ người trúng mua ủng hộ người bán dạo, bất ngờ gặp may. Sau khi biết kết quả đã đến đại lý đổi thưởng sớm.

"Khách nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Người này ở khu vực Cầu Kè, Vĩnh Long (Trà Vinh cũ)", anh Duy tiết lộ. Hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng cũng được anh chia sẻ lên mạng xã hội để chúc mừng khách.